«Беларусь станет морской державой». Деревеньку в Брагинском районе хотят превратить в международный порт

На днях турецкая делегация посетила Гомель, чтобы снова обсудить строительство порта в деревне Нижние Жары в Брагинском районе. Там, на границе Беларуси и Украины, где Припять впадает в Днепр, хотят открыть уникальный для страны порт, который станет принимать суда «река-море». Они будут доставлять грузы по Днепру в Одессу - к Черному морю.

- Порт превратит Беларусь в морскую державу. По новому транспортному коридору Беларусь сможет отправлять грузы не только в государства Черноморского бассейна - Беларуси станут доступны рынки более 20 стран, - заявил посол Беларуси в Турции Андрей Савиных.

Со всех водных артерий Беларуси грузы смогут доставлять к Черному морю. Фото: скриншот видео БелМП

Разговоры о порте в Нижних Жарах ведутся уже не первый год. К этому белорусско-украинскому проекту подключилась Турция. Там надеются, что порт в перспективе может стать крупным транзитным узлом, соединяющим восточную и западную части нового Шелкового пути из Китая в Европу. Проектом заинтересовались пока три турецкие компании, делегация экспертов была в Нижних Жарах в августе, а следующий визит в деревню ожидается буквально на этой неделе - уже с участием технических работников.

- Тогда нам рассказали только о планах Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси, а по факту еще ничего не сделано - строительство не начиналось. Пока нет даже плана будущего объекта. Представители строительных компаний приехали, посмотрели и уехали, - рассказали «Комсомолке» в офисе торгового советника посольства Турции в Беларуси.

ПОЧЕМУ НИЖНИЕ ЖАРЫ?

Минтранс пока не комментирует реализацию проекта, однако его идею подробно объясняет видеоролик, выпущенный Белорусским морским пароходством. Там рассказывают, что бизнес-план уже разработан и сейчас находится на экспертизе в Минтрансе.

Нижние Жары идеально подходят для создания крупного порта «река-море», потому что лежат возле глубоководного участка Днепра, а берег хорошо подходит для строительства объекта. До того как Днепр уходит в Украину, на территории Беларуси в него впадают четыре крупные реки: Сож, Друть, Березина и Припять. То есть доставлять грузы по воде в новый порт можно будет со всех концов страны. Конечно, построят и другие подъездные пути.

Берег позволяет построить порт и подъездные пути. Фото: скриншот видео БелМП

Кроме этого, Нижние Жары в перспективе могут стать центральной точкой на водной транспортной линии Е-40, которая свяжет порты на балтийском берегу Польши и черноморском побережье Украины (от Гданьска до Одессы по рекам Висла, Буг, Мухавец, Припять, Днепр).

Чтобы запустить проект, потребуется 50 млн. долларов, из них 42 млн. - на два судна «Днепро-Макс» и три буксировочные баржи. Этот флот пароходство планирует задействовать в перевозках грузов на украинском отрезке реки Днепр. Предполагается, что путь от Нижних Жаров до Одессы суда будут преодолевать за пять дней.

Порт сможет работать с марта по ноябрь - когда на Днепре нет льда. Фото: скриншот видео БелМП

ЧТО БУДУТ ДОСТАВЛЯТЬ К ЧЕРНОМУ МОРЮ И ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО?

Сейчас около 90% продукции вывозится из Беларуси через порт Клайпеды в Литве, еще 5% - через Ригу в Латвии, а остальные 5% приходятся на Одессу. В Белорусском морском пароходстве считают, что из Беларуси вниз по Днепру есть запрос на перевозку нефтепродуктов Мозырского НПЗ, леса, стройматериалов, продукции черной металлургии. Кроме того, страна является крупным экспортером удобрений, которые в основном идут через Клайпедский порт. Из Украины же вверх по Днепру может поставляться сырье для химического производства, шлака для производства цемента, гранулированный шрот, подсолнечное масло и зерновые.

- Путь по Днепру в Одессу снизит транспортные расходы компаний на 23%, это будет способствовать повышению ценовой конкурентоспобности белорусского экспорта, - рассчитывают в морском пароходстве.

В перспективе порт может стать центром междунарожного водного пути. Фото: скриншот видео БелМП

В НИЖНИХ ЖАРАХ НЕТ РАДИАЦИИ, И ТАМ ЖИВУТ ДВА ПРОФЕССОРА

- Это будет большой толчок в развитии региона: рабочие места, развитие инфраструктуры, жилфонда, пополнение в бюджет, - комментирует «Комсомолке» зампред Брагинского райисполкома Петр Романюк. - Сегодня уже шаги предприняты: выделены участки под строительство порта и инфраструктуры. Сейчас эти участки практически свободны, там растут кусты, есть незначительный участок леса и немного огородов.

Как известно, почти весь Брагинский район - зона радиационного загрязнения, но именно в Нижних Жарах фон не превышает норму.

- В момент катастрофы роза ветров шла на север, и этот, восточный участок остался невредимым. Там даже грибы чистые. В деревне живут два доктора наук, профессора из Украины. Вообще, деревня маленькая, численность - около 60 человек. Но многие покупают участки, дома под дачи - даже из Минска ребята приезжают на рыбалку.

Пока никакие работы в Нижних Жарах не ведутся, но для заключения инвестиционного договора все готово, говорят в райисполкоме. Однако первое, что должны сделать в рамках проекта, - углубить фарватер реки на участке между портом и Киевским водохранилищем на территории Украины. Этого сейчас и ждут стороны.

А на бумаге порт уже появился. Еще в апреле Гомельский облисполком зарегистрировал ОАО «Белпорт Нижние Жары» с юридическим адресом в самой деревне. Предприятие создало ЗАО «Белтопэнерго» - коммерческая организация, которая также занимается вопросом создания порта в Нижних Жарах.