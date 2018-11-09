Горан Брегович: Моя музыка – Франкенштейн, но она красавица!

Горан Брегович и его Свадебно-похоронный оркестр дадут концерт во Дворце республики в Минске 11 декабря. Знаменитый сербский музыкант представит свою новую программу «Три письма из Сараево» во Дворце Республики в сопровождении Государственного Академического симфонического оркестра Беларуси под управлением маэстро Аркадия Берина. Мы связались с Гораном Бреговичем, и она рассказал нам о предстоящем концерте:

- Вы ведь летом побывали на «Славянском базаре в Витебске», и ваш концерт стал одним из самых ярких на фестивале. Вам понравились белорусские зрители?

- О да, это был отличный концерт! Я надеюсь, что зрителям мы запомнились такими же эмоциональными и яркими, как и они нам.

- Концерт в Витебске состоял из двух отделений – во второй выступал Эмир Кустурица, с которым вы долгое время в ссоре. Есть ли вероятность, что вы когда-нибудь будете выступать не по очереди, а вместе?

- Послушайте, есть много других музыкантов, с которыми я хотел бы провести время, сделать совместный проект – но на это у меня нет времени.

- В вашем свадебно-похоронном оркестре собрались люди разных национальностей и музыкального уровня…

- Да, это правда. В моей группе, которую я назвал так в шутку, играет много разных музыкантов – у кого-то нет музыкального образования вовсе, а у других статус профессора, они преподают в вузах. Происхождение у них такое же пёстрое – мои музыканты родом из Болгарии (бэк-вокалистки), Македонии, Сербии, Румынии. Возможно, в этом и кроется наш секрет успеха – в разнообразии. Все эти люди искренне любят музыку, которую исполняют. Если бы вы зашли в нашу гримерку за пару часов до концерта, вы бы увидели, что музыканты что-то наигрывают на своих инструментах – но не потому, что репетируют, а для себя. Мы иногда играем и по 150 концертов в год! Так что Свадебно-похоронный оркестр - это компания суперталантливых музыкантов, которым нравится играть вместе. Нам не нужна специальная искра, чтобы зажечься, когда мы выходим на сцену – надеюсь, зрители чувствуют это, и им передается наше настроение.

Концерт Бреговича на «Славянском базаре в Витебске» стал одним из самых ярких на фестивале.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Расскажите о программе, которую вы привезете в Минск…

- «3 письма из Сараево» - так называется моя новая пластинка, в ней заложены две метафоры. Первая – это Сараево, не просто город, но и образ нашего времени, когда люди могут сегодня быть хорошими соседями, а завтра — убивать друг друга только потому, что у них разное вероисповедание. Три письма адресованы мусульманам, христианам и евреям. Нам всем нужно научиться сосуществовать в этом мире. Другая метафора — скрипка. В концерте можно услышать три разных стиля игры на этом инструменте: классический, как играют христиане; клезмер, как играют евреи, а также восточный стиль, присущий мусульманам. Это три совершенно разных техники. Но, конечно же, на концерте в Минске мы не ограничимся композициями только этого альбома. Мы исполним песни из проектов «Кармен с хэппи эндом», «Шампанское для цыган», а также саундтреки из различных фильмов. Это будет полное сумасшествие (улыбается – авт.). Но если вы его вдруг не почувствуете, это тоже нормально.

— Границы, о которых вы говорите, пролегли и через вашу семью?

- Да, мой отец хорват и католик, мама сербка и православная, а жена -

боснийка и мусульманка. Но все мы прекрасно находим общий язык.

Сербский музыкант представит свою новую программу «Три письма из Сараево» во Дворце РеспубликиФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- Вы называли стиль, в котором выступаете - музыкой в стиле Франкенштейн. В том смысле, что она скроена из разных культур?

- Посмотрите на карту Балкан. Пять веков их делили и перекраивали границы – это уникальная ситуация в истории человечества. Когда я говорю, что мой стиль Франкенштейн – имею в виду, что это безумный микс цыганской свадебной музыки, народных и даже православных песнопений, многого другого. Но все же думаю, что музыкальный стиль Франкеншейн в XXI веке – не нечто ужасное, а, наоборот, красивое. Да, моя музыка - Фанкенштейн, но, надеюсь, что она красавица!

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Горан БРЕГОВИЧ представит проект «Три письма из Сараево» (концерт для скрипки в сопровождении симфонического оркестра Беларуси под управлением маэстро Аркадия Берина).

11 декабря, 19.00, Дворец Республики. Билеты: 60 -230 руб.

т. (17) 237-32-88, (29) 678-53-86.