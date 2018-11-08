2018-11-08T20:08:07+03:00
Происшествия

Под Калугой разбился микроавтобус с белорусами: «Они ехали на заработки в Подмосковье»

Погибли трое, шесть ранены
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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В страшной аварии погибли трое мужчин. Фото: nikatv.ruВ страшной аварии погибли трое мужчин. Фото: nikatv.ru
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Трагедия произошла в минувший вторник в Калужской области на автодороге М3 «Украина» в пятом часу утра. В микроавтобусе «Ситроен Джампер» было девять человек.

- Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево, - рассказали «Комсомолке» в Управлении МВД России по Калужской области. - Три человека получили травмы, несовместимые с жизнью, - водитель и два пассажира. Еще шесть пассажиров получили ранения различной степени тяжести. Все они мужчины.

Как узнала «Комсомолка», погибли жители города Калинковичи Гомельской области. Водителю было 45 лет, пассажирам - 42 и 51 год. Потерпевшие тоже из Калинковичей, кроме 29-летнего мужчины - он из Мозыря. Все попавшие в аварию - рабочие, направлявшиеся на заработки в город Электросталь, что в Московской области.

По одной из версий, водитель заснул за рулем. Пассажиры же в основном дремали, ведь было ранее утро.

Как сообщило белорусское посольство в России, шестеро рабочих находятся в больницах Калужской и Московской областей, двое из них в тяжелом состоянии.

- К нам поступили двое пострадавших белорусов, но один уже выписан - он чувствует себя нормально, поехал домой, - рассказали «КП» в Центральной районной больнице Боровского района, что в Калужской области. - Второй пациент находится в состоянии средней тяжести. Он нуждается в лечении. В данное время его жизни ничего не угрожает.

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