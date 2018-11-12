Даниэль Ястремский: «Ко мне никто не повернулся на «Голос. Дети», поэтому решил покорить детское «Евровидение»

Юный артист показал свою комнату, гардероб и школьные тетради и дневники.

Самая большая поддержка в Инстаграме - 10 тысяч подписчиков

Даниэль родился в США, но в 2007 году вместе с родителями и младшим братом Марком семья вернулась в Минск. О жизни в Штатах подросток почти ничего не помнит, но два года назад юный артист летал в Чикаго в летний лагерь.

Даниэль родился в США, но 11 лет живет в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Там я сделал вот этот символ шоу «Голос. Дети» из воска (статуэтка в виде руки. - Авт.), - первое, что показывает нам Даниэль. - Мне очень хотелось попасть в этот телепроект. Пробовался в шоу в последнем сезоне, но на слепых прослушиваниях ко мне никто из наставников не повернулся. Сказали - потому, что я готовый артист. После чего решил покорить детское «Евровидение», и, к счастью, у меня получилось выиграть национальный отбор.

Рядом с восковой статуэткой на полках красуются многочисленные награды Даниэля.

- В музыкальную школу я пошел в 6 лет. Занимался по классу фортепиано и параллельно стал петь в хоре. Учитель всегда выделял мои данные, поэтому решил бросить все силы на занятия вокалом. Как раз в это время в школе проходил кастинг в музыкальную студию. Профессионально вокалом занимаюсь 5 лет - к «Евровидению» меня готовит Ольга Дроздова (педагог готовила на конкурс Руслана Асланова, Хелену Мерааи. - Авт.), - рассказывает артист.

Даниэль увлекался футболом и музыкой, но занятия вокалом взяли верх.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Как настроение перед конкурсом? - спрашиваем мы.

- Настроение боевое - я готов! Каждый день занимаюсь вокалом, хореографий, общаюсь с поклонниками, прессой, выступаю на разных мероприятиях. Недавно пел в «Минск-Арене» на хоккейном матче - масштаб предстоящего выступления чуть-чуть представляю. Моим графиком занимается мама, можно сказать, что она по совместительству мой продюсер, - улыбается Даниэль. - Сейчас активно работаем с соцсетями. Самая большая поддержка в Инстаграме - у меня уже 10 тысяч подписчиков. Мы придумали конкурс на лучший кавер под хештегом #TIME #IMfromBELARUS. В мою поддержку уже исполнили кавер Анна Шаркунова, Влад Чижиков, Герман. Очень приятно ощущать, что такое число людей переживают за тебя: у меня есть поклонники в Беларуси, Польше, Литве, Чехии и Нидерландах.

На полках юного таланта уже немало наград.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Девчонки, наверное, не дают прохода?

- В фан-аккаунтах девочек, конечно, больше. А если я поставлю в комментарии сердечко, то они кричат от восторга, - слегка смущается Даниэль.

За первую четверть в школе был две недели

Детскую комнату артист делит с младшим братом Марком. Мальчишки увлекаются дорогими спортивными автомобилями - фотообои с изображением «Ламборгини» украшают центральную стену. А рядом, на подоконнике, замечаем слова песни на английском языке и эскиз костюма.

- Твой номер будет сильно отличаться от того, что был на нацотборе?

- Нюансы номера нельзя рассказывать. На сцене нас будет пятеро: я и четыре танцора. Постановкой занимается известный хореограф Дмитрий Залесский. Костюм для выступления шьет минский дизайнер Валентина Неборская. Она же создавала образ и для нацотбора.

Артист показал нам свои дневники - этот за 7 класс.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Из-за подготовки к конкурсу Даниэль не может посещать все уроки. Парень рассказал, что за первую четверть был в школе только две недели.

- Учусь в 9-м классе, но учителя понимают, что сейчас очень занят. Некоторые делают поблажки. Правда, по английскому языку чуть-чуть съехал - в этой четверти 8 баллов.

- А покажи дневник, - просим мы.

- Дневник в школе оставил, но есть за другие классы - 6, 7, 8-й, из музыкальной школы, - открывает ящик письменного стола Даниэль. - Оценки у меня средние: общий балл 7,6 - 7,8. Но я стараюсь не переживать из-за этого.

Листаем дневники, доходим до замечаний - на странице 12 записей…

- А видите, я пытался стереть замечание, - смеется Даниэль.

- Прогулял урок математики! Не подготовил этюд!

- Это мы с ребятами вышли на улицу на перемене, гуляли-гуляли и опоздали на урок математики. За замечания в дневнике родители забирают у меня телефон, но в этом году пока нет ни одной записи. Эти за 6-й класс.

Даниэль коллекционирует байки и не любит джинсы

- У тебя такая классная футболка с Майклом Джексоном! Следишь за модой?

- У меня нет никаких модных вещей, например, Gucci, - открывает шкаф Даниэль. - Некоторые ребята в школе покупают даже неоригинальные вещи, чтобы быть модными. Я же очень люблю байки - даже коллекционирую их. У меня также коллекция спортивных штанов - джинсы не люблю. Некоторые вещи мне достаются от папы, а потом я их отдаю младшему брату. Вот сегодня Марк надел в школу тенниску Armani, которая досталась от папы, и мою байку Black Star. Все это мне уже маленькое.

В комнате артиста есть шведская стенка - вместе с папой они иногда занимаются .Фото: Павел МАРТИНЧИК

В комнате мальчишек нет фортепиано - инструмент стоит в гостиной, но зато установлена шведская стенка. Даниэль говорит, что иногда вместе с папой они тренируются. Раньше подросток еще занимался футболом, но увлеченность вокалом перекрыла все интересы.

- Мама, я даже подтянулся 6 раз!

- Отлично! Кофе готов, мы вас ждем на кухне, - заглядывают в комнату родители Александр и Татьяна.

- Пойдемте, я вас угощу своими любимыми конфетами из Эстонии - бабушка привезла, - приглашает Даниэль.

Даниэль с мамой Татьяной.Фото: Павел МАРТИНЧИК

За чаепитием артист рассказал, что не обращает внимания на приметы, но верит в удачу. Даниэль показал свой медальон с изображением сойки. Его белорусский представитель наденет на сцену «Минск-Арены» 25 ноября.

- Медальон означает силу сознания и уверенности в себе. Думаю, он поможет мне победить… «Евровидение» для меня - этап в профессии. В будущем хочу стать полноценным музыкантом: не только быть вокалистом, но и писать свою музыку.