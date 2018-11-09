Помимо Беларуси в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) входят еще четыре страны - Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения. Внутри этого союза всевозможные пошлины должны быть одинаковыми, в том числе и таможенные.

Урезать беспошлинные лимиты на ввоз товаров из-за границы в ЕАЭС решили давно. Сейчас они составляют 1500 евро и 50 кг в месяц. Уменьшать лимит евро и килограммов планировали постепенно: сначала до 1000 евро и 50 кг, потом - до 750 евро и 35 кг и только после этого - до 500 евро и 25 кг. Завершиться процесс должен был к 2021 году. Однако Евразийская экономическая комиссия (это регулирующий орган ЕАЭС) приняла решение убрать все эти ступеньки и перейти одним махом к 500 евро и 25 кг. Уже со следующего года! Соответствующее решение комиссия приняла 1 ноября.

Как теперь можно будет привозить покупки из-за границы и сколько придется заплатить, если в лимит не вписался? «Комсомолка» нашла ответы на наивные вопросы.

Те, кому можно было ввозить покупок на 300 евро, теперь тоже смогут ввозить на 500?

В отличие от других стран - участниц ЕАЭС, в Беларуси существовали двойные лимиты. Те, кто в предыдущий раз выезжал за границу больше трех месяцев назад, сейчас могут привезти те самые 1500 евро и 50 кг покупок. А вот если в течение трех предыдущих месяцев вы были в другой стране, то лимиты уже другие - 300 евро и 20 кг. Причем ограничения касаются только тех, кто путешествует наземным транспортом. Может, хотя бы они исчезнут и всем можно будет ввозить товаров на 500 евро?

Увы, часто путешествующим белорусам рано радоваться: чисто белорусские ограничения вполне могут остаться. В законодательстве ЕАЭС сказано, что страны-участницы вправе устанавливать для себя лимиты меньше, чем по союзу в целом (а вот больше - нельзя). Так что и наше ограничение в 300 евро, скорее всего, сохранится.

Какой будет лимит, если я лечу на самолете?

Для тех, кто путешествует по воздуху, беспошлинные лимиты и сейчас гораздо выше - 10 000 евро и 50 кг для каждой поездки (в том числе и для тех, кто путешествует чаще чем раз в три месяца). Эти ограничения сохранятся и после того, как решение Евразийской экономической комиссии вступит в силу.

А как насчет покупок из России?

Поскольку и Беларусь, и Россия находятся в ЕАЭС, между ними нет никаких ограничений по перемещению товаров. Так что, если вы едете на шопинг в эту соседнюю страну, никаких лимитов придерживаться не нужно.

Сколько придется заплатить, если я превышу лимит?

Пока пошлина останется такой же, как сейчас - 30% от суммы превышения. Например, если вы накупили вещей на 700 евро вместо 500, то доплатить вам придется 60 евро (сумма превышения в этом случае - 200 евро, с нее и рассчитывается пошлина). А если вы не уложитесь в ограничения по весу, то пошлина будет минимум 4 евро за каждый килограмм сверх положенного.