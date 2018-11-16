Посмотрите, как хороши замужние белоруски! Топ-6 финалисток «Миссис Беларусь-2018» в купальниках
Напомним, что из 16 участниц в финал попали только 6: Инна Аниськевич, Надежда Дамковская, Кристина Мащенко-Кучинская, Любовь Матусевич, Татьяна Ринейская и Екатерина Сакович. Так решило жюри, в котором заседали известные белорусы: художник Владимир Цеслер, супермодель Екатерина Доманькова, модный дизайнер Иван Айплатов, «Мисс Мира - 2017 на инвалидной коляске» Александра Чичикова и ресторатор Вадим Прокопьев.
31-летняя Екатерина Сакович. Победительница конкурса "Миссис Беларусь-2018".Фото: Павел МАРТИНЧИК
Татьяна Ринейская. "Первая вице-мисс"Фото: Павел МАРТИНЧИК
36-летняя Кристина Мащенко-Кучинская. «Вторая вице-мисс»Фото: Павел МАРТИНЧИК
26-летняя Надежда Дамковская.Фото: Павел МАРТИНЧИК
32-летняя Инна Аниськевич.Фото: Павел МАРТИНЧИК
28-летняя Любовь Матусевич.
Мы не удержались, поэтому публикуем еще несколько фотографий участниц не прошедших в финал.
28-летняя Ольга Рыбакина.Фото: Павел МАРТИНЧИК
24-летняя Татьяна Валаханович.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Анжелика Гапон.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Все участницы в отличной форме.Фото: Павел МАРТИНЧИК