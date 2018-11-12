Александр Лукашенко: «Мы имеем возможность создавать на базе МЗКТ ракетные системы»

Во время встречи Александр Лукашенко отметил, что военно-промышленная отрасль работает неплохо, но этого крайне недостаточно.

- Это половина того (в финансовом отношении), что должно быть на конец будущего года. Поэтому стройте планы на будущее с целью увеличения даже не объемов, а денежных поступлений ровно в два раза.

Президент подчеркнул, что Беларусь производит оборонительные системы, которые востребованы многими странами.

В свою очередь глава Госкомвоенпрома Роман Головченко сказал, что реактивная система залпового огня нового поколения "Полонез" фактически является первой законченной разработкой белорусских ученых в области ракетной техники.

- Президент Беларуси поставил задачу в дальнейшем развивать эту сферу. Поэтому ключевое направление, над которым мы сейчас работаем, - это дальнейшее развитие ракетостроения, - цитирует главу ведомства БелТА.

Белорусская оборонка готова удовлетворять спрос на производимые ею вооружения. Головченко рассказал, что будет развиваться сегмент беспилотных ударных авиационных комплексов, системы радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронного подавления.

Шла речь и о Минском заводе колесных тягачей, который продолжает оставаться основным поставщиком колесных платформ под все современные системы вооружения России.

- Действительно, Россия ведет самостоятельные разработки на КамАЗе транспортного средства, которое может выступать конкурентом продукции МЗКТ. Нормальное явление. Наверное, каждое государство, в том числе и Беларусь, стремится к независимости, самообеспечению, - сказал Роман Головченко.

По его словам потенциал у МЗКТ огромный:

- У него есть все возможности для того, чтобы выступать уже не только производителем колесных шасси или платформ, но комплексировать и выпускать цельные образцы вооружения на колесах. Это сейчас тренд - мир уходит от гусениц, переставляет в основном все системы вооружения на колесный ход. Поэтому мы имеем прекрасную возможность создавать на базе МЗКТ и артиллерийские системы, и ПВО, и ракетные системы.