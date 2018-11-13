2018-11-13T22:44:05+03:00
Общество

Минский скульптор Станислав Никонович подарил Ричарду Брэнсону его мини-копию

Для этого он отправился на остров миллиардера в Карибском море
Надежда СЕРГЕЕВА
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Минчанин подарил Ричарду Брэнсону его мини-копию. Фото с сайта instagram.com/nikonovich.studioМинчанин подарил Ричарду Брэнсону его мини-копию. Фото с сайта instagram.com/nikonovich.studio
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Скульптору из Минска Станиславу Никоновичу удалось-таки встретиться с миллиардером Ричардом Брэнсоном для того чтобы подарить бизнесмену его мини-скульптуру. Встреча прошла на Карибах на острове Некер, который принадлежит Брэнсону.

- Текст! Нужно придумать текст!!! Его необходимо продумать и постараться обойтись без обсценной лексики и подобрать нужные слова, когда внутри бушуют одни эмоции! Как-то нужно уместить в этом тексте все, что предшествовало этим фото, отблагодарить тех, кто приложил свои руки, сердца и умы к этой авантюрной миссии под кодовым названием #срамотанакарибах, - так описывает свои эмоции скульптор в своем Instagram-аккаунте.

В социальной сети Станислав опубликовал фотографии с бизнесменом и фигуркой и поблагодарил всех, кто помог ему с поездкой.

К подписи скульптор добавил постскриптум:

- Не бойтесь мечтать! Ставьте недостижимые цели! Если кто-то говорит , что у вас ничего не получиться - шлите далеко от себя и надолго! Будьте искренни с собой и с людьми! Живите жизнь сейчас - она у нас не навсегда!, - написал белорус.

Скульптор и модель встретились на острове в Карибском море. Фото с сайта instagram.com/nikonovich.studio

Скульптор и модель встретились на острове в Карибском море. Фото с сайта instagram.com/nikonovich.studio

Сэр Ричард Чарльз Николас Брэнсон - один из самых богатых жителей Великобритании с состоянием более 5 миллиардов долларов, основатель корпорации Virgin Group, включающей в себя около 400 компаний различного профиля. Бизнесмен прославился участием в проекте космического туризма, своими выходками, котрые шокируют пуританский высший свет Британии, страстью к экстремальным путешествиям и склонностью к авантюризму.

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Сегодня Станислав владеет студией эксклюзивных подарков NIKONOVICH STUDIO. В небольшой мастерской скульптор и его коллеги работают не только над частными заказами, среди их клиентов - крупнейшие белорусские и международные компании. В студии делают сувенирную продукцию, призы, награды, скульптуры, украшения. А статуэтки знаменитых людей - личное увлечение Станислава. Он лично вручил свои произведения Владимиру Познеру, Сергею Михалку, Сергею Шнурову и даже Джонни Деппу (подробнее)

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