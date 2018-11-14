2018-11-12T22:03:05+03:00
Экономика

Что делать, когда купить надо много и сразу, а денег и времени не хватает

Ответы на эти вопросы мы искали вместе с сотрудником Банка «Решение»
Ольга ИВАШЕНКО
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Словом «кредит» сегодня никого не удивишь, но как только дело доходит до выбора конкретного кредитного предложения, голова кругом. Процентные ставки, сроки кредитования, необходимый пакет документов, десятки цифр и нюансов… Как в них не утонуть?

- На самом деле все не так страшно. Главное - понимать, что выбирать кредит нужно исключительно на основании своих предпочтений и возможностей, - комментирует заместитель начальника управления розничных продаж Банка «Решение» Эдита Дорошенко. - Но прежде всего нужно определиться, для каких конкретных целей вам этот кредит нужен?

- Впереди праздники, а скопить на нужные подарки и важные приобретения за предыдущий год получилось далеко не у всех. Давайте рассмотрим ситуации, когда деньги нужны, как говорится, еще вчера, потому получить одобрение заявки и сами деньги нужно как можно быстрее, без мучительного сбора документов и обиваний порогов банка, - предлагаю собеседнице.

- Если вся сумма нужна целиком, подойдут кредиты с единовременным предоставлением средств, такие, например, как кредитные предложения нашего банка «Проще некуда» и «Простой кредит». После положительного решения банка деньги быстро поступят вам на карточку, а проценты за пользование взятыми деньгами вам придется платить только с фактически снятой, а не общей предоставленной суммы кредита. Примеры такого кредита - «Проще некуда» и «Простой кредит» с процентной ставкой от 16,1% годовых, которые у нас можно взять на сумму от 500 до 10 тысяч белорусских рублей, при этом для кредита на сумму до 5 тысяч рублей справка о доходах не понадобится.

- Ситуация, которой опасаются многие: кредит взял, а потянуть не могу. Как правильно рассчитать свои силы?

- Есть простая формула, которой пользуются и сами банкиры. Если сумма вашего ежемесячного платежа не превышает 40% от размера среднемесячного дохода, такая цель вам вполне по плечу. Если ваша зарплата 500 рублей, то все платежи по кредитам не должны превышать 200 рублей. Чтобы все было максимально прозрачно, к примеру, на сайте нашего банка есть кредитный калькулятор. Каждый человек может прикинуть, какую сумму и по какому графику ежемесячно придется выплачивать банку, если возьмет у него в кредит ту или иную сумму.

- А процентная ставка? Что надо знать о ней?

- Я бы рекомендовала обращать внимание на наличие фиксированной процентной ставки. Так вы будете уверены, что размер платежа на протяжении всего срока действия кредитного договора не увеличивается. Еще один важный нюанс - возможность досрочного погашения кредита. Это значит, если у вас появится возможность выплатить кредит раньше оговоренного в договоре срока, вы можете это сделать без ограничений.

- Вы упомянули о сроках. Если учитывать сравнительно невысокие доходы белорусов, на какой срок кредит брать максимально выгодно?

- Если доходы невысокие, лучше брать кредит на более длительный срок. К примеру, наши кредиты на потребительские нужды можно брать на срок от 1 до 3 лет. Кстати, сегодня все больше клиентов обращают внимание на наличие специальных условий по кредитным продуктам. Наш банк максимально заинтересован в удовлетворении запросов клиентов. Например, мы предлагаем оформить медицинское страхование, которое вам поможет заботиться о своем здоровье и обслуживаться в лучших медицинских центрах страны.

- Еще несколько важных аспектов: скорость принятия решения банком, сбор документов и выдачи средств…

- Да, внимательно изучайте все вопросы оформления кредита. К примеру, в указанных мною предложениях банк рассматривает вопрос о вашем кредитовании за 30 минут, а в случае положительного ответа из документов для оформления кредита, как правило, требуется только паспорт и указание вашего официального места работы. Все остальные нюансы сотрудник банка возьмет на себя, а деньги на вашу карту также поступят в этот же день.

Если у вас еще остались вопросы, звоните в наш контакт-центр на короткий номер с мобильного - 465 или бесплатно с городского -

8 801 100 33 33 и приходите в офисы Банка «Решение» за кредитами!

ЗАО "Банк Решение". УНП 100789114.

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