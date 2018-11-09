В Беларуси стартует квест «Альфа-Галактика». Выиграйте автомобиль Hyundai Creta за покупки!

Альфа-Банк предлагает всем пройти квест «Альфа-Галактика» и посетить 8 планет с покупками. Выполняйте задания планет, и у вас будет шанс выиграть один из 184 призов!

Что нужно сделать для участия в игре?

Для начала зарегистрируйтесь в личном кабинете на сайте galaxy.alfabank.by либо в мобильном приложении InSync. С 8 ноября по 26 января выполняйте задания 8 планет, используя любую карту Альфа-Банка, и получайте за это баллы. Если вы выполнили все задания 8 планет, то самостоятельно обменяйте в личном кабинете баллы на шансы выиграть 10 000 рублей. Если вы выполнили не все задания, то также обменяйте баллы на шансы выиграть один из 100 призов по 100 рублей.

Если вы часто платите карточкой Mastercard и при этом выполнили 3 задания, то накопленные баллы обменяйте на шансы выиграть автомобиль Hyundai Creta.

Участвовать в розыгрыше остальных призов можно, просто совершая покупки в магазинах-партнерах. Минимальная сумма покупки на каждой планете равна одному шансу. Следите за информацией о выполнении заданий в личном кабинете.

Присоединиться к игре можно в любое время - выполнять задания открытых планет вы сможете в любом порядке. Розыгрыш призов состоится 6 февраля.

Подробнее ознакомиться с условиями игры «Альфа-Галактика» вы можете на сайте.

Убедитесь сами, что «Альфа-Галактика» - щедрая и гостеприимная.

Свидетельство №3415 о государственной регистрации рекламной игры от 25.10.2018г., выд. Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Организатор рекламной игры - ООО «Агентство Маркетинговых Коммуникаций «РЭПКА». Сроки проведения рекламной игры: с 08.11.2018 до 28.02.2019 г. Телефон горячей линии: +375 17 312-12-76. Правила рекламной игры опубликованы в газете «Звязда» №233 от 03.11.2018 г.

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