Безопасные роды, укрепление иммунитета и общение врача и пациента: в Минске пройдет конгресс для мам

Осень - время новых знаний не только для детей, но и для родителей. Так, совсем недавно в Минске прошли оупен-классы «ПапаPro», на которые пришло порядка 10 тысяч родителей. Семьи сели за парты посреди торгового центра и в интерактивной, игровой форме изучали вопросы беременности и родов, психологии и сексологии. Организаторы решили, что пришло время углубить знания в более серьезной, а временами даже ответственной форме, так как республиканский конгресс «МамаPro» - это площадка для общения родителей, врачей и представителей госструктур, недаром проект активно поддерживают Министерство здравоохранения РБ и Министерства труда и социальной защиты РБ. И не просто поддерживают, но и обязательно направляют на каждый конгресс своих представителей для того, чтобы мамы и папы могли задать свои вопросы напрямую.

Республиканский конгресс «МамаPro» - событие не новое, а уже с историей. Формат этого конгресса полюбился белорусским мамам еще в прошлом году и за это время объездил все областные центры страны. В каждом городе активные мамы и папы успели обсудить вопросы планирования беременности, декрета для отцов, открытости системы родовспоможения. В этом году организаторы ожидают порядка тысячи гостей в этот день, заинтересованных в теме осознанного родительства.

Конгресс набирает масштабы: параллельно с мероприятием для мам он откроет двери для сотен врачей со всей страны, которые на специальном форуме внутри конгресса обсудят, как грамотно общаться с пациентами и как строить диалог с коллегами. Формат необычный: на сцене воссоздадут жизненные ситуации из врачебной практики. К слову, выступление для мам также будет слегка «театрализовано». Так, на сцене воспроизведут родильную палату, и врачи прокомментируют типовые ситуации и стандартные ошибки взволнованных молодых родителей.

- Проект «МамаPro» возник не случайно: мы понимали, что мамы и врачи нуждаются в площадке, где они в удобном формате диалога смогут общаться, задавать вопросы, узнавать мнения. Для нас важно, чтобы коммуникация «врач - пациент» становилась проще и свободнее, - рассказывает руководитель проекта «Мама Pro», врач - акушер-гинеколог Диана Мардас. - За год наш проект вышел на новый уровень: мы не только побывали во всех регионах страны, но и сделали несколько подпроектов, каждый из которых приносит ощутимую пользу, получает поддержку от мам и медицинских специалистов.

На самом мероприятии затронут всегда актуальные темы планирования и течения беременности, родов и первых дней жизни, а также темы педиатрии. Все лекции - в интерактивном формате. Будущие мамы смогут в теории пройти поэтапно весь процесс родов и научиться вещам, которые обычно вызывают затруднения. В этом году акцент в лекциях и мастер-классах, как отметили организаторы, будет сделан не на лечении, а на том, как сделать так, чтобы лечить не пришлось.

Такие встречи всегда волнительны и для организаторов, и для партнеров проекта. В течение дня мамы смогут посетить «Мама-маркет», получить подарки от брендов - партнеров проекта, которые заботятся о здоровье и комфорте молодых семей. Они же выступают экспертами и готовят тематические выступления. Так, партнер проекта Bella Baby Happy расскажет о детской гигиене и объяснит, как выбирать подгузники, а бренд «Растишка» поделится секретами здорового питания и формирования полезных привычек с рождения.

- Как правильно надеть подгузник, какие средства гигиены выбрать для малыша - эти вопросы никогда не потеряют актуальность для будущих и молодых родителей, - отмечает Ольга Скиндер, представитель бренда Bella Baby Happy. - В прошлом году на конгрессе мамы активно выходили на сцену, чтобы смотреть и учиться, а осенью на оупен-классах «ПапаPro» отцы даже провели crash-тесты подгузников. И в этот раз наш бренд, как эксперт в области гигиены, объяснит родителям, какие ошибки по части гигиены самые распространенные, как их избежать и обеспечить комфорт и безопасность ребенка.

На каждом конгрессе большое количество вопросов было задано про питание малыша. В этом году вместе с самым известным педиатром страны Дмитрием Чесновым и брендами «Растишка» и «Тема» узнаем, как правильно выбирать питание, правда ли, что нужно есть побольше творога малышам, и можно ли найти еще более вкусные альтернативы.

- Казалось бы, купить молоко, творог или йогурт для ребенка - что может быть проще? Но молодые родители часто теряются перед большим выбором и не доверяют продуктам на полках, - рассказывает Татьяна Козловская, представитель компании Danone. - Наша главная задача - показать, что заботиться о сбалансированном питании с витаминами, минеральными веществами, правильными и, главное, качественными ингредиентами - очень просто. Для нас конгресс - это возможность поделиться теми знаниями, на основе которых наши эксперты разрабатывают различные линейки детской продукции. Мы расскажем родителям, насколько полезны кисломолочные продукты для детей и какое значение они играют в развитии ребенка, что такое обогащенные продукты и чем они отличаются от обычного творога.

В этом году организаторы также решили сделать праздничным не один день, а целых десять и подарить еще больше причин для семей проводить время вместе благодаря фэмили-фестивалю для всей семьи «МамаTime». За десять счастливых дней ряд салонов, фитнес-клубов и даже клининговая служба подарят родителям специальную скидку по промокоду от «МамаPro». Все точки фестиваля и детали можно будет узнать на сайте mamapro.by. Кстати, там уже открыта онлайн-регистрация на республиканский конгресс, запись закроется на тысячном госте.

СПРАВКА

«МамаPro» - первая офлайн- и онлайн-площадка для взаимодействия будущих и состоявшихся родителей с ведущими специалистами в области здравоохранения. На площадке республиканского конгресса родители могут в формате открытого микрофона задать любые вопросы экспертам сфер здравоохранения, социальной защиты, образования.

Что: второй республиканский конгресс «МамаPro».

Где: гостиница «Виктория Олимп» (пр. Победителей, 103).

Когда: 24 ноября, суббота.

Во сколько: старт регистрации - 10.00. Старт программы - 11.00 (мероприятие продлится до 17.00, вход возможен в течение всего дня).

Телефон для справок: +375 (29) 680-07-78.

Вход свободный, регистрация обязательна.