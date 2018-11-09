Тренер БАТЭ о криках «Молодцы»: «Реакция болельщиков нам дорога, но была бы еще дороже, если бы добыли очко или даже три»

СЕГОДНЯ 01:53 2018-11-09T02:04:45+03:00

БАТЭ был хорош, но невезуч - «Челси» трижды спасали штанги. Тренер «синих» сказал, что поле мешало играть, а коуч борисовчан анонсирует нешуточную борьбу за выход в плей-офф [фото]

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На часах 19.26. Вокруг «Борисов-Арены» начинают разноситься речевки «Челси». Это автобус с лондонской командой подрулил ко входу. Несколько сотен болельщиков облипили подъезд и через забор пытаются снять звезд мирового футбола. Два матерых мужчины с шарфами БАТЭ переглядываются: «Ну, бл... со своим этим «Челси» носятся, тьфу...»

Команды входят на поле. На фан-секторе БАТЭ появляется большой баннер с надписью «Support your local team» (Поддерживай местную команду).

Фан-сектор БАТЭ вывесили большой баннер с надписью «Support your local team» (Поддерживай свою местную команду)Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Это расхожая фраза в футболе и намек белорусам, которые отвязно болеют за иностранные клуб, в частности за «Челси». Но, как говорится, о вкусах не спорят. На противоположной стороне стадиона около 700 человек, кто шумно болел за «Челси» (из Беларуси, Англии и ближнего зарубежья). Были и те, кто в шарфах лондонского клуба спокойно смотрел за игрой с места на центральных секторах, согревая себя внутри теплыми чувствами к английскому гранду.

Болельщица "Челси" наслаждается моментом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

И все флаги в гости к нам. На матч с "Челси".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Зрители сообщениями на плакатах просят игроков "Челси" подарить майку. Но те обменялись футболками с игроками БАТЭ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В первом тайме БАТЭ умело отводил угрозы от своих ворот. И отбив первый натиск гостей, сам пошел в атаку и был близок к цели: Дмитрий Бага зарядил метров с 20 - мяч попал в штангу. Стадион выдохнул и понял, что в этот вечер игра может быть на три результата.

Если в конце первого тайма голевых моментов почти не было, то в начале второго пошло-поехало... Сначала забил Оливье Жиру. Он забивал БАТЭ в прошлом году, когда играл за «Арсенал» и вот отличился снова. Причем, это его первый гол с мая и первый с тех пор, как Маурицио Сарри возглавил «Челси».

В ответ БАТЭ сообразил две острые атаки, но после удара Сигневича мяч попал в перекладину. А Риос с 10 метров (выгоднейшая была позиция) не попал в ворота... Дальше «Челси» контролировал ход игры, но на последний минутах БАТЭ мог вырвать ничью, однако за «синих» вновь сыграла штанга...

БАТЭ - «Челси» - 0:1

Гол: 0:1 - Жиру (52).

В параллельном матче «Види» обыграл ПАОК - 1:0. Положение в группе «L». 1. «Челси» - 12 очков. 2. «Види» - 6 очкков. 3. ПАОК - 3 очка. 4. БАТЭ - 3 очка. «Челси» за два тура до финиша группового раунда вышел в плей-офф.

Алексей Бага уверен, что шансы на второе место не потеряны:

- Для решения задачи важны все показатели: и дополнительные, и не дополнительные. Будем играть до конца за выход в плей-офф.

Итальянский специалист Марицио Сарри отметил как БАТЭ действовал в обороне:

- Хорошо, что выиграли. Мы не играли как надо. Мне не понравилась наша игра в первом тайме. Обострять игру в атаке было очень сложно, - сказал коуч. - Во втором тайме действовали лучше. По завершающие 15 минут не удались... Однако победа у нас и это хорошо. Сложно было провести хорошую игру из-за холодной погоды и качества поля. БАТЭ играл очень хорошо, особенно в защите в первом тайме. Также они хорошо атаковали в концовке матч. Им немного не повезло, они могли сравнять счет. Поздравляю их с хорошей игрой.

В Лондоне БАТЭ пропустил дважды уже к 8-й минуте (итоговый счет был 1:3), сейчас оборона выглядела монолитно. Что изменилось?

- Считаю, сыграли более агрессивно, более организованно. Особенно в начале встречи. Постарались не дать фору такому грозному сопернику. Отодвинули игру от своих ворот. Хорошо цеплялись за мяч нападающие, хорошо был налажен переход из обороны в атаку, зарабатывали «стандарты», завершали атаки ударами. Картинка, может, и та же была - с точки зрения большого процента владения мячом лондонским клубом. Но наши плотность, агрессия, хорошая подстраховка практически ничего не позволяли сделать впереди форвардам «Челси», особенно в первом тайме.

После матча болельщики кричали игрокам «Молодцы!», но у тренера «желто-синих» остался осадок.

- С гордостью говорим, что в этом матче могли набирать очки. Поэтому реакция болельщиков нам очень дорога, но была бы еще дороже, если бы мы добыли очко или даже три, - признался Алексей Бага.