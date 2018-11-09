2018-11-09T17:35:46+03:00
Минск

В центре Минска украли 24 туи

Одно такое растение стоит 35 рублей
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Туи украли из второго ряда, чтобы с проспекта не сразу было заметно.Туи украли из второго ряда, чтобы с проспекта не сразу было заметно.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ
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В центре Минска на зеленой зоне в районе дома по проспекту Победителей, 75, что напротив Футбольного манежа, росли, радуя глаз, около сотни туй. Уже минус 24. А прошел только месяц со дня высадки растений.

- За все время своей работы такое я встречаю впервые. Обычно крадут цветок, два-три. Но чтобы с таким размахом! - не скрывает своего изумления начальник управления «Центр» УП «Минскзеленстрой» Сергей Рожнов. - Удивляет такая наглость.

Украсть такое количество деревьев было не так-то и просто. Высота одной туи - 1 м 20 см. Понятно, что все 24 штуки в одну легковую машину не влезут. Так что транспорт был повместительней.

На предприятии предполагают, что кража произошла в ночь с 4 на 5 ноября. Туи были высажены в двухрядную изгородь, а украденные выкопали из середины второго от дороги ряда.

- Может, у воров был расчет на то, что мы пропажу сразу не заметим, - предполагает Сергей Рожнов. - Думаем, что милиция во всем разберется, этих людей найдут. Сейчас в бухгалтерии ведется подсчет нашему ущербу. Рассчитываем, что злоумышленники его возместят, и за эти деньги мы высадим новые туи.

Все 24 туи в одну легковую машину не влезут. Транспорт у воров был повместительней. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Все 24 туи в одну легковую машину не влезут. Транспорт у воров был повместительней.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Одно такое растение стоит 35 рублей. Плюс транспортные расходы, грунт, посадка и полив растений… Одним словом, если воров поймают, то им придется выложить кругленькую сумму.

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