Александр Глеб вернулся в сборную Беларуси

15 ноября футболисты сыграют с Люксембургом, 18 ноября - с Сан-Марино. Турнирный расклад таков, что в игре с Люксембургом только победа позволит чувствовать себя уверенно, ничья оставит шансы на первое место, но тогда не все будет в наших руках.

Сейчас в нашей группе положение такое: 1. Люксембург - 9 очков. 2. Беларусь - 8. 3. Молдова - 5. 4. Сан-Марино - 0. Напомним, победитель группы получит право сыграть в плей-офф Лиги наций с командами из других групп дивизиона D, на кону - путевка на Евро-2020. Правда, случится это уже в марте 2020-го, после классического отборочного цикла к чемпионату Европы.

На матчи Игорь Криушенко вызвал 23 футболистов, 10 их них представляют БАТЭ, в том числе и Александр Глеб. В предыдущий раз Глеб приезжал в сборную два года назад.

- Мы пристально следим за всеми кандидатами. Когда Саша набрал кондиции, когда начал показывать игру хорошего уровня, взвесили все за и против и вызвали его, - сказал главный тренер Игорь Криушенко. - Для нас это хорошо, что Глеб сыграл почти целый матч с «Челси», выдержал объем и темповую нагрузку. Я общался с Сашей, он воспринял это с воодушевлением. Самый главный показатель - игра, которую он демонстрировал в последних матчах.

Времени на подготовку у сборной меньше обычного. В полном составе команда собралась лишь в понедельник.

- Игры спаренные, через два дня достаточно сложно играть, нужно делать ротацию, - сказал тренер. Нужно учитывать и то, что основная часть команды в возрасте 30. Учитывая нагрузку, которую основная масса несла в чемпионате, еврокубках, это тоже момент показательный.