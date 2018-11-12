На этой неделе в Беларуси к туманам прибавятся заморозки и гололед

Больше недели в Беларуси держится туманная погода, синоптики даже объявляли оранжевый уровень опасности.

- Ничего удивительного нет, ноябрь - месяц с благоприятными условиями для образования туманов, - говорят специалисты Белгидромета. - В среднем в стране бывает от 6 до 17 дней с туманами. Максимальное количество таких дней было зафиксировано в 1958 году в Новогрудке. Тогда туман удерживался почти шесть дней подряд. Этот рекорд пока не побит

По прогнозам, в ближайшее время туман не рассеется. Вдобавок ожидаются заморозки и гололед. 13 ноября в Беларуси будет облачно и без осадков, ветер сильный и порывистый, ночью заморозки, минимальная температура -4…+2°С, днем от нуля до +6°С. 14 ноября погоду возможен дождь и мокрый снег, на востоке - гололед, ночью порывистый ветер. Минимальная температура ночью -4…+3°С, по западу +4…+7°С, днем от -2°С по востоку до +9°С по западу страны.

15 ноября нас вновь ожидают дожди и мокрый снег. В отдельных районах сгустится туман, ожидается слабый гололед, ветер умеренный, температура воздуха ночью -2…+5°С, по востоку вовсе до -4°С. Днем от -2°С по востоку до +8°С по западу.

16 и 17 ноября в стране ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег. Местами туман, гололед. Температура минимальная ночью -2, +4°С, по юго-востоку -3…-6°С, максимальная днем от -1°С по востоку до +6°С на западе.

ГАИ: «В туманные дни было меньше ДТП, чем обычно»

Больше всего неудобств доставляет туман водителям. Но вот что удивительно:

- В туманные дни стало меньше ДТП с материальным ущербом и с погибшими. Видимо, люди прислушались, стали более аккуратны, некоторые отказались от поездок, - говорят в УГАИ МВД. - Общее количество ДТП с материальным ущербом - около 200 - 230 в сутки. Это обычный, средний показатель.

Хотя туман все же стал причиной некоторых ДТП. В Гродненской области в условиях тумана водитель школьного автобуса выехал на встречку и столкнулся с погрузчиком. У обоих осветительные приборы были исправны и включены. Все остались живы, больше всего пострадал водитель автобуса, его с травмами доставили в больницу.

ГАИ советуют водителям выбирать безопасную скорость с учетом видимости и состояния проезжей части. Нужно соблюдать дистанцию и исключить любые перестроения, опережения, избегать резких маневров, торможенийФото: Дмитрий ЛАСЬКО

ГАИ призывают соблюдать несколько правил для поездок в туман:

- Важно выбрать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и исключить перестроения, опережения, избегать резких маневров, - советуют в ГАИ. - Должны быть исправны и включены световые приборы. В городе нужно передвигаться с ближним светом, за городом - противотуманными фарами и фонарем красного света.

Водителям советуют при густом тумане открыть окна. Если не получится увидеть людей или транспорт, есть шанс услышать их.

- Не стоит останавливаться в тумане, лучше его преодолевать на низкой скорости. Если съезжаете с дороги, нужно включить поворотник и ехать не на обочину, а прилегающую территорию, например заправку или зону отдыха. Такие остановившиеся или резко затормозившие становятся причиной ДТП. Тем, кто неуверенно себя чувствует в условиях недостаточной видимости, от поездок лучше отказаться.

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Минлесхоз: «В такую погоду стрелять нельзя»

По правилам ведения охотничьего хозяйства и охоты, стрельба из огнестрельного оружия в тумане запрещается.

- Запрещается производить стрельбу на шум, шорох, по неясно видимой цели, в тумане, в сильный снегопад, в сумерках, против солнца и при других условиях плохой видимости. А также по взлетающей птице ниже 2,5 метра в условиях ограниченной видимости. Просим граждан учитывать погодные условия и соблюдать правила безопасности охоты, - уточняют в пресс-службе Минсельхоза.

Пассажирам приходилось по несколько часов ждать свой рейс

Из-за туманной погоды на прошлой неделе в Национальном аэропорту задерживались рейсы. Пассажиром приходилось несколько часов ждать вылета. Например, с опозданием в Минск прилетели рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Кишинева, Варшавы, Одессы и др.

- Были ограничения по вылету из-за погодных условий. Тем не менее, туман не повлиял на производственные процессы в работе аэропорта, - уточняют в пресс-службе аэропорта. - Решение о посадке или отмене принимает экипаж воздушного судна. В выходные ситуация стабилизировалась, аэропорт работает в штатном режиме. В понедельник, 12 ноября задержек из-за погоды не было.