Зачем нужен банк – знают юные финансисты

Идея его проведения принадлежит Ассоциации белорусских банков, которая активно участвует в повышении финансовой грамотности не только взрослых, но и детей.

В конкурсе участвовали дети 8-10 лет, всего – 10 команд: «Банкиренок» (Национальный банк Республики Беларусь), «Финансовые развивашки» (ОАО «Банк развития Республики Беларусь»), «Double B» (ОАО «АСБ Беларусбанк»), «Агрики» (ОАО «Белагропромбанк»), «SberKids» (ОАО «БПС-Сбербанк»), «Приоровские финансята» («Приорбанк» ОАО), «МoneyKids» (ОАО «Паритетбанк»), «БТАшки» (ЗАО «БТА Банк»), «Фьючерсы» (ЗАО «Банк «Решение»).

В интересной игровой форме команды представляли свои презентации на темы «Что такое банк, и для чего он нужен людям?», «Что было бы, если бы банки исчезли?», а также презентовали свои тематические рисунки, разгадывали ребусы и кроссворды на финансовые темы. В составе судейской коллегии кроме представителей Центра поддержки и развития юношеского предпринимательства, Минского государственного дворца детей и молодежи и Ассоциации белорусских банков, в качестве независимых экспертов вошли дети – члены семей сотрудников Ассоциации.

Как и подобает настоящему конкурсу, в конце были подведены итоги и вручены награды победителям.

Награды за лучший рисунок вручены:

- по теме «Дети и деньги» – команде «Приорбанк» ОАО (автор рисунка – Арина Габьева);

- по теме «Банк глазами детей» – команде ОАО «БПС-Сбербанк» (автор рисунка – Ксения Коренько).

Награды за презентацию завоевали команды: 1-е место - Национальный банк Республики Беларусь; 2-е место - ОАО «БПС-Сбербанк»; 3-е место - ОАО «Белагропромбанк».

В общем зачете победила команда ОАО «БПС-Сбербанк», «серебро» - у команды ЗАО «Банк «Решение», «бронза» - у команды «Приорбанк» ОАО. Они награждены кубками и памятными дипломами. Ну а всем маленьким участникам вручены памятные сувениры от Ассоциации.

Команда «Фьючерсы» (2-е место).