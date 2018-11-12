Золотистые шакалы добрались до севера Беларуси

Если вы видите собаку, которая крупнее лисы, но меньше волка, с узкой мордочкой и очень коротким толстым хвостом, отдаленно похожим на овечий курдюк, то, скорее всего, это и не собака вовсе, а золотистый шакал. Это новый для Беларуси вид. Уже несколько лет животных, которых предположительно идентифицировали как золотистых шакалов, видели в южных регионах страны. В прошлом году генетики исследовали останки одного из них и подтвердили, что это именно он. Теперь шакала нашли на Витебщине. А это значит, что ареал его обитания распространился на всю страну.

Золотистого шакала сбила машина. Нашел его егерь охотничьего хозяйства «Красный Бор». Сначала животное приняли за гибрид собаки и волка, но в научном центре «Красного Бора» определили, что это золотистый шакал.

- Если на территории страны находили шакала раз пять, значит, живет здесь уже от 50 до 100 особей, - объясняет заведующий генетической лабораторией научно-практического центра «Красный Бор» Андрей Файбич. - Золотистый шакал пришел в Беларусь из своих традиционных ареалов обитания потому, что климат в последние годы у нас стал теплее. Но стоит выдаться суровой и снежной зиме, и животные не выживут. Искать пищу в таких условиях они просто не умеют.

Пока зоологи не могут предсказать, как золотистый шакал будет взаимодействовать с другими видами животных, которые обитают в наших лесах, - потеснит ли кого-то или, скрестившись с собаками, произведет гибридов-«чупакабриков». На человека золотистый шакал не нападает. Это небольшое животное, весом в 10 - 12 килограммов, и оно прекрасно понимает, что человек для него добыча слишком крупная. Но проблему для человека шакалы могут создать, если расплодятся - будут приходить в деревни, душить кур и шастать по помойкам в поисках пропитания.

Как вести себя охотникам при встрече с золотистым шакалом - вопрос открытый. С одной стороны, стрелять того, кого не разрешено, нельзя и охотник, добывший золотистого шакала, будет считаться браконьером. Но как накажут такого браконьера, неясно - ведь законодательство пока ничего о новом виде не говорит и ущерб, который может нанести природе его отстрел, не регламентирует.