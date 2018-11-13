2018-11-13T18:59:56+03:00
Политика

Где работают чиновники бывшего правительства: экс-премьер и его первый зам устроились в банки

А бывший вице-премьер Василий Семашко уезжает послом в Россию
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Экс-премьер Андрей Кобяков устроился на работу в банк.Экс-премьер Андрей Кобяков устроился на работу в банк.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В августе Александр Лукашенко сменил руководство правительства, в стране появились новый премьер-министр и четыре зама, а прежние чиновники ушли в отставку.

Многие из них уже успели обзавестись новыми рабочими местами. Например, бывший премьер-министр Андрей Кобяков устроился независимым директором в Белгазпромбанк. Независимый директор – это член совета директоров или наблюдательного совета, который «не находится под влиянием внешних и внутренних факторов, препятствующих ему действовать объективно и беспристрастно». Опыта работы в банке у экс-премьера нет, а чтобы занять кресло независимого директора, ему пришлось сдать экзамен.

- В начале октября этого года Андрей Кобяков прошел оценку специальной комиссии Нацбанка по соответствию квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, - комментируют в Белгазпромбанке.

Чуть раньше на работу в банк устроился и Василий Матюшевский, который был первым вице-премьером в правительстве Андрея Кобякова. Он возглавил Банк БелВЭБ и работает в этой должности уже почти месяц.

Новая работа нашлась и для бывшего вице-премьера Василия Семашко. Во вторник, 13 ноября президент назначил его на должность посла Беларуси в России. Надо сказать, эта роль Владимиру Ильичу подходит идеально: он курировал все нефтегазовые переговоры с Россией и в курсе всех нюансов наших взаимоотношений с соседями.

Не у дел пока остались два бывших вице-премьера – 59-летний Анатолий Калинин и 62-летний Василий Жарко. Не исключено, что они могут выйти на пенсию: при определенном стаже госслужбы это можно сделать даже общеустановленного пенсионного возраста.

Кстати, одновременно с руководством правительства в стране сменилось и несколько министров. Некоторые из них тоже до сих пор без работы: например, бывший министр экономики Владимир Зиновский, бывший министр архитектуры и строительства Анатолий Черный и бывший министр связи и информатизации Сергей Попков. А вот экс-министр промышленности Виталий Вовк, которого Александр Лукашенко обещал отправить или на Оршанский инструментальный завод, или в тюрьму, в итоге стал помощником президента – инспектором по Витебской области.

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