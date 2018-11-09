Тренер БАТЭ Алексей Бага: Шапку-ушанку для тренеров «Челси» купил в универмаге

Приезд лондонского «Челси» вызвал ажиотаж в Беларуси. Как обычно, возле стадиона и гостиницы дежурили поклонники «синих». Некоторым повезло взять автографы, когда в день игры команда вышла на утреннюю прогулку вдоль Свислочи. По лицам звезд «Челси» было понятно, что им непривычно холодно. Но не всем. Главная знаменитость лондонского клуба Эден Азар вышел в шапке, но в тапочках на белые носки! И попутно он попробовал себя в роли фотографа пресс-службы.

Игра выдалась боевой. БАТЭ сделал выводы из первого матч в Лондоне (1:3), и теперь оборона борисовчан была как монолит. Сбой она дала лишь один раз, когда головой забил Жиру. В контратаках были шансы счет сравнять, но трижды мяч попадал в штанги и перекладину. В итоге - поражение 0:1.

- Считаю, сыграли более агрессивно, более организованно, - сказал главный тренер Алексей Бага. - Особенно в начале встречи. Постарались не дать фору такому грозному сопернику. Отодвинули игру от своих ворот. Хорошо цеплялись за мяч нападающие, хорошо был налажен переход из обороны в атаку, зарабатывали «стандарты», завершали атаки ударами. Картинка, может, и была, как и в первом матче - с точки зрения большого процента владения мячом лондонским клубом. Но наши плотность, агрессия, хорошая подстраховка практически ничего не позволяли сделать впереди форвардам «Челси», особенно в первом тайме.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ Денис Щербицкий останавливает Виллиана.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После матча болельщики кричали «Молодцы!», но от этого не легче. Очередное достойное поражение.

- С гордостью говорим, что в этом матче могли набирать очки. Поэтому реакция болельщиков нам очень дорога, но была бы еще дороже, если бы мы добыли очко или даже три, - признался Алексей Бага.

После игры в Лондоне тренер БАТЭ рассказывал, что рулевой «Челси» Маурицио Сарри произвел впечатление приятного и открытого человека, тогда они мило пообщались. Так, Алексей Бага решил сделать презент для коллег. По окончании матча в Борисове «Челси» опубликовал фото: Бага презентовал Сарри и Джанфранко Дзоле арамейские шапки с кокардой.

- Как выбирали шапки для Сарри и Дзолы? - спросили мы у тренера БАТЭ.

- Все просто. Купил в магазине военной одежды и положил в пакет. Ничего сверхъестественного и дорогого (по нашей информации, такая шапка с офицерской кокардой стоит около 30 рублей – Ред.). Знаю, что к таким сувенирам и презентам иностранцы очень положительно относятся. И тренерам «Челси» очень понравилось. Рад, что наша встреча так закончилась.

- Что говорили в этот момент?

- Перекинулись общими фразами, поблагодарили друг друга за игру. Маурицио спросил мой номер телефона, чтобы сделать алаверды.

- В комментариях шутят, что лучше бы дали «Челси» по шапке в переносном смысле.

- Комментарии дело такое… Спокойно к этому отношусь.

Фото: соцсети Эден Азар примерил презент от тренера БАТЭ. Жоржиньо шутит, что так Азар стал Азарским. Фото: instagram.com/jorginhofrello

- Игроки обычно майками обмениваются. Вам что-то презентовали?

- Нет. Но после первой игры мне Сеск Фабрегас подарил майку. Сейчас Сарри спросил адрес, возможно, общение продолжится.

- У Сарри при случае можно будет что-то перенять, поучиться?

- Думаю, у него хватает дел… Но учиться, конечно, есть чему. Человек работает на сумасшедшем уровне.

- Показалось, Сарри замерз. Что-то говорил про это?

- Говорил, что влажно, непривычная погода. Туманы в Англии часто бывают, но он все-таки итальянец.

- Для вас чем запомнились эти матчи с «Челси»?

- У нас была настоящая команда профессионалов, которая заслуживала очко в игре с грандом мирового футбола. Естественно, игра на «Стэмфорд Бридж» и общение с таким специалистом, как Сарри, - это событие.

- Приятно, что играли, можно сказать, наравне с топ-клубом Премьер-лиги?

- Можем играть и с такими командами, а со временем и обыгрывать, в этом убежден, мы такие же, как и они.

- Чуть-чуть бы фарта - и результат был бы другим.

- Фарт надо заслужить, значит, что-то делали не так, хотя сыграли очень достойно и организованно.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Денис Щербицкий останавливает Виллиана.

Фото: соцсети

Эден Азар пример презент от тренера БАТЭ. Жоржиньо шутит, что так Азар стал Азарским.