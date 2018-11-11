Андрей Сидоренко: «Понравилась атмосфера в коллективе»
После побед над Францией и Словенией наши хоккеисты встречались с Латвией.
Отметим как рос зрительский интерес. На матче с Латвией было 7032 зрителей, в четверг на игре с Францией было 2037, в пятницу на матче со Словенией - 5523.
К сожалению, выиграть в третий раз подряд не получилось - ничья 1:1 в основное время и овертайме, а в серии буллитов точнее были латыши. Так Главный приз «Кубка 4 наций velcom отправился в Латвию.
- Никто не хотел уступать, - сказал главный тренер Андрей Сидоренко. - Мы робко начали, быстро пропустили. Но команда не расклеилась, продолжала нагнетать остроту у ворот соперника, активно действовала в атаке. Могли выжать больше из тех моментов, которые создали. Ключевые шансы были в большинстве, которые могли решить исход встречи. Команда очень старательная: отмечу самоотдачу парней и управляемость команды. Вообще понравилась атмосфера в коллективе. Роль капитана взял на себя Денисов. Несмотря на травму, Володя приехал и помог создать такую атмосферу. Мы все ему благодарны.
Уже в понедельник Андрей Сидоренко вновь поведет хоккеистов в бой. Уже как коуч минского «Динамо».
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