Андрей Сидоренко: «Понравилась атмосфера в коллективе»

После побед над Францией и Словенией наши хоккеисты встречались с Латвией.

Отметим как рос зрительский интерес. На матче с Латвией было 7032 зрителей, в четверг на игре с Францией было 2037, в пятницу на матче со Словенией - 5523.

К сожалению, выиграть в третий раз подряд не получилось - ничья 1:1 в основное время и овертайме, а в серии буллитов точнее были латыши. Так Главный приз «Кубка 4 наций velcom отправился в Латвию.

- Никто не хотел уступать, - сказал главный тренер Андрей Сидоренко. - Мы робко начали, быстро пропустили. Но команда не расклеилась, продолжала нагнетать остроту у ворот соперника, активно действовала в атаке. Могли выжать больше из тех моментов, которые создали. Ключевые шансы были в большинстве, которые могли решить исход встречи. Команда очень старательная: отмечу самоотдачу парней и управляемость команды. Вообще понравилась атмосфера в коллективе. Роль капитана взял на себя Денисов. Несмотря на травму, Володя приехал и помог создать такую атмосферу. Мы все ему благодарны.

Уже в понедельник Андрей Сидоренко вновь поведет хоккеистов в бой. Уже как коуч минского «Динамо».

Фан-сектор полностью состоял из болельщиков ХК "Неман"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№55 Павел ВоробейФото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный тренер Андрей Сидоренко настраивает хоккеистов на игруФото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые болельщики скептически оценивали шансы беларусов на успехФото: Святослав ЗОРКИЙ

Беларусы атакуютФото: Святослав ЗОРКИЙ

Кристиан Хенкель прорывается к воротамФото: Святослав ЗОРКИЙ

Игра белорусских хоккеистов часто обезоруживала соперниковФото: Святослав ЗОРКИЙ

Опасный момент у ворот сборной ЛатвииФото: Святослав ЗОРКИЙ

Хоккеисты успевали позировать фотографамФото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный тренер латышей Боб ХартлиФото: Святослав ЗОРКИЙ

№55 Павел ВоробейФото: Святослав ЗОРКИЙ

Силовой прием Евгения КовыршинаФото: Святослав ЗОРКИЙ

В атаке Сергей ДроздФото: Святослав ЗОРКИЙ

Пронзительный взгляд Артиса Аболса, помощника главного тренера сборной ЛатвииФото: Святослав ЗОРКИЙ

"Кубок четырех наций". Беларусь - ЛатвияФото: Святослав ЗОРКИЙ

В основное время счет 1:1Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Острая атака сборной БеларусиФото: Святослав ЗОРКИЙ

За 44 секунды до сирены сборная Латвии осталась в меньшинствеФото: Святослав ЗОРКИЙ

На заднем плане главный тренер сборной Беларуси Андрей СидоренкоФото: Святослав ЗОРКИЙ

В дополнительное время определить победителя не удалось. Впереди ждали буллитыФото: Святослав ЗОРКИЙ

Никита Ремезов попал в штангуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Эмоции молодых хоккеистовФото: Святослав ЗОРКИЙ

И снова мимоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Масловский был точенФото: Святослав ЗОРКИЙ

Сборная Латвии празднует победу в турниреФото: Святослав ЗОРКИЙ

Сборная Беларуси не смогла одолеть сборную Латвии в финале "Кубка четырех наций"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После поражения хоккеисты сборной Беларуси кусали не только локтиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Боб Хартли остался доволен игрой своих подопечныхФото: Святослав ЗОРКИЙ