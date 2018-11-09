Аркадий Израилевич: «Состояние войны мне ближе, чем состояние мира»

Аркадий Израилевич - пожалуй, самый скандальный белорусский бизнесмен. Он стал известен после ряда конфликтов, связанных с работой ресторанного комплекса «Поедем поедим» в Куропатах - месте массовых расстрелов и захоронений жертв сталинских репрессий.

Аркадий Израилевич дал интервью журналистке Анастасии Баренцевой. Видео беседы под названием «Аркадий Израилевич - о скандалах и способности настроить против себя» вышло на ее канале на YouTube (новые выпуски проекта «Баренцева.Интервью» будут выходить каждый четверг). Запись интервью прошла 17 октября 2018 года. 1 ноября 2018 года силовики задержали Израилевича по подозрению в попытке дачи взятки.

«Комсомолка» публикует самые интересные цитаты из интервью.

«Я с удовольствием воюю»

Бизнес Аркадия Израилевича начался в 1998 году - было построено его первое здание.

- Основное было, до определенного времени, строительство. Плюс параллельно родилась идея построить асфальто-бетонный завод в Минске. Она успешно реализована, у нас процентов 30-35 рынка. Еще одна - поставки нефтепродуктов.

Несмотря на скандалы с рестораном, говорит, что ресторанного бизнеса у него нет:

- Давайте посмотрим на ситуацию с рестораном «Поедем поедим» с точки зрения нормального, адекватного человека. Ресторан мне не принадлежит и никогда не принадлежал. Владельцы - мои близкие друзья: два американца, пара россиян, Зайдас (основной собственник ресторана Леонид Зайдас, - Прим.Ред.).

Я лично не считаю, что то, где построен ресторан - это абсолютно плохо. Я всю жизнь прожил напротив кинотеатра «Мир», окна смотрели на Военное кладбище. Я шел через Военное кладбище в школу, я шел через Военное кладбище домой, когда мы прогуливали уроки, мы прогуливали их на Военном кладбище. Другой пример - Яма. Всем известно, что там уничтожено Минское гетто, там уничтожено пять тысяч евреев. Почему эти люди не стояли там, когда строили гостиницу Hilton?

«Мне очень стыдно: я пять лет жил в 800 метрах от Куропат, прежде чем узнал о них»

Аркадий Израилевич оказался в эпицентре скандала после серии статей «Нового часа».

- Написали о том, что я бенефициар, коррупционер, что я оформлял все на подставных лиц… Я бы пропустил это мимо ушей, но мне в мессенджеры стали приходить откровенно антисемитские оскорбления и унижения. Я столкнулся с бытовым антисемитизмом. Когда я пытался в их чатах свою точку зрения сформулировать, после второй моей фразы появлялось «Морда жидовская, куда ты лезешь, едь в свой Израиль и живи там».

Фото: скриншот.

У меня сын, 23 года, учится в Англии (уже закончил), ходит по разным собеседованиям. Он сказал, чтобы в Европе получить работу, нужно быть черной лесбиянкой. В Беларуси это не проходит, в Израиле тоже: если будет просить работу еврей и араб, возьмут араба - лишь бы не дай бог не обвинили в расизме.

О Куропатах Аркадий Израилевич знал не всегда.

- Мне очень стыдно. Я прожил десять лет в Дроздово, и только году на пятом узнал, что есть Куропаты. Хотя я коренной минчанин. Я слышал, что они где-то есть, потом мне сказали: «Пойдем, покажу, есть скамеечка, на которой Клинтон и Шушкевич сидели». Куропаты находись в 800 метрах от моего дома. Рядышком, еще ближе к захоронению, построили поселок Солнечный, заправку. Ресторан строили 10 лет - сначала один, потом другой.

Фото: скриншот.

«Если до суда не знаешь результат, он не в твою пользу»

- В профессиональной сфере вы скандалист?

- Состояние войны мне ближе, чем состояние мира. Если есть возможность повоевать за законные права, я с удовольствием воюю. Я не первый раз сужусь, у меня достаточно большой в этом опыт. И я прекрасно знаю, что если ты до суда не знаешь решения его, то это будет не в твою пользу.

По словам Аркадия Израилевича, лучше всего у него получается наслаждаться жизнью:

- У меня самый лучший день - сегодня. Нам в детстве долбили про светлое будущее, мы жили в завтрашнем дне. Никто не знает, что будет завтра, давайте сегодня жить.