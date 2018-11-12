Олег Кононов возглавил «Спартак»: «Я много лет жил в Беларуси, но я россиянин»

На прошлой неделе московский «Спартак» провел захватывающий матч в Лиге Европы с «Рейнджерс» (победа 4:3) и потерпел болезненное поражение от «Уфы» (0:2). Так Рауль Рианчо, работавший в статусе и.о. главного тренера, упустил шанс, хоть и призрачный, утвердиться в роли рулевого. В понедельник главным тренером «Спартака» назначили Олега Кононова, который в последнее время работал с «Краснодаром» (впервые привел клуб к медалям чемпионата России), «Ахматом» и тульским «Арсеналом».

Раньше Кононова называли представителем белорусской школы. Но сейчас он делает замечания по этому поводу.

- Я не представитель белорусской школы. Я много лет жил и играл в Беларуси (могилевский «Днепр», несколько витебских команд, минские «Торпедо» и «Локомотив». - Ред.), начинал там тренировать, но я россиянин: родился в Курске, учился в Смоленском университете физкультуры, лицензии получал в России. Отношения у меня с Беларусью отличные, сын от первого брака работает тренером в БАТЭ. С Виктором Гончаренко мы встречались, когда он еще руководил «Кубанью», а я - «Краснодаром». У нас и тогда были яркие матчи, а теперь наша дуэль выходит на новый московский уровень, - сказал Кононов в интервью пресс-службе «Спартак».

Отметим, что до ноября 2013 году он считался белорусским специалистом еще и потому, что имел паспорт нашей страны. Но в 2013-м он получил российское гражданство, чтобы «Краснодару» не пришлось платить налог на иностранного тренера (около 155 тыс. долларов. - Ред.). Владелец клуба Сергей Галицкий отмечал, что для него это принципиальный момент - лучше эти деньги вложить в детский футбол. Так что слова Кононова можно считать продолжением ранее выбранной линии поведения в медиапространстве.

Несколько дней назад Александр Глеб для Sport24.ru прокомментировал возможное назначение Кононова:

- Кононов слишком мягкий для «Спартака»? Он просто такой человек. В Европе все тренеры такие - спокойные и мягкие. А игроки спокойно воспринимают решения тренера, нет обид и жалоб. Игроки все обсуждают с самим тренером, находят компромиссы. Для «Спартака» было бы здорово взять какого-то жесткого помощника, чтобы он ставил на место зарвавшихся игроков.