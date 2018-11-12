Что изменилось в Печах после суда по делу Коржича: «Все притихло, проверяют каждый синяк»

После смерти 21-летнего рядового из Пинска Александра Коржича прошло чуть больше года. В учебном центре в Печах сейчас служат солдаты, которых призвали уже после трагедии.

В выходные к учебному центру едут родители солдатФото: Святослав ЗОРКИЙ

В воскресенье здесь день посещений: в местной пиццерии готовятся принять сотни заказов, к контрольно-пропускным пунктам подходят люди с пакетами и небольшими дорожными сумками в руках. Некоторые идут к солдатам со скромными гостинцами: задумчивая девушка несет в часть пакетик с одним бананом, гранатом и пластиковым контейнером с едой. Другая спешит с чипсами, колой и сухариками. Солдаты, к которым сегодня никто не приедет, убирают территорию, потом строем идут в Дом культуры на концерт.

Родители солдат, которые сейчас служат под Борисовом, рассказали, что сыновья говорят о службе, дедовщине и о суде по делу КоржичаФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Ходила в военкомат, просила направить сына в другое место»

Около десяти утра к Дому культуры пришла Саша - ее парню Артуру сегодня дадут увольнительный. Девушке придется ждать еще около часа. С собой у нее пакет с едой: там котлеты, вафли, печенье, конфеты. За Артура она не переживает: говорит, он никогда не сталкивался с тем, чтобы сержанты себе позволяли как-то издеваться над солдатами, с деньгами тоже нет никаких проблем. О том, что в Минске три последних месяца шел суд по делу Коржича, ее солдат в курсе.

Некоторых солдат сегодня отпустили в увольнениеФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Их даже должны были везти на суд, на какое-то из заседаний или приговор - точно не знаю. Они уже собрались, но потом почему-то не повезли. Артур звонит мне каждый день, телефон всегда при себе. Так было всегда - сразу, как пришел. Но мобильник должен быть обычным, без камеры, интернета, диктофона. И видеокамеры у них везде стоят.

Быстрым шагом к части спешит женщина с двумя тяжелыми пакетами в руках. Нелли приехала навестить сына из Слуцка. Говорит, настроение у нее так себе.

- Он у меня такой болезненный, простывает часто. Служит почти год, но, говорит, скучно здесь. Когда занят делом - в командировки какие-нибудь ездит, тогда время быстрее идет и не так тяжело.

Родители привозят с собой пакеты и сумки с едойФото: Святослав ЗОРКИЙ

О расследовании и суде по делу о гибели Коржича женщина читала новости и смотрела сюжеты. Из-за этого сильно переживала, когда сына отправили в Печи.

- Я даже ходила в военкомат, просила куда-нибудь в другое место его направить. Мне сказали, мол, не бойтесь, сейчас тут все тихо, лучше, пусть сейчас и здесь отслужит, пока здесь всего боятся. Поначалу я ездила часто, каждые две недели, сейчас уже приезжаю раз в месяц. Везу конфеты, печенье, чай в термосе, витамины взяла, носки теплые, книжку. Сын сказал, что появилось время, можно даже и почитать.

В учебном центре в Печах сейчас служат солдаты, которых призвали уже после трагедииФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Пусть мамы не переживают - здесь, как в пионерском лагере»

К Егору сегодня приехала вся семья: мама, папа, младший и старший братья. Солдат выходит из части и, увидев своих, бежит навстречу, обнимает. Рассказать что-то журналистам коротко отказывается: не положено. За него говорит мама, Жанна Васильевна.

Жанна Васильевна говорит, что она не боялась отправлять сына в армиюФото: Святослав ЗОРКИЙ

- У меня не было страха отправлять его в армию, потому что я была уверена в своем сыне - он спортсмен, знала, что он многое перед этим прошел. Ничего не можем сказать плохого о его службе. Конечно, как и у каждой матери, сердце болит, но мы не думаем о том, что может случиться что-то плохое. Сын всегда улыбается, на позитиве. Я отслеживала всю историю с Сашей Коржичем в интернете. Мы об этом разговаривали с сыном, он сказал, что у них такого ничего нет.

Многие мамы, девушки и друзья солдат говорят, что переживать у них нет повода: своим солдатам они звонят каждый день - те спокойны, ничего плохого родным не рассказываютФото: Святослав ЗОРКИЙ

После обеда к части, где служит сын, почти бежит Татьяна. В руках - маленькая дорожная сумка. На ходу женщина говорит несколько слов.

- Он за себя постоять всегда может, поэтому я и не волнуюсь. Сын говорит, что здесь, как в лагере пионерском. Я приезжаю каждое воскресенье - привожу еду, деньги. Сын говорит, что на карточку неудобно. Магазинов у них очень много на территории, есть возможность что-то купить. Он у меня привередливый: то ему рыба не нравится, которую здесь дают, то еще что-то. Здесь все нормально, так что пусть мамы не переживают, - резюмирует собеседница и заходит на КПП.

В воскресенье здесь день посещений: в местной пиццерии готовятся принять сотни заказов, к контрольно-пропускным пунктам подходят люди с пакетами и небольшими дорожными сумками в рукахФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Думаем, что все поменялось именно после этого громкого процесса»

Многие мамы, девушки и друзья солдат говорят, что переживать у них нет повода: своим солдатам они звонят каждый день - те спокойны, ничего плохого родным не рассказывают. При этом многие собеседники даже после нейтрального рассказа категорически отказываются фотографироваться: «Не надо, сыну еще служить, мне лучше никуда не влезать».

У КПП ждут своих солдат девушки и родителиФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы не знаем, как было «до» - наш солдат пошел служить уже после того, что случилось. Но думаем, что все поменялось именно после этого громкого процесса, - считает девушка из Слуцкого района. - Мой молчать не будет: если бы ему было что сказать, он бы сказал - если не по телефону, то при встрече.

В воскресенье к солдатам приезжают родныеФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я служу в другом городе, но у нас с телефонами тоже стало проще - раньше ведь только по воскресеньям выдавали, как мне рассказывали, - присоединяется к разговору друг солдата. - У нас есть тумбочка, где за стеклом хранятся подписанные телефоны. С 19.30 до 20.45 мы можем им пользоваться.

Две девушки идут от электрички в сторону учебного центра не с пакетами или сумками: у них в руках упаковки празднично украшенных кексов - 39 штук. Кексы уже проехали примерно 500 км на поезде из Брестской области.

На День рождения Наталья (справа) привезла своему парню 39 кексовФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Видите, немного прилипли к целлофану, - улыбается Наталья. - У парня день рождения, надеюсь, он обрадуется. Не знаю, сам съест или поделится с сослуживцами, - это уже ему решать. Когда молодой человек уходил служить, немножко было страшно. Я ожидала, что будет хуже, но оказалось, что зря, - все хорошо.

«Даю сыну 20 рублей раз в две недели»

После встречи с сыном на улицу выходит женщина в синей куртке. В глазах радость - у сына все хорошо.

В пакетах родителей - печенье, конфеты, мясо, колбасаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Естественно, сразу это был большой шок - не хотел служить. А сейчас говорит, много чего уже понимает, привык. Это же не 18 лет, а человек после высшего образования. Но, знаете, когда отправляли его сюда, я не переживала - мне не было из-за чего переживать. Да, я читала про Коржича. Но на самом деле везде надо разобраться. Не всегда все так, как оно пересказывается.

Людей в военной форме можно часто встретить на улицах поселкаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Наталья с мамой приехала повидаться с сыном из Орши. В Печах они бывают примерно два раза в месяц.

- Очень нравится нашему солдату. После произошедших событий мы, конечно, волновались, когда отправляли сына. В принципе нас все здесь устраивает, единственное - может быть, ремонт нужен в некоторых помещениях, - кивает собеседница на старые казармы.

О суде по делу Коржича солдаты в основном узнавали от родителейФото: Святослав ЗОРКИЙ

Раз в две недели женщина дает сыну 20 рублей - парню хватает.

- Плюс у него же есть какое-то жалованье, которое им платят. Я даже не знаю, сколько там - наверное, рублей 10, да? То есть какие-то сумасшедшие суммы ему здесь не нужны. Если бы было такое, что он бы просил 100 рублей, 200 - конечно, у меня возникли бы какие-то подозрения.

Всем родителям на присяге раздали телефоны командиров. Наталье по этим номерам звонить пока не приходилось.

- Сын как-то заболел здесь довольно серьезно, так его отвезли в Борисов. Меня порадовало, что они решили вот так подстраховаться, не пустили на самотек.

Наталья считает, что о деле Коржича солдаты общаются между собой. Интернета у них нет, поэтому большую часть информации узнают от родителей.

В декабре в Печах пройдет присягаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Здесь сейчас жесткий контроль, высокое руководство ездит. На присягу министр приезжал. После этого случая полетели головы, и пока все будет спокойно. Думаю, нынешнее руководство сделало выводы. Сын говорит, что все притихло, проверяют каждый синяк. За это командиры должны отвечать. Первое время солдат проверяли чуть ли не каждый день - если находили ссадину, спрашивали, откуда она появилась. Это правильно, пусть боятся за наших детей.