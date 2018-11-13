«Снова миллион долларов?» На гомельской набережной построят еще один туалет

Гуляя по набережной Сожа, гомельчане заметили, что в районе Киевского спуска начинается стройка… туалета.

- Еще не утихли споры об общественной уборной, которую построили, по слухам, почти за миллион долларов на другом конце набережной! А сейчас новый туалет и снова за миллион? - обратились в редакцию «Комсомолки» читатели.

Действительно, возле причала прогулочных теплоходов, внизу под Свято-Петропавловским собором, начались подготовительные работы под строительство общественного туалета. Заказчик - УКС города Гомеля - официально не комментирует стройку, но «не для прессы» нам рассказали, что новый туалет должен появится весной:

- Успокойте народ и объясните, что это острая необходимость - иметь на таком фешенебельном объекте, как набережная Сожа, нормальные комфортабельные туалеты. Здесь гуляет много гомельчан, гости города, и когда прижмет - деваться некуда, бегают под кусты. Разве это нормально?

В ранее опубликованном тендере «Общественные туалеты на набережной р. Сож в г. Гомеле» изначально речь шла о двух уборных. При этом стоимость одного объекта - свыше 1,5 млн рублей. Это самый дорогой общественный туалет в Беларуси - согласно архивам тендеров. Источник финансирования проекта - местный бюджет.

- Даже примерная стоимость пока не известна. Внешне конструктивно туалет будет похож на первый. Он тоже будет спрятан в склоне горы, чтобы не мешать прохожим. Сейчас проект дорабатывается с учетом замечаний - возможно, там сделают больше женских кабинок, ведь обычно к женским туалетам выстраиваются очереди, - объясняют специалисты.

На набережной необходимы именно два туалета, потому что территория длинная - около двух километров. А пешком от первой до второй уборной - почти километр:

- Первый туалет построен недалеко от ресторана. Вот если бы такие заведения пускали прохожих в свою уборную, возможно, вообще отпала бы необходимость строительства общественных туалетов. Но там отвечают: маму с детьми мы пустим, а остальных нет. И куда людям деваться, кроме как ходить в кусты?

Расстояние между туалетами - почти километр

Строительство второго туалета начнется уже весной, объект планируется открыть к майским праздникам:

- У нас ведь все торжественно открывают к каким-то красным днях календаря. Скорее всего, это будет 1 мая.

В гомельском УКС за официальной информацией отправили в горисполком, где принимаются решения о строительстве новых объектов и выделении на это денег. Однако в приемной первого зампреда Гомельского горисполкома Александра Сивакова «КП» ответили, что напрямую поговорить с ним нельзя - только через управление идеологической работы. А там предложили обратиться к начальнику управления, через которую необходимо согласовать «время и формат общения».