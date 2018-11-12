В торговом центре Минска обвалился потолок: «Сначала был грохот, потом крики»

Обрушение произошло 12 ноября в 15.50 в торговом центре «Арена-Сити». В будний день здесь немноголюдно, но посетители все же были.

- Сначала грохот, потом крики. Все сбежались в коридор, была паника. Мы увидели руины, одну девушку без сознания, - рассказала Светлана, работница одного из магазинов.

Обрушение произошло 12 ноября в 15.50 в торговом центре «Арена-Сити»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Потолок рухнул на цветочный магазин. В тот момент там находились девушки-продавцы.

- Их вытаскивали уже из-под обломков, - говорят очевидцы.

Очевидцы говорят, что крыша обваливалась кусками.Фото: Владимир КРИУЛИН

Охрана торгового центра среагировала быстро. Всех посетителей эвакуировали.

- Произошло обрушение потолочного перекрытия, - рассказала «Комсомолке» официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко. - Продавца цветочного киоска, 24-летнюю девушку, доставили в больницу с предварительным диагнозом: ушиб живота, шок, черепно-мозговая травма.

Потолок рухнул на цветочный магазин.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пострадало несколько торговых точек, расположенных на первом этаже торгового центра.Фото: Владимир КРИУЛИН

Сейчас на месте работает МЧС. На место происшествия посторонних не пускают.

На месте обрушения работает МЧС.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но сам торговый центр работает.

Всех посетителей эвакуировали. Фото: МЧС Республики Беларусь

На фудкорте, например, спокойно перекусывают родители с детьми.

- Потолок обрушился? Ой, я только вот от вас узнала, - удивляется женщина средних лет. - Тогда доедим и пойдем-ка мы отсюда!

Место обрушения изучают сотрудники МЧС и милиции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На место происшествия посторонних не пускают.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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