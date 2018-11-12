5 наивных вопросов после «Лiстапада»

Для кого-то «Лiстапад» прошел бесследно, но были зрители, которые заранее покупали билеты и посещали по нескольку сеансов в день. Мы решили задать наивные вопросы директору программы игрового кино «Лiстапада» Игорю Суманову:

Директор программы игрового кино Игорь Сукманов каждый год удивляет зрителей изысканной и интересной программой.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- Какое количество зрителей побывало на фестивале? Какие фильмы можно будет увидеть по завершении «Лiстапада»?

- Зрителями кинофестиваля в этом году стало более 15 тысяч человек. Но это не окончательная цифра. Шлейфом фестиваля уже на этой неделе выходят в прокат фильмы «Сердце мира», «Магазинные воришки», "Догмэн", «Холодная война». Мы еще будем возвращаться к этому вопросу в течение года.

- Нельзя ли на фестивале устраивать несколько сеансов подряд, если очевиден ажиотаж с билетами?

- Мы и делали дополнительные показы, если видели ажиотаж. Но специфика фестиваля такова, что конкурсный фильм разрешают показать только один или два раза. Дальше нужно приобретать права на прокат, а это очень дорогое удовольствие. Замечу, что ни один фестиваль мира себя не окупает - у них другая миссия, просветительская. В рамках фестиваля можно собрать такое количество разнообразных фильмов, которые вы больше нигде не увидите. Вот что вы знали о кино Кении? А у нас его можно было посмотреть. Так что мы стараемся делать в этих условиях максимум. Кстати, приглашаем на конкурсные показы дистрибьюторов, чтобы они приобретали права на картины, которые им понравились.

- Почему так мало звезд приезжает на наш кинофестиваль? Ведь это дополнительно привлекает зрителей.

- Возможность привезти в Минск звезд мирового кино есть - хоть Тарантино, хоть Катрин Денев. Проблема в том, что звезда может съесть половину бюджета кинофестиваля. Нам нужен меценат, фанат кино, который будет готов вложиться в фестиваль. Нужно признать, что Минск не влияет на прокатную политику кино в мире, в отличие от Берлина, Канн, Венеции. Николь Кидман поднимается по красной дорожке Каннского фестиваля не потому, что ей хочется, а потому, что она продвигает фильм, это часть ее контракта. Звезда соглашается на эти условия еще до начала съемок в фильме. В нашем случае могут быть две причины: гонорар либо какой-то личный интерес звезды. Помните, приезд на «Лiстапад» Фани Ардан - одна из причин ее приезда была в том, чтобы представить свою режиссерскую работу. Но даже это не отменяет райдер и гонорар. Мы можем общаться лично, но когда речь заходит о приезде, звезда говорит: дружба дружбой, но бизнес только через моего агента.

Отсутствие на "Лiстападе" звезд первой величины - вопрос исключительно финансовый.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Нельзя ли перенести «Лiстапад» на начало октября, чтобы он больше соответствовал своему названию?

- «Лiстапад» входит в Международную федерацию ассоциаций кинопродюсеров FIAPF, в которой состоят всемирно известные Берлинский, Венецианский, Варшавский и Московский фестивали. У нас четкие сроки проведения фестиваля, которые мы утвердили при аккредитации, - начало ноября. Образно говоря, фестивали - это поезд, в котором много вагонов. Перед нами Варшавский вагон, после нас Таллиннский, затем Берлинский. Для кинематографистов очень важно перескакивать из одного вагона в другой, чтобы быть все время на виду. Поэтому попытки передвинуть даты в календаре ни к чему хорошему не приведут. Ну и еще не стоит недооценивать инерцию зрителей, которые за четверть века привыкли к определенным датам.

- Вопреки прогнозам, «Хрусталь» Дарьи Жук проиграл фильму «Дочь» Мары Томкович в национальном конкурсе. Почему?

- Мы, как дирекция, не должны оценивать мнение жюри. Могу лишь сказать, что никоим образом не оказывали давление - не ходили, не подмигивали и не намекали. Это даже не обсуждается. Для нас самих большой сюрприз, какой фильм выберет жюри. Мы от этой интриги даже удовольствие получаем. Что касается «Хрусталя», его режиссер Дарья Жук наработала хороший опыт. Возвращаясь к поезду, она перепрыгивала из вагона в вагон, где-то побеждала, где-то проигрывала. Ее заметили, и благодаря этому «Хрусталь» получил международную дистрибуцию. Это главный результат участия в фестивалях. Кстати, для меня было величайшим изумлением и огорчением то, что ряд белорусских режиссеров отозвали свои работы из национального конкурса. В жюри «Лiстапада» были люди, которые влияют на мировой процесс авторского кино, у наших авторов была возможность быть увиденными и замеченными. Да, в этом году была неприятная для нас ситуация на стадии отбора фильмов для национального конкурса, когда комиссия Министерства культуры оставила за собой решающее слово при отборе национальных работ. Мы считаем это недопустимым. Но и против того, чтобы возводить из-за этого стены отчуждения.

ПРИЗЕРЫ XXV МИНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ «ЛIСТАПАД»

ОСНОВНОЙ КОНКУРС ИГРОВОГО КИНО

Гран-при “Золото “Лiстапада” за лучший фильм - «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары»,режиссер – Раду Жуде(Румыния, Чехия, Франция, Болгария, Германия)

Лучшая режиссура - ЦзяЧжан-Кэ за фильм «Пепел белоснежен» (Китай, Франция,Япония)

Лучший сценарий - Огнен Главонич за фильм «Груз» (Сербия, Франция, Хорватия, Иран, Катар)

Лучшая операторская работа имени Ю.А. Марухина - Адам Баерски, Томаш Рафа за фильм «Однажды в ноябре» (Польша)

Лучшая женская роль - ЧжаоТао за роль в фильме «Пепел белоснежен» (Китай, Франция, Япония)

Лучшая мужская роль - Степан Девонин за роль в фильме «Сердце мира» (Россия)

Лучшее звуковое (музыкальное) решение фильма - Антон Байбаков за фильм «Вулкан» (Украина, Германия)

КОНКУРС ИГРОВОГО КИНО «МОЛОДОСТЬ НА МАРШЕ»

Лучший фильм конкурса имени кинорежиссера В. Т. Турова - «Мертвые и другие», режиссеры – ЖоанСалависа, Рене НадерМессора (Бразилия, Португалия)

Специальный приз жюри - «Манта рей», режиссер – ПхуттипхонгАрунпхенг (Таиланд, Франция, Китай)

ОСНОВНОЙ КОНКУРС ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО

Гран-при за лучший документальный фильм - «Домашние игры», режиссер – Алиса Коваленко (Украина, Франция, Польша)

КОНКУРС МОЛОДОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО – КОНКУРС НАЦИОНАЛЬНЫХ КИНОШКОЛ

За лучший фильм - «Та же боль», режиссер – Петер Санд Магнуссен (Польская национальная школа кино, телевидения и театра в Лодзи)

КОНКУРС НАЦИОНАЛЬНОГО КИНО

Лучший игровой фильм - «Дочь», режиссер – Мара Тамкович (Польша)

Лучший документальный фильм - «Песни для Кита», режиссер – Руслан Федотов (Беларусь, Россия)

Лучший анимационный фильм - «Лагоднывоўк», режиссер – Наталия Дарвина (Беларусь)

КОНКУРС ФИЛЬМОВ ДЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ АУДИТОРИИ «ЛIСТАПАДЗIК»

Золотой «Лістападзік» за лучший фильм - «Супа Модо», режиссер – Ликарион Вайнайна (Кения, Германия)

Лучшая детская роль - Шан-Хэ Хуан, фильм – «Знает только море» (Тайвань)

Лучшая работа взрослого актера в детском фильме - Филиппо Нигро, «Побег в Рим» (Италия, Швейцария)

ПРИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЮРИ КИНОПРЕССЫ «ФИПРЕССИ»

«Новые голоса – Приз ФИПРЕССИ» за лучший дебют - «Горничная», режиссер – Лила Авилес (Мексика)

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ

«За лучший игровой фильм» - «Юли», режиссер – ИсиарБольяин (Испания, Великобритания, Германия)

«За лучший документальный фильм» - «Проект «Бабушка», режиссер – БалинтРевес (Венгрия, Германия, Великобритания)

За лучший фильм для детской и юношеской аудитории в конкурсе «Лістападзік» - «Супа Модо», режиссер – Ликарион Вайнайна (Кения, Германия)