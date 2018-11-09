Саммит ОДКБ в Астане: обсудили, кого назначить генсеком, но решение примут в декабре

За все время существования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) самый сильный удар по ней был нанесен изнутри. Случившаяся в этом году уличная революция в Армении привела к конфликту внутренних элит в стране и неожиданно отрикошетила по ОДКБ. Новая власть Армении считает, что генсек ОДКБ Юрий Хачатуров виновен в разгоне протестов в Армении в 2008 году, и через 10 лет возбудили против него уголовное дело. В июле Хачатурову предъявили обвинения, в августе Ереван инициировал процедуру отзыва, а неделю назад вступило в силу решение о досрочном лишении его полномочий.

Все это происходило при недоумении остальных членов ОДКБ. С 1 ноября обязанности генсека пришлось исполнять представителю России Валерию Семерикову, но вопрос о новом главе организации остался открытым. Собравшимся в Астане 8 ноября лидерам необходимо было проблему решить.

Каждый из участников видел выход из ситуации по-своему. Никол Пашинян настаивал, что Армения должна занимать этот пост оставшиеся после Хачатурова полтора года до мая 2020-го. Беларусь высказала мнение о том, что, поскольку за Хачатуровым наступала ее очередь, генсеком должен стать глава белорусского Совбеза Станислав Зась. Россия склонялась к тому, что раз такой форс-мажор, то пусть Семериков и работает до конца срока.

Пока участники саммита съезжались к Дворцу Независимости, в Астане пошел снег, поднялась настоящая пурга.

- По плану на заседание отведено полтора часа, но мы, наверное, сможем и быстрее, - сказал, оглашая повестку дня, Назарбаев.

Быстрее не получилось. Час шел за часом, а из дверей зала заседаний никто не появлялся. С глазу на глаз лидеры проговорили три часа и за это время успели обсудить борьбу с терроризмом, урегулирование в Сирии, ситуацию в Афганистане, подписали итоговую декларацию и взялись за изучение желающих вступить в ОДКБ на правах наблюдателя.

Кстати, утверждение положений о правовом оформлении статусов наблюдателя и партнера ОДКБ в свое время инициировала Беларусь. В документах определено, кому могут быть предоставлены такие статусы, критерии и условия для получения, процедура предоставления.

Лидеры стран подписали Декларацию Совета коллективной безопасности (СКБ) - итоговый документ саммита. Напомним, в состав СКБ входят главы государств - членов ОДКБ: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Председательство в организации на следующий межсессионный период перешло к Кыргызстану.

- Несмотря на желание армянской стороны оставить своего представителя, мы решили, что за оставшееся время он просто не успеет даже объехать все страны, - сказал Назарбаев на итоговой пресс-конференции. - И следующая по алфавиту у нас идет Беларусь, мы договорились, что в декабре в Санкт-Петербурге встретимся и решим этот вопрос.