Правительство ожидает, что курс доллара в следующем году останется на нынешнем уровне

Сейчас чиновники работают над главным финансовым документом страны - бюджетом на следующий год. Некоторые цифры, исходя из которых производит расчеты правительство, уже известны. Например, средняя зарплата бюджетников в следующем году в среднем составит 800 рублей. Это 80% от средней зарплаты по стране (она, соответственно, будет равна 1000 рублей).

- Это бюджетные обязательства. Фонд заработной платы сформирован исходя из того, что у нас средняя зарплата будет на уровне 80% от средней зарплаты по стране и ее динамики, - пояснил журналистам министр финансов Максим Ермолович после заседания парламента в понедельник, 12 ноября.

А курс доллара, который заложен в бюджет, министр охарактеризовал как «примерно на уровне текущего курса».

Максим Ермолович прокомментировал и госдолг страны. К концу этого года он составит 40% ВВП, а в дальнейшем не должен превышать показатель национальной безопасности - 45% ВВП. Более конкретные цифры в ведомстве пока озвучить не могут.

- Мы сейчас разрабатываем программу управления государственными финансами, в которой будем определять конкретные параметры государственного долга по годам. Все зависит от наших возможностей по досрочному погашению госдолга, по необходимости его рефинансирования, состояния золотовалютных резервов. Здесь очень много макроэкономических факторов, которые влияют на состояние госдолга, - сказал Максим Ермолович.