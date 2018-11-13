Директор Института Гёте в Минске: Меня спрашивают: «Наверное, ужасно переселиться из такого красивого города, как Прага, в Минск?»

- Якоб, вы пять месяцев в Беларуси. Какие первые ощущения от страны и людей?

- Я приехал в Минск в июне и сразу попал в начало прекрасного лета. Хорошая погода - это первое, что меня впечатлило. Еще впечатлила архитектура, цельный архитектурный ансамбль: с одной стороны - великолепные сталинские здания, с другой - модернизм. Все сохранено в очень хорошей форме.

Первые встречи были с коллегами, это очень позитивное впечатление, все заинтересованы в своей работе и хорошо образованны. Впечатлило, что белорусская молодежь ориентирована на Европу, у многих есть опыт жизни и работы в европейских странах, и они пытаются таким образом жить и здесь.

В будущем году Институт Гёте в Минске отпразднует свое 25-летие. Фото: Goethe-Institut.

В Беларуси очень вежливые люди, спокойные и сдержанные. Возможно, это то, чем похожи белорусы с немцами. Я бы даже назвал это не сдержанностью, а ожиданием чужой реакции. Еще отмечу, как по-разному мы разговариваем. Немцы, общаясь между собой, чаще и более открыто называют вещи своими именами. Мы покритиковали друг друга и спокойно общаемся дальше.

В Беларуси люди либо держат критику при себе, либо высказывают ее завуалированно. Может быть, из-за страха затронуть собеседника, нажать на больную мозоль. Что касается схожести наших обществ, она во внутреннем разделении на разные слои и точки зрения. В Германии очень большой разрыв между поколениями, в экономическом плане также есть небольшая прослойка успешных людей, и есть те, кто не настолько доволен жизнью. Очень большой разрыв между городом и деревней.

- Если приехать в белорусскую глубинку, то там порой непросто даже перекусить. В Германии, насколько я знаю, в этом плане все в порядке…

- Конечно, масштаб перепада иной. Германия вся покрыта сетью супермаркетов, независимо от того, городская местность или деревенская. Но если вы посмотрите на культурную инфраструктуру, в Германии у вас не будет возможности в сельской местности получить культурные впечатления. В то время как в Беларуси это лучше налажено, есть целая сеть домов культуры. Можно по-разному относиться к их качеству, но все-таки такая возможность существует.

- Вы выезжали за пределы Минска? Были хотя бы в одном сельском Доме культуры?

- Я много где был в Беларуси, провел здесь лето и отпуск. Был в Бресте и Витебске, в Орше, ездил по деревням. И для меня одна из самых приятных сторон моей работы здесь - маленькие открытия, которые можно делать в Беларуси, выехав за пределы города.

Одно из впечатливших меня мест, которое я открыл для себя, - Зембин, где есть маленький музей Нади Ходасевич-Леже. Это супруга известного французского художника-авангардиста Фернана Леже. Ее семья и она сама родом из Беларуси, из Зембина. Она подарила музею Зембина свою коллекцию мозаики - портретов Ленина, Пикассо, Шагала.

Якоб Рачек приехал в Минск в июне, но уже ознакомился с культурной жизнью страны и даже сделал открытия в белорусской глубинке. Фото: Goethe-Institut, Viktoriya Kharitonova.

«У белорусов большая потребность в культуре, чем у жителей той же Праги»

- До Минска вы работали программным директором Института Гёте в Праге. Ощущаете контраст?

- В Праге я работал 5 лет и имел возможность глубоко познакомиться с культурным полем. Меня часто спрашивают: «Наверное, это ужасно - переселиться из такого красивого города, как Прага, в Минск?» Могу сказать, что у Минска есть определенные преимущества. Прага, конечно, непревзойденный вариант культурного предложения, ее можно сравнить с Парижем, Берлином или Москвой. Но она стала большим музеем под открытым небом. Из-за бесконечных толп туристов ситуация там - почти как в Венеции. Там довольно сложно организовать быт. Поэтому я ценю Минск за простор, тишину и спокойствие. В Праге этого не хватает - каждую ночь до утра там вечеринки.

В Праге бурная культурная жизнь, из-за этого в ней трудно ориентироваться. Многие уже устали от огромного количества предложений. В Беларуси же я вижу повышенный интерес к тем культурным программам, которые предлагает наш Институт Гёте. У белорусов, на мой взгляд, большая потребность в культуре, чем у жителей Праги.

- С интересом прочла про проект в виртуальной реальности, который вы организовали в Праге на тему одного из самых известных произведений Франца Кафки «Превращение». Каждый мог, как и главный герой Грегор Замза, ощутить себя в теле огромного жука. Планируете привезти проект в Минск?

- Это был мой последний проект в Праге, и, оглядываясь, я понимаю, что самый успешный. У Кафки, особенно если мы находимся в Праге, есть определенный имидж, который продается туристам: интроверт, который гуляет по пражским улочкам.

Этот образ мистического Кафки закрывает от нас другого Кафку, не менее реалистичного. Например, он пользовался большой популярностью у женщин, много путешествовал, интересовался современными техническими открытиями своего времени. В 1911 году начали появляться кинотеатры, Кафка смотрел все фильмы того времени и в своем дневнике даже написал, что было бы здорово соединить стереоскопическое изображение с движением, с кино.

По сути, то, о чем он мечтал, и есть виртуальная реальность - 100 лет назад Кафка предвидел ее возникновение. Наша команда воссоздала начало его новеллы «Превращение». Мы постарались максимально аутентично передать переживания человека, просыпающегося утром в теле огромного жука.

Команда института Гёте в Праге воссоздала начало новеллы Франца Кафки «Превращение» и планирует привезти огромного жука в Минск, чтобы белорусы смогли ощутить себя в его теле. Фото: Goethe-Institut.

Работали вместе с биологами, мультипликаторами, индустриальные кинетики разработали движения насекомого, звуковые дизайнеры воссоздали звуки. Мы представляли нашу инсталляцию в Праге три месяца.

Было много молодежи и детей, которые спрашивали: «Кто такой Кафка? Мне нужно срочно почитать, что он написал еще!» Наш Кафка и его жук побывали в Японии, Южной Корее, а также в Киеве, Новосибирске, Осло - всего около 30 городов. Хотим в 2019 году привезти его в Минск, интересно, как будут реагировать белорусы.

Наш Кафка и его жук побывали в Японии, Южной Корее, а также в Киеве, Новосибирске, Осло - всего около 30 городов. Хотим в 2019 году привезти его в Минск, интересно, как будут реагировать белорусы. Фото: Goethe-Institut.

А еще мы хотим реализовать здесь программу повышения квалификации работников маленьких белорусских музеев в регионах. Речь в первую очередь пойдет о маркетинге, о том, как привлечь новых посетителей.

В 2019 году исполняется 100 лет Баухаусу - это известная архитектурная школа в Германии. К сожалению, в Германии мало известно, что Баухаус многое связывает с ранним советским авангардом - с ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские, созданы в 1920-м в Москве. - Ред.) и с УНОВИС («Утвердители нового искусства» - художественное объединение в начале 20-х годов прошлого века создал в Витебске Казимир Малевич. - Ред.). На выставке в следующем году мы хотим поднять этот вопрос.

Отмечу, что Институт Гёте в Минске в 2019 году отпразднует свое 25-летие. На нас здесь смотрят в первую очередь как на немецкий культурный институт, но Германия очень мультикультурная страна, и мы хотели бы это продемонстрировать в Минске.

На нас здесь смотрят в первую очередь как на немецкий культурный институт, но Германия очень мультикультурная страна, и мы хотели бы это продемонстрировать в Минске. Фото: личный архив.

Начнем это делать с группой художников, которая называется «Славяне и татары» - они живут в Берлине и в своих работах много внимания уделяют постсоветским обществам. У них пока не было выставки на территории Восточной Европы. Мы рады, что можем стать первыми и в будущем году совместно с галереей «Ў» показать этот художественный коллектив.

«Это может стать новым бизнесом для белорусских бабушек»

- Знаю, что вы ездите по Минску на велосипеде. Какие ощущения?

- Пока погода позволяет, езжу на велосипеде на работу. Хотя многие мне советовали в Минске не ездить. Но пока для меня это приятно. Здесь много места, относительно мало других велосипедистов, автолюбители придерживаются правил дорожного движения. Единственное, что непривычно, - в Германии это строго запрещено - ездить по тротуарам. Тут все наоборот: меня однажды остановили сотрудники ГАИ за то, что я ехал по дороге. Я не понял: «А где еще ехать?» Они сказали, что в Минске надо ездить по тротуарам.

Якоб Рачек часто ездит на велосипеде по Минску, который стал для него отдушиной после шумной и переполненной Праги. Фото: личный архив.

- Оштрафовали?

- Нет, они поняли, что я иностранец, на мне был велосипедный шлем (улыбается). И показали, где ездить можно…

Ну а в остальном впечатления от страны - очень позитивные. Моих друзей, которые до этого ни разу не были в Беларуси, впечатлило, насколько это современная страна. Например, здесь часто расплачиваются кредитными картами, в Германии такого нет. Люди часто используют приложения в мобильных телефонах.

В Минске большой выбор гастрономии. Коллеги, которые здесь работали, рассказывали, что еще лет 10 назад не было такого выбора кафе и ресторанов. Все мои гости как один говорили, что здесь очень большие пространства - и в городе, и в деревне. И одновременно относительно мало людей, очень тихо.

Возможно, это не способствует массовому притоку туристов в Беларусь, но это критерии, которые могут заинтересовать тех, кто любит простор, большое количество зелени, тишину и звездное небо. Ведь в мире мы наблюдаем обратную тенденцию: места мало, людей много, шумно. То, что мы видим в Беларуси, - это противовес тенденциям в остальном мире.

Взять ту же еду, приготовленную своими руками из собственных продуктов, - для меня она самая вкусная. Мне кажется, за этим будущее, Европа это уже ощутила. Но у нас фермерские продукты стоят дорого. У вас же на Комаровке можно купить натуральные, вкусные и недорогие продукты. Мне кажется, это тоже может стать фишкой Беларуси в плане привлечения туристов.

Я воспринимаю пространства в том числе благодаря моему хобби - я очень люблю собирать грибы. И в Беларуси сделал одно очень интересное предположение.

В Японии очень любят гриб мацутакэ, он уже стал там редкостью. Это привело к тому, что на рынке в Токио килограмм этих грибов может стоить до 9 тысяч долларов. Поэтому его выращивают в Китае, в Южной Корее и даже на Западном побережье США, в Орегоне.

Белорусские бабушки рассказали Якобу Рачеку о наших грибах рядовках, которые похожи на дорогущие японские мацутакэ – чем не бизнес для страны?

Этот гриб очень хорошо растет на кислых почвах, где много песка и хвои, его точно нет в Западной и Центральной Европе. Через своих знакомых я поговорил с белорусскими экспертами по грибам - с деревенскими бабушками (улыбается). Показал им фото мацутакэ, рассказал про особенности, и они воскликнули: «Да, конечно, в Беларуси растет этот гриб! Называется - рядовка». Но бабушки сказали, что они его не собирают, потому что в Беларуси хватает настоящих хороших грибов (улыбается).

- Ого! Можем организовать прямые поставки в Японию.

- Вполне вероятно, что это может стать новым бизнесом для белорусских бабушек!

СПРАВКА «КП»

Институт имени Гёте - учреждение культуры Федеративной Республики Германия, его отделения работают во многих странах мира. Деятельность направлена на популяризацию немецкого языка за рубежом и расширение международного сотрудничества в сфере культуры. В Минске институт работает c 1993 года. На его базе организованы курсы немецкого языка, публичная библиотека для взрослых и детей, а также различные культурные и просветительские программы. Сайт института: www.goethe.de/belarus