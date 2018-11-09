«Комсомолка» первой привезла камни для восстановления стен Кревского замка

ВОКРУГ ЗАМКА ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ КРЕВО

Замок построен в конце первой - начале второй трети XIV века. Историческое Крево не окружало его - городище первоначального Крева размещалось за 2 км от замка. Но с появлением знаменитых стен на протяжении XV - XVIII веков вокруг замка сформировалось новое Крево - фактически местечко пошло по европейскому пути образования городов.

Именно в Кревском замке произошло преступление, которое, возможно, изменило ход белорусской истории. В 1382 году великий князь Ягайло приказал убить приехавших к нему обсудить будущее власти в Великом княжестве Литовском князя Кейстута и его сына Витовта - своего дядю и двоюродного брата. Однако люди Ягайло задушили только Кейстута, претендента на трон великого князя, - Витовту удалось сбежать, как гласит предание, переодевшись в женское платье. А уже три года спустя, в 1385-м, в этих стенах была разработана и принята Кревская уния, положившая начало объединению ВКЛ и Польши.

Еще в начале этого этапа консервационных и реставрационных работ стена возле Княжеской башни выглядела так...Фото: Сергей ГАПОН

...А теперь сохранившаяся часть стены законсервирована, восстановлена бутовка и ее ширина, вернулась кирпичная кладка.Фото: Сергей ГАПОН

ДЛЯ СТЕН НУЖНЫ КАМНИ РАЗМЕРОМ ОТ 30 ДО 50 СМ

Те, кто бывал в Крево этим летом и осенью, не могли не заметить: буквально на глазах растет стена у Княжеской башни. Сохранившиеся камни основы укрепляют. А к ним добавляют найденные неподалеку, по той или иной причине утерянные седыми стенами. Ведь почти за 700 лет очертания замка видоизменились - до начала работ в Крево были только выщербленные, порой до неузнаваемости, фрагменты стен. Примерно так вкратце можно описать нынешние работы по реставрации и консервации Кревского замка, которые здесь идут уже пару лет.

- Камни помельче подходят для забутовки стен - объема между лицевой и внутренней их частью, - рассказывает мастер «Белреставрации» Владимир Войтехович, под чьим началом работает бригада примерно из 30 человек. - Стены выгоняют в ширину до 2,5 - 2,7 метра - на сегодня примерно метр исходного объема утрачен. А для воссоздания лицевой кладки внутренней части стены нужны камни размером 30 - 50 см. Почти все, найденные на территории замка, мы использовали.

Для завершения консервации этого сезона (по плану - в середине декабря) камни привезут из другой местности. Откуда возьмут такой довольно крупный «калибр», решать реставраторам и строителям. Но уже теперь в Крево будут рады помощи от всех.

Такие камни, размером по 30-50 см, идеально подходят для внешней забутовки стен замка.Фото: Сергей ГАПОН

«Комсомолка» узнала о проблеме в октябре от местных жителей и сразу же отправила свой десант в знаменитое местечко. И перед тем как прибыть к древним стенам замка, мы собрали добрую дюжину камней для бутовки стен - обычных, полевых. И взвесили один из самых массивных. Он потянул на 39 килограммов!

Наш вклад в воссоздание замка рабочие сразу же перевезли в ковше погрузчика на площадку, где камни готовят к укладке в стены. Но в любое время можно оставить привезенные камни рядом с главными воротами. По сути, у современных белорусов появился уникальный шанс положить камни в стены Кревского замка рядом с камнями предков. Хочешь - считай это квестом, хочешь - прямым доказательством того, что время собирать камни однажды приходит, порой - буквально.

Эти камни, привезенные по инициативе "Комсомолки", лягут рядом с древними валунами в стены Кревского замка, который теперь восстанавливается.Фото: Сергей ГАПОН

Весы показали, что такой камень, привезенный командой "Комсомолки", весит почти 60 кг!Фото: Сергей ГАПОН

ЗАМОК В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ОБСТРЕЛИВАЛИ 12-ДЮЙМОВЫМИ ГАУБИЦАМИ

То, что часть камней лежала неподалеку, уже большая удача. Ведь в нашем прошлом хватало ситуаций, когда Кревский замок мог попросту исчезнуть с лица земли. Скажем, вскоре после возведения его обстреливали каменными ядрами, в начале XVI века его стены повредили при осаде перекопские татары.

- А археологи Олег Трусов и Михась Ткачев в середине 1970-х связали пожар в замке со штурмом князя Свидригайло - это был момент борьбы за власть в 1433 году. Тогда, очевидно, сгорели внутренние постройки, казармы вдоль западной стены, пылала и Княжеская башня, - рассказывает историк Олег Дернович. Уже несколько сезонов он руководит археологическими раскопками в Крево - на замке и городище. А еще студентом истфака БГУ в 1980-х Дернович сотрудничал с «Белреставрацией», два сезона набирался опыта в экспедициях Игоря Чернявского.

Археолог Олег Дернович сегодня руководит раскопками замка и городища в Крево.Фото: Сергей ГАПОН

По словам Дерновича, оборонительная жизнь замка угасает в XVI веке, но дединец использовался. Например, есть сведения, что в XVIII веке там стояла деревянная ратуша. Ну а последний свой бой замок принял 101 год назад - 21 июля 1917-го. Тогда его стены разрушила самая современная артиллерия того времени в Кревской наступательной - последней крупной операции русской армии в Первой мировой войне на Западном фронте.

19 июля 1917 года на позиции к месту прорыва (фронт тянулся от Крево до Сморгони) собрали под 800 орудий разных калибров, многие из которых прицельно били по стенам замка (с сентября 1915 года до февраля 1918-го он входил в немецкую линию обороны). Огромные 12-дюймовые снаряды гаубиц русский генерал Довбор-Мусницкий называл «ключом» к замку и немецкой обороне. Правда, военачальник сожалел, что ему дали мало снарядов - ему казалось, что вреда они причинили немного.

Первой была законсервирована Княжеская башня.Фото: Сергей ГАПОН

Хотя в коллекции историка Первой мировой Владимира Богданова есть две фотографии, подтверждающие обратное. Первая - немецкая аэрофотосъемка замка в 1916 году. Ровные линии стен, видны тени от оконниц и дверных проемов. Следующий снимок с воздуха - это последствия обстрелов во время наступательной операции, снятые с воздуха в 1917-м. Немцы подсчитали: только на 10-километровом участке фронта в районе замка выпущено 1,5 миллиона снарядов. И все воронки за 100 лет остались на своих местах. Они сразу бросаются в глаза, и когда входишь во внутреннее пространство замка.

Конечно, камней с той поры в окрестностях замка не прибавилось. Скорее, наоборот. Но в местных семьях, вспоминают кревичане, действовал строжайший запрет - камни с замка не брать.

Так выглядит забутовка стен - мелкие камни и слой строительного раствора.Фото: Сергей ГАПОН

МЫ НЕ ЗНАЕМ, СКОЛЬКО ЯРУСОВ БЫЛО В ГАЛЕРЕЕ ЗАМКА

Потери во внешнем облике замка и десятки событий, его изменявших, не дают однозначного ответа о том, скажем, на какой период производить реставрацию. Олег Дернович говорит, что сначала он был пуристом, мол, ни одного кирпичика нельзя снять с объекта. Но при стремлении сохранить все аутентично нельзя не учитывать реальность, то, насколько этот памятник - комплексный. Есть в его прошлом и множество белых пятен. Например, историки не знают точно, было ли в замковой галерее два яруса или всего один. Благодаря археологическим находкам известно, что на Княжеской башне была глиняная черепица - правда, и XIV, и XVI веков. На воспроизведении какой остановиться?

Еще момент: в нашем климате чревата разрушениями реставрация без приспособления под современные функции. А тем более вариант оставить руины.

Стены Кревского замка потеряли за семь столетий своей истории примерно метр.Фото: Сергей ГАПОН

- Восприятие их образа как догмы - тупик, - уверен Олег Дернович. - Как и неиспользование современных материалов. А как быть с противопожарными средствами? С доступом для инвалидов? С безопасностью? Княжескую башню тоже надо укреплять - этот объект с XVI века простоял без крыши. Уже очевидно, что часть восточной стены, самой разрушенной во время обстрелов 1917-го, придется разобрать и переложить из того же камня. Там есть фрагменты в аварийном состоянии. А, к примеру, в литовском Медининкае, в Медницком замке, на втором ярусе - стеклянный лифт. Такова была концепция: они сделали музеефикацию руин вокруг исторического каменного клыка. По такому же принципу там появилась плоская крыша ради обзорной площадки для туристов, хотя в нашем климате таких не могло быть - только «стромкія». Потому, кстати, научный руководитель проекта восстановления замка, архитектор Владимир Синявский предлагает сделать обзорную площадку на части стены возле башни - на боевой галерее.

Много вопросов задается по поводу слишком свежей кирпичной кладки на фасадной части консервируемой стены. Но кирпичный пояс действительно в свое время шел по всему их периметру.

Строительная смесь была приготовлена по специальной технологии для работ в Кревском замке.Фото: Сергей ГАПОН

- Это был декоративный элемент. И слева от главной брамы можно посмотреть на аутентичную кирпичную кладку, сделанную балтской муровкой - «два лажкі - адзін тычок», - рассказывает Олег Дернович. - По такому принципу работают и теперь. Кроме того, кирпич использовали во всех ответственных конструктивных моментах: арки, подвалы на 1 - 3-м ярусах Княжеской башни, ее углы.

Кстати, этот кирпич - ручная работа на всех этапах: от формовки до сушки и обжига. Делает его Борисовский комбинат декоративно-прикладного искусства имени Александра Кищенко. Начинали реставрацию с горынским кирпичом, но там не подошла глина. А в борисовском оказалась лучшая гидроскопичность.

- Раствор применяем современный, но его технологию разработали так, чтобы она соответствовала тому времени - по цвету и составу. Правда, последний - коммерческая тайна, - рассказывает мастер Владимир Войтехович. - Говорят, раньше при строительстве применялся раствор на яйце. Но это, скорее, красивый миф. Там могли быть и кости, любой биологический материал - все, что гасило известь.

Перед тем, как камни кладут в забутовку, их очищают.Фото: Сергей ГАПОН

КСТАТИ

КНЯЖЕСКАЯ БАШНАЯ - ПЕРВАЯ ЖИЛАЯ МУРОВАНКА

- Замок возводили с участием немецких мастеров, - рассказывает Олег Дернович. - До этого времени у нас не строили каменные оборонительные сооружения. Мы - цивилизация дерева, у нас нет скальных пород, а камни принесены ледником. Раньше византийцы научили нас строить храмы из плинфы, а с Кревским замком к нам пришел технологический рывок.

Еще в экспедициях Игоря Чернявского в 1980-х, рассказывает историк, в Княжеской башне находили много фрагментов горшковой кафли конца ХIV - XV веков - она выполняла роль калорифера: вбирала тепло и отдавала его постепенно. Только тогда в нашем климате стало возможно постоянно жить в мурованных зданиях.

Для внешней отделки будут брать и такие валуны-гиганты.Фото: Сергей ГАПОН

ЕСТЬ ИДЕЯ

В память о Первой мировой Олег Дернович и Владимир Синявский предлагают сохранить немецкий бункер, собранный из камней замка, а еще воронки от снарядов. И как дань уважения прежним консерваторам, по мнению Дерновича, стоит оставить и контрафорс на входе. Ведь известный нам романтический образ Кревского замка (как и Новогрудского) - это работа польских консерваторов 1920-х.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В КРЕВО БЫЛИ СВОИ ФРЕСКИ, А МАСТЕРОК XIV ВЕКА УРОНИЛИ В РАСТВОР БРАТЬЯ-СТРОИТЕЛИ

Когда в прошлом году строители работали в башне, им попадались фрески. А в этом - только снаряды времен Первой мировой войны. Конечно, сыграли свою роль и проведенные раньше археологические исследования.

- С точки зрения культурной истории, на мой взгляд, самое важное открытие в замке последних лет - выявление фрагментов стенописи «аль секко» - кревских фресок, но по сухой штукатурке. В первый сезон мы нашли порядка 2 тысяч их фрагментов в донжоне, - рассказывает Олег Дернович. - Поначалу полагали, что это фрески готические. Но подключившаяся к работе литовская исследовательница Гедра Мицкунайте сделала вывод: речь о византийской традиции - о Псковской школе, которая могла к нам попасть через Тверь. Ведь вторая жена князя Ольгерда Ульяна - княжна Тверская. Кстати, с Ягайло византийские традиции появились и в Польше. Ведь и на Вавеле в Кракове, и в Люблинском замке есть фрески восточнохристианской традиции - но, возможно, это работы украинских мастеров.

Такие каменные осколки в Крево скоро исчезнут...Фото: Сергей ГАПОН

...Как это уже случилось со стеной, примыкающей к Княжеской башне.Фото: Сергей ГАПОН

Олег Дернович рассказывает и об еще одной любопытной находке. В середине XIX века исследователь Федор Покровский готовил археологическую карту Виленской губернии. В Крево он записал легенду, что Кревский и Медницкий замки строили два брата-силача. И в Крево при строительстве они шутки ради перекидывались строительным мастерком.

- Легенда и легенда. Но когда археологи разбирали строительный завал на Княжеской башне, наткнулись на мастерок-«кельму» времен возведения замка - в забутовке стен, прямо в растворе. Она лежала без доступа кислорода, не коррозировалась и отлично сохранилась. А весила - с полтора килограмма. Обнаружилась она «благодаря» обстрелу замка в 1917 году: фрагмент стены тогда под обстрелом рухнул, а спустя десятилетия за него взялись археологи. Интересно, что в Средневековье металл был очень ценным - поэтому так сложно установить поля битв, того же Грюнвальда. Кто побеждал - проходил и собирал трофеи. Так что по кельме есть две версии - или ее потеряли во время строительства (в работе или в описанной игре), или это была строительная жертва. Тем более ее нашли в башне, то есть в углу сооружения, а она считалась ценной для своего времени вещью.