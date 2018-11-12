Фетучини, митболсы и домашние сырники по единой цене: кафе предлагают семейные сеты, одобренные педиатром, гинекологом и диетологом

Многие родители уже знают про Второй республиканский конгресс «МамаPro» и ждали его с нетерпением. В течение года тысячи пап и мам во всех областных центрах приходили на встречи с ведущими экспертами, задавали вопросы об осознанном родительстве. В этом году организаторы решили серьезный формат предварить развлекательным и напомнить всем, что заботливые родители - это не только самые подкованные, но те, у кого хватает времени и желания проводить как можно больше времени вместе. Поэтому объявили фемили-фестиваль за десять дней до конгресса, чтобы семьи смогли устроить беззаботный ужин вместе или отдохнуть, занимаясь спортом, здоровьем, уходом, а домашние бытовые дела оставив для клининговой службы. Все это благодаря фемили-фестивалю для всей семьи «МамаTime», который пройдет с 14 по 23 ноября. Любому желающему стоит назвать только кодовое слово «МамаPro».

Фишкой фестиваля стала гастрономическая часть, где ряд ресторанов и кафе не только придумали и включили в меню специальные семейные сеты по фиксированной цене в 24 белорусских рубля, но и защитили блюда перед популярным педиатром и телеведущим Дмитрием Чесновым, гинекологом Дианой Мардас и диетологом Мартой Марудовой. Поэтому сет на семью будет не только вкусным, но и полезным, подобранным для папы, мамы и малыша.

- Важно, чтобы родители с детства приучали ребенка к правильному, диетическому питанию: это должно быть меню с нежирными сортами мяса, такими как курица или индейка, с большим количеством овощей. Если говорить о десертах, то обязательно с фруктово-ягодной начинкой, никаких булочек и батонов, - комментирует диетолог Марта Марудова. - В сетах фестиваля правильно подобрано мясо, особенно отметила я блюда из индейки - например, в сеты кафе «Гараж» включено филе с соусом. Индейка в нашей стране - пока недооцененное блюдо, но оно многим нравится по вкусовым качествам, легко готовится и очень полезно для любого возраста. Если говорить о напитках, то в осенне-зимний период особенно актуальны компоты и морсы из сухофруктов и ягод, у них приятный вкус, там есть клетчатка, витамины и антиоксиданты. А еще не менее важный момент, который учли все рестораны: блюда действительно вкусные. Обычно слова «диетическое питание» у ребенка не вызывает восторг, ведь оно ассоциируется с обедом в виде куска отварной курицы и брокколи. Все семейные сеты в ресторанах подаются с прекрасными соусами, красиво оформлены, так что уверена: их с удовольствием съедят и дети и родители.

Участника фестиваля можно узнать по специальной наклейке «МамаTime» и тематическому названию сета. Например, кафе «Коммуналка» предложило ностальгический ужин из нашего детства - с голубчиками и котлетками, а кафе Melograno придумало аж два сета - для тех, кто любит выбирать на месте, кафе-гриль «Нетто» придумало, как сделать крылышки гриль без масла - сет «Семейный» приготовлен без использования масла. Фестиваль приглашает на вкусные оладьи и тушеные щечки от ресторана Bistronomіa, филе индейки и паровые куриные котлетки в кафе «Гараж», главное - каждый повар старался не выйти за рамки стоимости и придумать еду для вкусного и полезного семейного застолья.

- Важно, чтобы такие фестивали еды были именно семейными, - отмечает педиатр Дмитрий Чеснов. - Заказав сет, родители могут на своем примере показать ребенку, что значит вкусно и полезно. Это и демонстрация полезности тех или иных продуктов, и школа приема пищи, сервировки, этикета. Если говорить о меню, то в нем нет жареного мяса. Для детей лучше готовить на пару или запекать. В качестве обязательных гарниров ребенок должен получать углеводы - крупы, картофель, рис, макароны. Конечно, без серьезных маринадов и специй, максимум - натуральный соус, который и добавили в сеты. Осторожно нужно быть с ягодами и фруктами в напитках и десертах - заказывать только то, на что у малыша нет аллергии. Из десертов выбирайте сырники! В них есть и животный белок, и углеводы, кальций, фосфор.

Каждый ресторан сделал ставку на разное: кто-то добавил в меню любимые детьми сырники и компоты из фруктов, а кто-то решил удивлять маленьких фуд-хантеров. Например, ресторан Piaffer будет подавать гранд-бифштекс и филе трески со спаржей (догадайтесь сами, что достанется папе, что маме и крошке-сыну), а в кафе «Тепло» - татаки и ризотто. Каждый ресторан предложит свои варианты блюд для ребенка, папы и мамы.

- Оценивая блюда с точки зрения пользы для мам, мы постарались учесть все особенности женского организма, чтобы каждое блюдо было полезно, - рассказывает гинеколог и организатор конгресса «МамаPro» Диана Мардас. - Например, в связи с некоторыми ежемесячными физиологическими процессами организму требуется больше железа и витамина С. Также мало кто знает, что плотность костной ткани у женщины ниже, чем у мужчин. И в связи с этим, особенно с возрастом, женщины более склонны к остеопорозу. Поэтому важно помнить о достаточном потреблении с едой кальция. Важны для женского здоровья и аминокислоты, незаменимые жирные кислоты, сложные углеводы. Необходимо учитывать такие мелочи, ведь грамотно подобранный рацион может стать прекрасной профилактикой заболеваний, в том числе репродуктивной сферы.

Как положено, к блюдам добавят и десерты: в кафе Family Club можно будет попробовать трио из пирожных «Крошки Ши» со сгущенкой, а в ресторане Il Patio - панна котту с сезонными ягодами, в кафе Don Sergio - сырники со сметаной и вишневым джемом.

Неизменным для всех останется лишь единая цена: весь сет для родителей и детей - с первым-вторым и компотом - будет стоить 24 рубля. Всего в семейном фуд-фестивале примет участие 10 точек ресторанов и кафе по Минску, полный список которых родители смогут найти на сайте mamapro.by. Фест продлится 10 дней, а насытиться полезными знаниями родители смогут уже на следующий день, 24 ноября, на конгрессе «МамаPro» в гостинице «Виктория Олимп». Вход туда будет свободным, но по предварительной регистрации на том же сайте.

Участники «МамаTime» (единая цена - 24 рубля)

1. Кафе «Коммуналка» (ул. Карла Маркса, 21)

Семейный сет «Шоб вы так жили!» подготовил ностальгический семейный ужин из нашего детства: когда мама делала котлетки и голубчики «на всю неделю», и удавалось урвать первые свеженькие, да под пюрешечку. А потом поспевала яблочная шарлотка с компотом - вот это была жизнь!

- Тот самый оливье с говядиной (310 г).

- Голубчики «с мизинчик» со сметаной (350 г).

- Картофельное пюре с морской солью (230 г).

- Котлетки домашние из трех видов мяса (270 г).

- Яблочная шарлотка, двойная порция (150 г).

- Банка клубничного компота (500 г).

2. Cafe Netto (ул. Красная, 13)

Сет «Семейный» состоит из натуральной, здоровой еды, приготовленной по всем правилам здоровой пищи без использования масла. При этом кафе сохранило свои фирменные фишки - гриль, собственное производство (компот) и фирменную заправку салата от шефа.

- Куриные крылышки гриль (300 г).

- Бедро цыпленка Gril (250 г).

- Овощи гриль (кабачки цукини, баклажаны, томаты, сладкий перец) с заправкой из смеси соусов (150/20 г).

- Картофель по-деревенски (150 г).

- Компот из сезонных фруктов (200 мл - каждому гостю).

3. Кафе Don Sergio (ул. Петра Мстиславца, 11, ТЦ Dana Mall, 1-й этаж)

Сет famiglia italiana для тех, кто знает, что на хорошей правильной пасте худеют, а тыква с беконом - это одна из визитных карточек солнечной страны. Кафе приглашает всей семьей окунуться в отпускное настроение и побаловать себя.

- Паста алла «Путтанеска» (тальятелле из твердых сортов пшеницы с морепродуктами, каперсами и перцем чили) (330 г).

- Салат с тыквой и беконом (250 г).

- Сырники со сметаной и вишневым джемом (230 г).

- Клюквенный морс.

4. Городское кафе GARAGE (адреса можно посмотреть на сайте www.cafegarage.by)

Сет «Мама, Папа, Я» четко поделен на три блюда - для папы, мамы и малыша, по тем критериям, которые не оставляют равнодушными мужчин (хороший стейк), женщин (диетическое мясо с нежным, но остреньким соусом) и малыша (курочка, да с большими картофельными дольками).

- Стейк из говядины с овощами гриль и салатным миксом (140/75/10 г).

- Филе индейки с соусом хойсин и овощной сальсой (79/15/150 г).

- Паровая куриная котлетка с бельгийским картофелем и салатным миксом (160/100/10 г).

5. Family Club (ул. Первомайская, 3а)

KOKO.SET - это набор блюд для всего семейства, с обязательной курочкой - мясо курицы богато белками и считается диетическим продуктом, а в яйце много йода, селена и железа.

- Для папы - стейк из куриного филе на подушке из стручковой фасоли с апельсиновым соусом (140/100/50 г).

- Для мамы: куриные маффины с картофельным пюре (150/150 г).

- Для ребенка: паровые кнели из курицы с картофельным пюре (100/100 г).

- Десерт для всей семьи: трио из пирожных шу с нежным крем-чизом и сгущенкой (120 г).

6. Ресторан Piaffer (ул. Одоевского, 117)

Сет perfecto подготовлен для семьи с искушенными вкусами от папы до малыша.

- Гранд бифштекс (большая порция бифштекса из говядины, свинины подается с сыром моцарелла на раскаленной сковороде) (185/120 г).

- Филе трески со спаржей с томатно-оливковой заправкой (90/150 г).

- Лапша в устричном соусе со свиной вырезкой, филе цыпленка, креветками и овощами (280 г).

7. Ресторан Melograno (ул. Кальварийская, 4)

В рамках фестиваля кафе подготовило аж два сета, назвав их в целом «Семейное решение», ведь все близкие должны вместе решить, что попробовать сегодня, а взрослые еще и разделять вкусности на общей семейной тарелке.

Сет первый. Хинкальный.

Для взрослых на общем блюде:

- Овощной салат со свежими томатами, перцем, рукколой и редисом (290 г).

- Хинкали с говяжьим фаршем - 6 шт. (600 г).

Для ребенка:

- Шашлык из куриного филе (100 г).

- Картофель фри (100 г).

- Чай в семейном чайничке (600 мл).

Сет второй. Хачапурный.

Для взрослых на общем блюде:

- Салат овощной по-грузински со свежими томатами (300 г).

- Хачапури по-мегрельски с двойной начинкой из грузинского сыра (570 г).

Для ребенка:

- Пельмени с говяжьим фаршем (подаются со сметанкой) (210/50 г).

- Чай в семейном чайничке (600 мл).

8. Il Patio (пр. Победителей, 9, ТЦ Galleria Minsk, 6-й этаж)

Сет «Бамбини» в стиле семейных итальянских посиделок: когда каждое блюдо можно разделить на всю семью, активно делясь всеми происшествиями за день и обсуждая планы на будущее.

- Феттучини с цыпленком песто и карамелизированным луком (290/28 г)

- Митболсы с картофельным пюре, подаются с миксом из овощей (210/140/75 г).

- Панна котта со свежими сезонными ягодами (110 г).

9. Кафе «Тепло» (ул. Максима Богдановича, 138)

Сет «Тепло в доме» состоит из тех вкусняшек, что дома не попробуешь, а вот собраться всей семьей и выйти в город для приятной прогулки и вкусного ужина заставит.

- Криспи с грушей и сыром камамбер (75/18 г).

- Татаки* из семги и тунца (120/30 г).

- Ризотто с манго и уткой (150/50/10 г).

- Детская пицца (190 г).

*в переводе с японского означает способ приготовления - быстро обжарить, тонко нарезать и подать с соусом.

10. Ресторан Bistronomіa (ул. Мельникайте, 9)

Сет «Семейка Адамс» - с перчинкой и остринкой, но точно подойдет для родителей и малыша.

- Запеченная брускетта из хлеба собственного приготовления с овощами и молодым сыром (180 г).

- Овощные оладьи с курицей (150/20 г).

- Томленая говяжья щека со свекольным перлотто и голубым сыром (280 г).

5 дополнительных возможностей отдохнуть семьей

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К слову, в наборе опций клуба также есть йога, растяжка и пилатес, все эти занятия также проводятся и в формате мама+малыш.

Детали акции: скидка по промослову mamapro составит 25% для молодых мам с ребенком в возрасте до трех лет на все абонементы фитнес-клуба.

Liami Studio: европейская косметика и карта постоянного клиента по акции.

Где искать: ул. Якуба Коласа, 7, @kosmetologia_minsk_, +375(29)688-80-74.

В чем фишка: основали студию Полина Гребень и Анна Лобик - косметологи с опытом работы более двух лет, обе имеют медицинское образование, обе закончили курсы косметика 4 - 5-го разряда в учебном центре Натальи Антонович. Салон работает только на израильской, немецкой, французской и испанской косметике. В арсенале у косметологов множество приятных для дам услуг.

Детали акции: скидка по коду mamapro - 30%, также выдается карта клиента при заказе курса, по которой каждая 4-я процедура с такой же скидкой.

СПРАВКА

«МамаPro» - первая офлайн- и онлайн-площадка для взаимодействия будущих и состоявшихся родителей с ведущими специалистами сфер здравоохранения, социальной защиты, образования. Конгресс организован командой Pro при поддержке Министерства здравоохранения РБ и Министерства труда и социальной защиты РБ.

Партнеры конгресса "МамаPro" – бренды Bella Baby Happy, "Растишка" и «Тёма».