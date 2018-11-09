Тренерский штаб хоккейного «Динамо» уволили в полном составе: «Нужны радикальные перемены»

- Команде необходимы радикальные перемены, поэтому, совместно с тренерами обсудив положение дел, мы пришли к единодушному выводу, что прекращение сотрудничества с нынешним тренерским штабом должно придать положительный импульс нашей команде, - прокомментировал кадровые изменения генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков.

Уволен не только главный тренер Горди Дуайер, но и все его помощники (Сергей Стась, Константин Кольцов, Андрей Кудин) и даже тренер-селекционер.

- Нам необходимо кардинальное улучшение практически всех компонентов игры. В такие моменты резкие решения оправданны, только так мы можем что-то изменить. О том, кто заменит Горди Дуайера и его ассистентов, будет вскоре объявлено. Новый тренерский штаб приступит к работе в ближайшее время, чтобы подготовить команду к матчу против «Трактора», - сказал Басков.

Матч с «Трактором» уже 12 ноября в Минске. Не исключено, что новым тренером «Динамо» станет наставник национальной сборной Беларуси Андрей Сидоренко. Слухи об этом были еще несколько недель назад. Сейчас сборная играет на домашнем товарищеском турнире и вчера эффектно обыграла Францию - 5:2 (к 45-й минуте уступали 1:2). К тому же был анонсирован проект слияния «Динамо» и Федерации хоккея Беларуси.

Напомним, Дуайер принял команду летом прошлого года. На данный момент «Динамо-Минск» занимает последнее место в Западной конференции, от зоны плей-офф нашу команду отделяют 7 очков. Вопросы о конкурентоспособности команды появились еще летом после предсезонной подготовки, когда «зубры» проиграли в 9 матчах из 10. И старт сезона был смазанный.

Но 25 сентября председатель наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич заверял, что изменений в тренерском штабе клуба пока не планируется:

- На сегодняшний день решений о смене тренерского штаба в клубе нет и не планируется. Мы пока даем карт-бланш Горди Дуайеру. Убежден, команда будет набирать оборы, не смотря на разные пессимистичные прогнозы. Команда может выполнять задачу, которая перед ней стоит. Проигрыши – не повод паниковать и что-то кардинально менять. Это повод более эффективно управлять имеющимся составом.

На тот момент команда проиграла 6 матчей и 3 выиграла. Но с 30 сентября по 29 октября у «зубров» было пике: 11 поражений подряд, что стало они рекордом клуба. Все шло к тому, что Дуайер станет в ряд тренеров, уволенных из «Динамо» в октябре (ранее так было с Хьюзом, Хэнлоном, Хейккиля, Поковичем). Но дотянули до паузы на международные матчи сборных.

Уже 2 ноября Шуневич говорил так:

- Определенная стратегия развития клуба нами сформулирована и будет воплощаться в жизнь в ближайшее время, в том числе, в виде некоторых кадровых решений, новым генеральным директором Дмитрием Басковым.

Похоже, у «Динамо» начинается новый этап в истории. И сейчас главным вопрос в том, сумеет ли новый тренер героическими усилиями добраться до зоны плей-офф. А вместе с тем и вернуть на трибуны тысячи болельщиков, ведь на «Минск-Арене» уже забыли, что такое аншлаги.

ЕСТЬ ВОПРОС

Кого тренировал Андрей Сидоренко?

В начале 1990-х специалист возглавлял минский «Тивали» (был создан на базе минского «Динамо») и сборную Беларуси. Затем - клубы из России, Беларуси, Польши. В 2011-2013 работал с московским «Спартаком» в КХЛ, после чего трудился в «Дизеле» из Пензы и «Гомеле». Летом вновь возглавил сборную Беларуси. Ранее Глен Хэнлон и Кари Хейккиля совмещали посты тренеров «Динамо» с национальной сборной и ни к чему успешному это не привело.

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