Андрей Сидоренко: Физическое состояние ребят оставляет желать лучшего

За 11 чемпионатов КХЛ минское «Динамо» назначило уже 13-го тренера, а осенние отставки в начале сезона, чаще они случались в октябре, дело обычное. Горди Дуайер уже седьмой тренер, с которым расторгли контракт досрочно. До него срочно искали замену Полу Гарднеру, Джимми Хьюзу, Глену Хэнлону, Кари Хейккиля, Александру Андриевскому и Любомиру Поковичу. И никогда сменивший коллегу по ходу сезона тренер не выводил команду в плей-офф. Более того, тренеры-пожарные чаще всего оказывались временными вариантами. Только Любомир Покович, сменивший по ходу сезона 2013/2014 Александра Андриевского, смог в следующем сезоне 2014/2015, к которому он полноценно готовил команду, выйти в плей-офф.

Поразительно, но только один тренер отработал в «Динамо» два полных сезона - Марек Сикора. И он же самый успешный рулевой - два раза вывел команду в плей-офф. Очевидно, что с выбором наставников в клубе часто промахиваются.

Сейчас выбор пал на Андрея Сидоренко, который еще и сборную тренирует. И опять-таки история говорит, что это не лучший способ развивать обе эти команды. Снова вспомним негативные примеры подобного совмещения Хэнлоном и Хейккиля.

Но тогда заслуги Хэнлона в сборной и Хейккиля на клубном уровне хоть как-то объясняли логику назначений. Андрей Сидоренко похвастать достижениями не может, хотя возможности у него блеснуть были. Например, на уровне КХЛ он работал со «Спартаком» и «Трактором».

Гендиректор Дмитрий Басков так прокомментировал кадровые изменения клубной пресс-службе:

- Мы начинаем новый этап в развитии «Динамо» и рассчитываем на позитивные изменения уже в ближайшее время. Андрей Сидоренко и его помощники Андрей Ковалев и Дмитрий Кравченко - опытные специалисты, которые знают, что необходимо предпринять, чтобы улучшить игру команды.

Перед вчерашней встречей с «Трактором» Андрей Сидоренко сказал:

- Нужно постараться успеть организовать команду, донести свои требования. Да, времени совсем нет, но сделаем все возможное. Хочется улучшить качество игры. Для этого необходим баланс между обороной и атакой. Кроме того, следует подтянуть физическое состояние ребят, которое оставляет желать лучшего. Исправить это в ближайшее время очень сложно, так что исходим из того, что имеем. Также активно ведем селекционную работу. Пока у нас довольно ограниченная обойма игроков, поэтому нужны новички.

На момент назначения Сидоренко динамовцы отставали от зоны плей-офф на 7 очков.