Таиланд: королевство идеальных пляжей и острой еды

Глядя на хмурую белорусскую осень, так хочется солнца, тепла и ласкового моря. За ними, оказывается, совсем не обязательно отправляться в Южное полушарие, где сейчас заканчивается весна, достаточно улететь в Таиланд. В этой стране Юго-Восточной Азии всего три времени года - лето, зима и сезон дождей. Именно тайская зима, которая длится с ноября по апрель, лучшее время, чтобы посетить эту прекрасную страну.

Уже из иллюминатора подлетающего самолета видны удивительные острова Таиланда.

Улыбчивые тайцы и жаркая зима

- Саватди кха! - складывая ладошки лодочкой, приветствуют туристов в аэропорту Пхукета улыбчивые тайки. После 9-часового перелета и 4-часовой разницы во времени остается только улыбнуться в ответ.

Аэропорт Пхукета встречает разницей в 4 часа и необычными ароматами.

- У вас тут так тепло, а у нас в Беларуси недавно первый снег выпадал, зима совсем рядом, - делимся радостью с нашей сопровождающей, тайкой по имени Пу.

- Здесь тоже зима, - отвечает Пу. - Скоро похолодает до +30 и дожди перестанут идти.

С ноября в Таиланде начинается самое благоприятное время для отдыха - ясная и сухая погода и теплое чистое море с температурой воды в +26 - 27 градусов.

Первое впечатление, когда выходишь из дверей кондиционированного аэропорта, - тайская зима просто сбивает с ног жарким воздухом. Второе - запахи. Пахнет специями, едой, фруктами, морем, цветами - все это, смешиваясь, создает гремучую смесь для обоняния белоруса. Третье - пальмы и провода. Пальмы везде - отдельно растущие, рощи, плантации. Провода связками и пучками протянуты от столба к столбу вдоль дорог и улиц. А еще непривычно левостороннее движение и сотни скутеров, которые местные жители предпочитают другому транспорту.

Пальмы и провода - первое впечатление от Пхукета.

Чтобы прочувствовать всю прелесть этого экзотического королевства, мы побывали на двух популярных курортах - острове Пхукет и новом материковом курорте - провинции Краби.

Пхукет - отдых на любой вкус

Самый большой остров Таиланда, по праву безусловный лидер тайских курортов и настоящий рай для любителей пляжного отдыха и развлечений. Омывается Андомским морем с бирюзовой водой и коралловыми рифами, на самом острове настоящие тропические джунгли и уютные пляжи, кокосовые и гевеевые (каучуковое дерево) рощи, мангровые леса.

Экскурсия на острова обойдется на человека минимум 300 бат (примерно 10 долларов).

На Пхукете десятки чистых песчаных пляжей, которые пока не пострадали от туристов. Кроме того, на острове множество развлечений: рестораны, бары, ночные клубы, красочные шоу, аквапарки, аквариум и дельфинарий.

Лучшие пляжи на острове с западной стороны, именно здесь находятся самые известные из них - Патонг, Ката и Карон. Патонг - лучшее место для любителей непрекращающегося праздника, прогулок от заката до рассвета, танцев и шумных компаний. Днем можно позагорать на одном из самых протяженных пляжей Пхукета (больше трех километров), а вечером окунуться в тусовочную жизнь с ночными клубами, спортивными шоу, стриптизом и шоу трансвеститов.

Пляжи Ката и Карон больше подойдут для семейного отдыха с детьми, море здесь чистое с пологим входом, дно песчаное, нет камней и ракушек.

Выбирая на чем отправиться на острова, отдавайте предпочтение быстроходным катерам - немного дороже, но намного быстрее.

Вокруг Пхукета расположено более 30 маленьких островов с уникальной природой и пляжами, в том числе остров Пхи-Пхи, на котором снимали фильм «Пляж» с ДиКаприо в главной роли, и Тапу - «Остров Джеймса Бонда».

Остров Корал - ближайший к Пхукету остров с белоснежным песком и неплохим подводным миром.

Местные жители с удовольствием зарабатывают на туристах, доставляя их на острова на небольших лодках или скоростных катерах.

Иногда, если повезет, можно почувствовать себя на необитаемом острове.

Стоит это от 10 до 50 долларов с человека, но в дорогой экскурсии в стоимость уже включен проезд, билеты на посещение национального парка (большинство островов являются заповедными территориями, и их посещение платное - примерно 12 долларов) и обед.

Провинция Краби - для романтиков и экстремалов

Относительно новый материковый курорт недалеко от Пхукета, и хотя он пока проигрывает острову по популярности, выигрывает по стоимости. Визитная карточка курорта - карстовые скалы, которые создают неповторимые пейзажи.

Один из лучших пляжей провинции Краби - Прананг.

Поэтому Краби очень любят поклонники активного отдыха, кроме скалолазов, сюда приезжают заниматься виндсерфингом, каякингом, изучать пещеры, заниматься дайвингом и сноркелингом (ныряние с маской). Самое популярное место Краби - бухта Ао-Нанг с одноименным местечком.

На острове Хонг есть укромное местечко - внутренняя лагуна, спрятанная от глаз величественными скалами.

В городке много отелей, в том числе и недорогих, и это хорошее место для спокойного отдыха и старта, если вы хотите побывать в самых интересных местах провинции. А в Краби есть что посмотреть: пещеры Кхао-Кханап-Нам - гордость провинции и ее символ, национальные парки и храм-музей Ват-Клонг-Том, где собраны камни, посуда, монеты и инструменты, возраст которых более 500 лет, горячие источники Кхлонг-Тхом, изумрудное и голубое озера. Словом, приехать сюда стоит и для пляжного отдыха, и для активного.

Большинство пляжей находятся на территории национальных парков.

БУДЬ В КУРСЕ!

Жилье и обменники

По дороге в отель спрашиваем про цены на жилье - самый дешевый хостел обойдется от 8 - 9 долларов в сутки, приличный отель в 3 звезды - от 30 долларов. Можно снять комнату и у частника, но такой вариант - только на крупных курортах в городах. А, например, в Краби можно заселиться только в отель. По дороге просим остановиться возле обменника. Тут еще одна неожиданность для белоруса - курс зависит от номинала купюры. При обмене бумажки в 100 долларов вам посчитают доллар по 32,5 бата, а если сдаете 10 - 20 долларов, то всего по 29 бат. Кстати, снять наличные в банкомате без потерь тоже не получится - комиссия фиксированная и составляет примерно 8 долларов, независимо от суммы. Поэтому делаем вывод: сюда лучше всего приезжать с крупными купюрами или снимать сразу большую сумму на весь отдых. Переживать, что баты останутся, не стоит - в магазинах столько всего можно купить для себя и близких, что в первую очередь беспокоиться стоит о нехватке места в чемодане.

На таком скутере с тележкой тайцы могут перевозить и грузы и пассажиров.

Вот такую мини-заправку автомат можно встретить на улицах.

Что тайцу остро, белорусу - пожар

Все очень острое. Нет, не так... Все очень-очень-очень острое. Европейцам почти невозможно есть настоящую тайскую еду, во рту сразу начинается пожар, который тушить лучше обычным рисом. А вообще тайская кухня вкусная и необычная, в ней сочетаются пять вкусов: сладкий, кислый, соленый, горький и острый.

Суп "Том-ям", курица с овощами и карри, креветки в разном виде - основные блюда тайского стола.

Блюд принято подавать много, а начинают обычно с кисло-сладкого супа с морепродуктами том-ям - короля тайского стола. Вообще морепродукты - креветки, мидии, крабы, осьминоги, кальмары и прочие морские гады - основа тайской кухни.

Их много, они дешевы, свежи и безумно вкусны. Из мяса едят тайцы курицу и свинину. В разнообразном виде: от салатов с куриной грудкой до свиных шкварок (тут белорусов пробивает на слезу) и тушеных ребрышек.

В меню тайских ресторанов есть и привычные белорусу свиные шкварки.

Большинство блюд - эдакий микст из разных мелко порезанных ингредиентов, подаются не порционно, а выставляются на стол в больших общих тарелках. Для удобства тайцы едят ложкой, накладывая еду в нее вилкой. Среди туристов популярностью пользуются барбекю-бары, где платят только за вход и напитки. В таких кафе посетители самостоятельно выбирают и обжаривают на мини-грилях морепродукты, мясо и овощи.

Дуриан - фрукт с неприятным запахом, но оригинальным вкусом.

СЧИТАЛКА «КП»

$40 + 20 рублей - виза (сайт консульства thaiconsul.by)

$1500 - 2000 - путевка на двоих с вылетом из Минска (7 - 10 ночей, отель 3 - 4*)

$700 - 900 - самостоятельный перелет Минск - Пхукет самолетами Turkish Airlines

$9 - место в дешевом хостеле

$3 - 10 - обед в уличном кафе

Выражаем благодарность Туристическому управлению Таиланда, Почетному консульству Королевства Таиланд в Республике Беларусь, авиакомпании Turkish Airlines и ООО «ТОП-ТУР» за организацию поездки.