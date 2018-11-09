Как приготовить блины всего из одного ингредиента?

Так в минском торговом центре «МОМО» прошел кулинарный праздник «Комсомолки» и партнеров «Всегда готовь». Название праздника оправдали - готовить начали сразу, прямо в торговом центре. А покупатели, которые пришли в магазин за продуктами пятничным вечером, неожиданно поучаствовали в конкурсах, пополнили копилку рецептов еще несколькими новыми блюдами, попробовали блинчики из смеси «Спадарыня», шарлотку из самоподнимающейся муки «Лидской» - такие пироги получаются очень пышными и вкусными. Гости ушли домой не только с покупками, но еще и с подарками от Минского молочного завода №1, «Лидской муки» и «Комсомолки».

На празднике было и весело, и вкусно!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Два часа пролетели незаметно и очень вкусно. Белорусский певец и участник телешоу «Голос» Ян Маерс, который был ведущим праздника, то и дело подзадоривал народ аппетитными рассказами.

Белорусский певец и участник телешоу «Голос» Ян Маерс разыграл призы от «Комсомолки» и партнеров.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пробиться к сцене было непросто: на одной площадке угощали блинами, на другой - детским молоком, кефиром «Депи», нежным пудингом «Минская марка», питьевым йогуртом «Аристей», йогуртами «Я вкусный» с клубникой, вишней и черникой.

И вкусно, и полезно!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Действительно вкусно! А если сходить сначала направо, а потом налево, получится полноценный ужин, дома можно уже лишь перекусить. Кстати, идейку для перекуса на празднике тоже подбросили. Вообще, повар назвал это блюдо завтраком. Но мы уверены, это нежное блюдо отлично подойдет и в качестве ужина, и для перекуса.

- Мягкий творог «Минская марка» 4%, бананы, груша, семена чиа, - перечисляет шеф-повар семейного ресторана Family Club Александр Позняк и ловко смешивает ингредиенты. - Фрукты топим в творожке - блюдо готово! Так просто и очень вкусно.

В одной бутылочке питьевого йогурта Venera 21 грамм белка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В том, что это действительно вкусно, смогли убедиться все желающие. А их оказалось немало. Многие потянулись за полезным «завтраком» - он пришелся кстати, хоть на часах уже было 6 вечера.

Из мягкого творога «Минская марка» легко приготовить полезные и низкокалорийные блюда.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Самое обидное, что я веду кулинарный праздник, а сам так давно ел, - отшутился ведущий Ян Маерс. Но, как и положено, передал блюдо на дегустацию всем желающим.

- Такое можно даже тем, кто худеет! - неожиданно выдала девочка лет 12. - Очень вкусно! Обязательно сделаем дома с мамой.

- А можно маленьким деткам? А то у меня скоро братик родится, - поинтересовалась ее подружка.

Когда подкрепился, можно и отдохнуть. Например, порисовать.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Если сыр поломать руками, в блюдо добавим больше любви. А это самый главный ингредиент»

С универсальным завтраком - он же ужин, он же перекус - разобрались. Пора научиться готовить что-нибудь попитательнее. Например, греческий салат с холодными макаронами Pasta Vera. Кстати, это первые макароны в Беларуси из твердых сортов пшеницы, или их еще называют макаронами группы А. В них минимум калорий и нет вредных жиров. Бантики или бабочки - каждая хозяйка выберет полезные и вкусные макароны на свой вкус.

Шеф-повар семейного ресторана Александр Позняк умело добавлял макароны в привычные салаты и удивлял посетителей необычными сочетаниями ингредиентов. Рецепт салата достаточно простой, ингредиенты для него несложно найти, но вот смешать их раньше решался не каждый. Что ж, теперь в меню сотни семей появится новое блюдо.

С помощью полезных и вкусных макарон PastaVera шеф-повар сделал привычный греческий салат более сытным.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Макароны, помидоры черри, маслины, сыр «Фету» торговой марки «Аристей», красный лук, пекинская капуста, - перечисляет шеф-повар. - Это греческий салат с холодными макаронами. Поэтому резать ингредиенты лучше покрупнее.

- А в нарезке сыра есть какие-то секреты? - поинтересовался ведущий.

- Нет, все по вашему желанию, его можно даже поломать руками.

- Тогда больше любви в блюдо добавишь, мне кажется. А ведь самый главный ингредиент - это любовь. Режем помидоры черри - появляются новые краски, - говорит Ян Маерс.

Пока шеф-повар Александр кухарил, а зрители наблюдали за красивой картиной и наслаждались ароматами, ведущий решил поинтересоваться у посетителей, какие салаты они готовят дома.

- Оливье, крабовый, винегрет, - стандартных вариантов в толпе было много. Особенно запомнился необычный рецепт салата, который назвали просто «куриный».

- Вы знаете, я любой салат готовлю! - поделилась явно опытная хозяйка. - Но особенно люблю куриный - курица вареная, вареное яйцо, грецкий орех, чернослив, майонез. Да, такое вот необычное, на первый взгляд, сочетание.

- Давайте договоримся, что вы попробуете добавить в свой салат макароны-бантики Pasta Vera, - предложил ведущий. - Они абсолютно не отличаются от итальянских макарон. Хотя нет-нет-нет, подождите… Отличаются по стоимости. А больше ничем!

Салат у шеф-повара Александра почти готов.

- Какой красочный! - комментируют мальчишки, которые наблюдают за каждым движением повара.

- Кажется, это правда, что красный лук не щиплет глаза. Александр не плачет, - комментирует Маерс.

Праздник удался на славу!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заправку для салата можно выбрать по желанию - кто-то, кто хочет приготовить салат побыстрее, выбирает простое оливковое масло. Можно заморочиться посильнее и сделать греческую заправку - это тоже не очень сложно. Надо добавить оливковое масло, соль, сахар и бальзамический уксус. На пару литров салата потребуется граммов 50 - 60 такого соуса. И судя по отзывам, время на приготовление греческой заправки потрачено не зря.

- Вы знаете, шикарная заливка, просто великолепная! Сочетание таких продуктов дает великолепие этому салату. Макароны по вкусу так необычно сочетаются, но очень вкусно, - поделилась женщина, которая первой продегустировала новое блюдо.

- Гармонично! - удивил лексиконом 13-летний мальчишка, который съел порцию и с аппетитом облизал вилку.

- А попробуйте сырчик, - предложил Ян Маерс.

- Так я уже почти весь съел!

- Вкусненький, солененький, сыр, - дополнила девчонка. - Мама часто его покупает.

Казалось бы, книга рецептов у хозяек уже достаточно пополнилась, но праздник продолжался, и Ян Маерс раздавал советы опытным и не очень кулинарам.

- А знаете, как очень просто порадовать любимую? - поинтересовался Ян у любителей кулинарных праздников. - Как легко удивить вкусным завтраком? Покупаете в магазине готовую смесь для блинов «Спадарыня», просто добавляете воды - приносите любимой в постель. Это же сколько баллов в зачет вам?! А если потом на обед греческий салат… Все!

Блины из смеси «Спадарыня» и готовятся легко, и расходятся на ура.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Действительно, чтобы приготовить блины, теперь не надо быть кулинаром, разводить тесто, чтобы оно получилось без комочков. Достаточно просто залить сухую смесь водой. Так тесто можно приготовить очень быстро (хватит буквально нескольких минут) и быть уверенным, что оно получится вкусным, а это так важно сегодня, когда мы вечно куда-то спешим.

Кстати, у «Лидской муки» есть и другие готовые сухие мучные смеси. Со «Спадарыняй» всего за 15 - 20 минут можно приготовить тонкие блинчики, пышные оладьи, пиццу и даже овсяное печенье. Справятся с готовкой даже самые маленькие.

Ну очень вкусно!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- «Спадарыня»! Запомнил? - обращается Ян Маерс к мальчишке, который доедает блин. - Повтори.

- «Гаспадарыня»!

- Почти. «Спадарыня». Ты понял, что сказать надо маме? Мама, купи «Спадарыню».

Блины из смеси «Спадарыня» расходятся на ура.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Угадываем вкус йогурта с закрытыми глазами

В торговом центре было много желающих не только продегустировать новые блюда, но и поучаствовать в конкурсах - с интересом делали это и дети и взрослые. Родители на время надували шары, дети вспоминали продукты, в составе которых есть мука. А еще с закрытыми глазами определяли вкус йогурта. И справились со всеми заданиями, надо сказать, на отлично.

Детишки с закрытыми глазами определяли вкус йогурта.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Три! Два! Один! - подбадривает трех юных конкурсантов с повязками на глазах ведущий. - Начали!

На скорость дети должны определить, с каким вкусом они едят йогурт «Я вкусный». На сцене три стула и стола. За каждым детки с завязанными глазами пробуют йогурт. Кто справился первым, тот молодец!

- Клубника! Черника! - все отлично определяют наполнитель, облизывая ложки.

Очень вкусно!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После трех туров победила совсем юная Маша. Но подарки получили все - а как могло быть по-другому?!

Кстати, были на празднике и другие развлечения. На детской зоне - раскраски и карандаши для малышей, чуть дальше - фотозона для всех возрастов. Там можно было сделать снимки в Инстаграм - превратиться в поваренка, который приготовил макароны Pasta Vera. Конечно, не забыли мы и о подарках. Каждый мог, написав имя, фамилию и телефон, поучаствовать в розыгрыше призов от «Комсомолки» и партнеров. Некоторые выигрывали целыми семьями.

Без подарков не остался никто!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Какой итог? В общем-то, в пятницу вечером опытные хозяйки пополнили свои знания, а те, у кого с кулинарией посложнее, теперь точно знают, что готовить не так сложно, как кажется. Все приятно удивились неожиданным вкусовым сочетаниям и оригинальным рецептам. Праздник помогли провести «Лидская мука» и Минский молочный завод №1. А готовил для гостей шеф-повар семейного ресторана Family Club Александр Позняк.

Подарков было очень много!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На празднике было много-много подарков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Билеты на концерт - отличный подарок!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Комсомолка» желает всем приятного аппетита и обещает и дальше приглашать всех на праздники!