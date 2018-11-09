Ответственные за экспорт: Премьер курирует Россию, министр экономики - Китай, а глава Нацбанка - Перу

Четвертый год высоких чиновников назначают ответственными за экспорт белорусских товаров в те или иные страны. Это делается для «наращивания объемов и диверсификации экспорта товаров и услуг». Больше всего нагрузка у вице-премьеров и председателя Нацбанка, они курируют от 3 до 6 стран. Раз в месяц ответственные обязаны отчитаться президенту.

За большинством должностей закрепляются одни и те же страны: например, председатель Совбеза всегда отвечал за Азербайджан, а министр здравоохранения - за Японию. Хотя, например, с этого года министр экономики станет развивать экспорт в Китае, а не в Литве, как раньше.

Премьер-министр Сергей Румас заявил, что планирует равномерно распределить экспорт между странами ЕС, ЕАЭС и другими. Сам он курирует поставки в Россию, на долю которой приходится самый большой объем - 39,2% за первое полугодие 2018-го. МИД отчитался, что за этот период вырос экспорт во все страны ЕАЭС: в Казахстан - на 49,3%, в Армению - на 36,5%, в Россию - на 4,8%, в Кыргызстан - на 0,6%... Есть ли в этом заслуга ответственных за экспорт?

- Это еще вопрос. Допустим, на 100% вырос экспорт в какую-либо страну. Но если посмотреть, то основной количественный рост будет обеспечен за счет роста цены на энергоносители, калийные удобрения и продукты питания, - комментирует зампредседателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц. - А для людей, закрепленных за экспортом, это скорее тест. Кураторы постоянно меняются не потому, что какой-то регион стал актуальным, а потому, что чиновники меняют свои должности в вертикали власти. Это похоже на интуитивную систему, в ней есть и плюсы, и минусы. Наш самый важный партнер - Россия, и курирует ее самый важный человек. Президент отвечает за все, остается премьер-министр. Это может быть и своеобразное домашнее задание от президента для чиновников: «Поднимешь экспорт - может, и до премьера вырастешь». Я могу предполагать, что, например, в Китае или некоторых африканских странах важна статусность, лучше отправлять на переговоры кого-то рангом повыше. К тому же непрофильные чиновники могут взглянуть на ситуацию по-новому. Но такой «свадебный генерал» должен при этом не навредить.

Беларусь торгует с 200 странами. Больше всего мы продаем нефти и продуктов нефтепереработки, калийных и азотных удобрений, металлопродукции, грузовых автомобилей, тракторов, шин, молочной и мясной продукции, мебели.

ПОДРОБНОСТИ

Кто за какие страны отвечает?

Премьер-министр Сергей Румас - Россия

Первый заместитель премьера Александр Турчин - Казахстан, Малайзия, Сингапур, Филиппины

Вице-премьер Владимир Кухарев - Бразилия, Гана, Нигерия, Литва

Вице-премьер Игорь Ляшенко - Венесуэла, Вьетнам, Индонезия, Туркменистан, Украина, Эквадор

Вице-премьер Игорь Петришенко - Испания, Франция, Италия

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович - Бангладеш, Индия

Секретарь Совбеза Станислав Зась - Азербайджан

Глава МИД Владимир Макей - США, ОАЭ, Канада и Германия

Министр экономики Дмитрий Крутой - Китай

Министр сельского хозяйства Леонид Заяц - Казахстан и Кыргызстан

Министр здравоохранения Валерий Малашко - Япония

Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур - Аргентина, Перу, Уругвай, Чили, Кения, Эфиопия

Управляющий делами президента Виктор Шейман - Боливия, Зимбабве