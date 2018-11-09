4 500 рублей за незаконное использование фото. Минский фотограф выиграла суд у ювелирной сети

В марте этого года «Комсомолка» писала о том, что, пока телеведущий Евгений Перлин был в командировке на зимних Олимпийских играх - 2018, компания «Царское золото» без разрешения взяла его фотографии из соцсетей для рекламы к 23 февраля. Фотоссесию в военной форме вместе с девушкой Настей Евгений делал для себя еще в 2015 году. Но когда телеведущий был в Пхенчхане, ему позвонили друзья со словами: «Женя, ты в Корее, а мы видели твою рекламу в Минске!»

- Этот же снимок они выложили в своих соцсетях, опубликовали на листовках. Я был в шоке, так как разрешения на публикацию не давал! - говорил Евгений.

Евгений Перлин успел сделать скриншоты.

Тогда телеведущий и фотограф Инна Ревяко поспешили обратиться в «Царское золото». После чего компания удалила фотографии, но общаться с потерпевшей стороной не захотела, категорично заявив: «Пишите официальную претензию».

Евгений Перлин порывался пойти в суд, но потом решил отпустить ситуацию из-за нехватки времени, написав письмо только в МАРТ. А вот фотограф Инна Ревяко подала иск в Верховный суд, где работает коллегия по интеллектуальной собственности.

Инна Ревяко довольна решением суда. Фото: личный архив

- За нарушение авторских прав и моральный ущерб я просила примерно 9000 рублей. Было больше пяти заседаний. Хотя ювелирная сеть до последнего не признавала свою вину, в ходе суда выяснилось, что компания опубликовала мой снимок на плакатах, листовках, на сайте и в своих соцсетях. Верховный суд удовлетворил мой иск частично - «Царское золото» должно мне выплатить около 4500 рублей, а также в процентном соотношении оплатить издержки за суд. Я довольна решением суда, - рассказывает Инна Ревяко.