«Его всегда разрывали на части». За месяц до инсульта у Игоря Лученка состоялся последний творческий вечер

Врачи ввели 80-летнего композитора в это состояние после проведения ему операции - Игорь Михайлович перенес обширный инсульт.

Его сын Андрей рассказывал «Комсомолке», что Лученку стало плохо дома в ночь с 1 на 2 ноября. Это был обычный день, после ужина Игорь Михайлович посмотрел телевизор и принял прописанные в августе по возрастным показаниям препараты. На следующий день, 2 ноября, народного артиста СССР госпитализировали в Городскую больницу скорой медицинской помощи, в неврологию.

Наверное, последнее появление на публике легендарного композитора состоялось 26 сентября. В этот день Национальный академический народный оркестр имени Иосифа Жиновича устроил творческий вечер «Мой родны кут...» в честь 80-летия Игоря Лученка. Это было уже третье чествование маэстро в этом году - раньше абсолютно разные программы прозвучали на фестивале Национальной песни и поэзии в Молодечно, а также на «Славянском базаре в Витебске». Но концерт в филармонии стал самым душевным. При полном аншлаге звучали его знаменитые песни в исполнении госансамбля «Песняры», солистов оркестра, других белорусских артистов. Автором проекта и ведущей концерта стала музыковед Ольга Брилон.

Игорь Михайлович пришел на концерт с супругой Александрой Григорьевной, сыном Андреем и дочерью Светланой. Они разместились не на почетном 10-м ряду партера (здесь композитор обычно слушал филармонические концерты), а в почетной ложе у сцены. Там Лученок принимал все поздравления и давал автографы на книгах, посвященных ему.

Игоря Лученка на любом концерте приветствовали овацией.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

- Мы решили не тревожить Игоря Михайловича ответными речами – хотели, чтобы он, его близкие просто послушали концерт, - рассказывает Ольга Брилон. - После творческого вечера он поблагодарил за устроенный праздник. Но мы успели переброситься буквальной парой слов, ведь его буквально разрывали на части. Так было всегда: лишь только где-то появлялся Лученок, вокруг него сразу же закипала жизнь. Прекрасно помню, как в фойе филармонии к маэстро все мало-мальски знакомые с ним спешили с приветствиями и рукопожатиями. А уже когда стала известна дата телеэфира, я позвонила с этой новостью его сыну Андрею Лученку – их семья была на даче. Разговор услышал Игорь Михайлович и перехватил трубку: «Оля, спасибо тебе! Оля, спасибо!» Причем Лученок никогда не советовал, не наставлял, не делал после «разбор полетов» - просто внимательно слушал и всегда был благодарен.

ВИА Песняры - Песня о Минске.

В последние месяцы, замечает Ольга, что-то в Игоре Лученке переменилось.

- Он ведь всегда был живчиком, у него был неугасаемый интерес к жизни. Позвонить в полдевятого по поводу или спросить как дела – это Игорь Михайлович. Ходить по высоким кабинетам и что-то выбивать, кому-то постоянно помогать – тоже Лученок. Его неоспоримый авторитет открывал любые двери. Он это делал всю жизнь – сам по себе и как председатель союза композиторов. И мне он в свое время очень помог – сам вступился в тяжелой жизненной ситуации. А тут я стала замечать у него в последние встречи потухший взгляд, какую-то безучастность. Это все неуловимые приметы, но все-таки что-то настораживало. Но при этом на все вопросы о делах и здоровье отвечал коротко, со своей характерной интонацией: «Не дождутся!»

На любом концерте, где появлялся Игорь Лученок, он тут же оказывался в центре внимания.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Ольга Брилон говорит, что мы потеряли легенду эпоху – целый мир.

- Это невероятно – написать столько музыки, сколько создал Лученок. Музыкальный образ нашей страны – это его произведения. Громкие слова, может пафос, но это – лидер нации, тем более в масштабах нашей маленькой Беларуси. Безумно жаль...

Лявоны - Какая же ты, Венера.ЛЯВОНЫ.Золотое кольцо.

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