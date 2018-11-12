Председатель ГТК - о лимите в 500 евро: «К тем, кто ездит с туристическими целями, вопросов не было и не будет»

Со следующего года белорусы смогут привозить меньше покупок из-за границы. С 1 января лимиты снизятся до 500 евро и 25 кг (сейчас - 1500 евро и 50 кг), а за превышение придется платить пошлину. Такое решение приняла Евразийская экономическая комиссия, в которую помимо Беларуси входят Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения. Инициатором урезания лимитов была Россия.

- Как и у нас, профильные министерства и ведомства принимали решение, насколько нужен государству тот объем беспошлинного товара, который ввозился на территорию Российской Федерации. Видимо, исходя из этого было принято решение, что тот объем товара, который ввозился беспошлинно, влияет на работу предприятий страны, - объяснил ход мысли российской стороны председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

Глава ведомства напомнил, что ограничения нацелены в первую очередь на тех, кто возит товар из-за границы с коммерческими целями.

- К тем, кто занимается поездками за границу, связанными с культурными, туристическими целями, при этом ввозит какие-то незапрещенные товары, которые не являются коммерческими партиями, никаких вопросов не было и не будет, - заверил Юрий Сенько.

Проверять, вписываются ли белорусы в урезанные лимиты, таможенники будут так же, как сейчас: взвешивать, а также проверять стоимость товаров по документам на покупку (например, чекам).

- Если нет чеков - есть средневзвешенные цены, по которым сегодня в зависимости от той страны, из которой ввозится товар, определяется его стоимость, - добавил Юрий Сенько.

Пока в ведомстве не могут сказать, какими будут ограничения для неделимых товаров (скажем, крупной бытовой техники или мебели). При прежних нормах из 50 разрешенных килограммов на неделимый товар могло приходиться 35, но какой будет эта норма со следующего года, неизвестно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Отменят ли лимит в 300 евро для тех, кто часто путешествует?

Помимо лимитов Евразийского экономического союза в Беларуси существуют еще и собственные. Те, кто в предыдущий раз был за границей меньше трех месяцев назад, могут привезти товаров только на 300 евро. Может быть, с ужесточением общей нормы чиновники отменят нашу?

- Это должно быть взвешенное решение. На этот вопрос я ответить не имею возможности. Это должны принимать профильные министерства, а мы исполнители. Пока этот вопрос не обсуждается, - прокомментировал Юрий Сенько.