Умер композитор Игорь Лученок

Игорю Михайловичу стало плохо в ночь с 1 на 2 ноября, его госпитализировали в минскую Больницу скорой помощи. Народному артисту СССР лучшие врачи страны провели операцию 2 ноября. После нее Лученка ввели в состояние искусственной комы.

- Врачи сделали операцию и говорят, что повторная не требуется. Мама, сестра и я надеемся только на лучшее. Это случилось так внезапно - никто не ожидал. Был обычный день: мы вместе поужинали, посмотрели телевизор, отец принял свои таблетки, которые ему прописали еще в августе - возрастные проблемы со здоровьем, и лег спать. Врачи говорят, что, вероятнее всего, произошел скачок давления. Возраст у папы уже солидный, - рассказывал «Комсомолке» сын маэстро Андрей Лученок несколько дней назад.

Лученок написал не один хит для «Сябров» и Иосифа Кобзона.

О смерти Игоря Лученка «Комсомолке» сообщила музыковед Ольга Брилон, автор многих концертных проектов Национального академического народного оркестра имени Иосфиа Жиновича, посвященных творчеству композитора. В том числе его последнего авторского вечера 26 сентября.

Редакция выражает глубокие соболезнования семье Игоря Михайловича в связи с невосполнимой утратой. Уход Лученка - это огромная потеря и для национальной культуры Беларуси.

СПРАВКА «КП»

Белорусский композитор, народный артист СССР и Беларуси Игорь Лученок написал множество шлягеров, которые остаются популярными и спустя десятилетия: «Алеся», «Спадчына», «Зачарованая», «Журавли на Полесье летят» и многие другие. Его мелодия из «Песни о Минске» звучит с башни Минской ратуши, отбивая каждый новый час. Песни Лученка сделали имя ансамблям «Песняры», «Сябры», «Верасы», их первыми исполнителями становились Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, София Ротару, Ярослав Евдокимов. Игорь Лученок долгие годы был ректором Белгосконсерватории, а с 1980-го до последних дней возглавлял Белорусский союз композиторов.

10 САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ПЕСЕН ИГОРЯ ЛУЧЕНКА

«Майский вальс»

«Алеся»

«Вераніка»

«Спадчына»

«Письмо из 45-го»

«Полька беларуская»

«Зачарованая мая»

«Журавли на Полесье летят»

«Мой родны кут»

«Память сердца»

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