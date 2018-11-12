2018-11-12T11:18:31+03:00
Экономика

Спортивная карточка O-GO!: для людей, ведущих активный образ жизни

Белагропромбанк совместно с Мasterсard приступил к эмиссии уникального карточного продукта - спортивной карточки O-GO!, которая выпускается и на пластике, и в виде брелока
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5 ноября 2018 года на площадке возле Дворца спорта в Минске в честь презентации нового продукта состоялось красочное шоу.

Главная идея карточки О-GO! - поддержать спортивное движение в стране и предоставить новые удобные возможности людям, которые предпочитают вести активный образ жизни. В тесном сотрудничестве с международной платежной системой Мasterсard Белагропромбанк разработал новый продукт - банковскую платежную карту, с помощью которой каждый человек, занимающийся спортом, сможет накапливать баллы и получать подарки и призы.

- Мы постарались создать не только полезный и удобный финансовый инструмент, но и продукт, мотивирующий на занятия спортом. В этом мы видим задачу Белагропромбанка как социально ориентированного бренда, - отмечает заместитель Председателя Правления ОАО «Белагропромбанк» Виталий Крук. - Мы приложили максимум усилий, чтобы с помощью новой карточки поощрять желание и готовность ее держателей вести здоровый образ жизни.

Спортивная карточка О-GO! - неиссякаемый источник бонусов и преимуществ для тех, кто находится в постоянном движении. Это карта с технологией бесконтактной оплаты Mastercard. Она позволяет своим держателям получить ряд ощутимых финансовых преимуществ, упростить рутинные процессы, такие как совершение ежедневных покупок, а также получить от Белагропромбанка ценные бонусы за физическую активность. Чем больше активности, тем ощутимее польза! Кроме того, это первая банковская карта в Беларуси, которая доступна в форме брелока, чтобы еще удобнее было вести активный образ жизни.

- Mastercard стремится предлагать пользователям продукты, передовые по сути и удобные по форме. Карта в брелоке - инновация на белорусском рынке, идеально подходящая любителям активного образа жизни: с ней можно легко совершать ежедневные платежи и расчеты, не отвлекаясь от любимых занятий. Надеюсь, новое предложение окажется востребованным и найдет немало сторонников, - комментирует Нина Виллемс, Глава международной платежной системы Masterсard в Казахстане, Беларуси и Армении.

Спортивная карта О-GO! предоставляет своим держателям cash-back в размере 1% на все безналичные покупки и в размере 2% при расчете в точках оказания услуг либо продажи спортивных товаров (таких как спортклубы, бассейны, магазины спортивного питания, спортивной одежды, инвентаря), а также в медицинских центрах. Кроме того, они смогут воспользоваться скидками предприятий - партнеров банка и стать участниками рекламной акции «Энергия FITкоинов».

FITкоины - специальные бонусные баллы - держатели карты смогут получать как за физическую активность (количество пройденных шагов), так и за совершение безналичных платежей (в том числе в интернет-магазинах). Накопленные FITкоины можно будет обменять на полезные подарки из предложенного списка вознаграждений.

Чтобы накапливать баллы, необходимо стать пользователем услуги «Мобильный интернет-банкинг», установить фитнес-приложение (для устройств на базе ОС Android - Google FIT, для IOS - «Здоровье») и синхронизировать фитнес-приложение с интернет-банкингом Белагропромбанка. При расчете карточкой O-GO! за любые ежедневные покупки каждые потраченные 10 BYN превратятся в 1 FITкоин. В 1 FITкоин будут конвертироваться и каждые 10 тыс. шагов, пройденных в день. Накопленные FITкоины можно будет обменивать на ценные подарки различных категорий в мобильном приложении банка.

Справочная информация

ОАО «Белагропромбанк» является одним из крупнейших участников рынка банковских платежных карточек в Республике Беларусь, имеет широко развитую инфраструктуру банкоматов и терминального оборудования по всей стране. ОАО «Белагропромбанк» является полноправным участником внутренней системы БЕЛКАРТ и принципиальным членом международных платежных систем VISA и Mastercard. В банке также широко развиты каналы дистанционного банковского обслуживания (многофункциональный бесплатный интернет-банкинг, мобильный банкинг, ТВ-банкинг, SMS-банкинг, USSD-банкинг и др.).

Masterсard - технологическая компания, работающая в глобальной платежной индустрии. Управляет самой быстрой в мире сетью обработки платежей, которая соединяет потребителей, финансовые институты, торговые организации, правительственные и деловые структуры более чем в 210 странах и территориях. Продукты и решения Masterсard позволяют проще, безопаснее и эффективнее решать повседневные задачи: например, делать покупки, путешествовать, вести бизнес и управлять финансами. Следите за нами на Twitter @Mastercard_RU и Mastercard Facebook, присоединяйтесь к обсуждениям в блоге Beyond the Transaction и подпишитесь на наши новости Engagement Bureau.

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