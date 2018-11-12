Цены в октябре: салат из огурцов-помидоров подорожал в полтора раза, а бананы - подешевели

Пока что мы с трудом, но вписываемся в запланированный правительством годовой показатель инфляции в 6%. В целом годовой показатель то растет, то снижается: в августе она увеличилась до 5%, в сентябре - уже до 5,6%, а вот в октябре - упала до 4,9%.

Итак, рост инфляции в октябре составил 0,51%. Это куда меньше, чем было в сентябре (0,81%), что и повлияло на показатель по году.

Посмотрим, на что и как изменились цены. Который месяц подряд дорожают огурцы и помидоры (см. инфографику). В этом нет ничего сверхъестественного - их сезон закончился. За ними идут виноград и сладкий перец, подорожавшие почти на 20%. Не вошли в топ, но тоже подорожали цветы, мясной фарш, майонез и полуфабрикаты из мяса птицы.

Бананы, которые в сентябре взлетели в цене на 13%, в октябре вдруг снизились на 14%. Почти на столько же подешевели яблоки и цитрусовые. На 9% упали цены на свеклу.

Дефляция, то есть снижение цены, настигла и платные услуги: на 2% подешевели страховки на автомобили и на 2,5% - услуги концертных организаций. К слову, в прошлом месяце услуги концертных организаций, наоборот, попали в топ подорожаний (тогда цены подросли на 5,7%)

На удивление, услуги ЖКХ в целом тоже подешевели на 0,3%. При этом горячее водоснабжение стало дешевле на целых 5%.