2018-11-16T16:59:10+03:00
Звезды

Посмотрите, как хороши замужние белоруски! Топ-6 финалисток «Миссис Беларусь-2018» в купальниках

«Комсомолка» собрала фотографии с дефиле в купальниках участниц конкурса красоты, который прошел в Минске
Эвика ОТТО
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Посмотрите, как хороши замужние белоруски!Посмотрите, как хороши замужние белоруски!Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Напомним, что из 16 участниц в финал попали только 6: Инна Аниськевич, Надежда Дамковская, Кристина Мащенко-Кучинская, Любовь Матусевич, Татьяна Ринейская и Екатерина Сакович. Так решило жюри, в котором заседали известные белорусы: художник Владимир Цеслер, супермодель Екатерина Доманькова, модный дизайнер Иван Айплатов, «Мисс Мира - 2017 на инвалидной коляске» Александра Чичикова и ресторатор Вадим Прокопьев.

31-летняя Екатерина Сакович. Победительница конкурса "Миссис Беларусь-2018". Фото: Павел МАРТИНЧИК

31-летняя Екатерина Сакович. Победительница конкурса "Миссис Беларусь-2018".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Татьяна Ринейская. "Первая вице-мисс" Фото: Павел МАРТИНЧИК

Татьяна Ринейская. "Первая вице-мисс"Фото: Павел МАРТИНЧИК

36-летняя Кристина Мащенко-Кучинская. «Вторая вице-мисс» Фото: Павел МАРТИНЧИК

36-летняя Кристина Мащенко-Кучинская. «Вторая вице-мисс»Фото: Павел МАРТИНЧИК

26-летняя Надежда Дамковская. Фото: Павел МАРТИНЧИК

26-летняя Надежда Дамковская.Фото: Павел МАРТИНЧИК

32-летняя Инна Аниськевич. Фото: Павел МАРТИНЧИК

32-летняя Инна Аниськевич.Фото: Павел МАРТИНЧИК

28-летняя Любовь Матусевич.

28-летняя Любовь Матусевич.

Мы не удержались, поэтому публикуем еще несколько фотографий участниц не прошедших в финал.

28-летняя Ольга Рыбакина. Фото: Павел МАРТИНЧИК

28-летняя Ольга Рыбакина.Фото: Павел МАРТИНЧИК

24-летняя Татьяна Валаханович. Фото: Павел МАРТИНЧИК

24-летняя Татьяна Валаханович.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Анжелика Гапон. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Анжелика Гапон.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все участницы в отличной форме. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все участницы в отличной форме.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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