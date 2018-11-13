Игорь Лученок о своих главных песнях: «Мне говорили: «Если бы ты написал одну только «Спадчыну», то уже вошел бы в историю»

Хорошо пообщаться с Игорем Лученком мне повезло дважды. Он мне показался оба раза (это было в 2009-м и 2010-м), по-белорусски говоря, «апантаным». И его просто не отпускали новые идеи. Вот, что рассказал маэстро во время наших встреч о секретах своего творчества.

…Тут бы начаться тексту, а я, впечатленный новостью о его уходе (почти таком же невероятном, казалось бы, как если бы под воду ушел огромный айсберг), все перебираю шуфлядку комода – где же эти чертовы батарейки-пальчики. Нашел. Вставил. Отмотал нужную кассету (да, дело было давно – уж лет восемь прошло!) на начало. Загораются три красные лампочки. И вот, что выдает мне лента в еще стареньком кассетного диктофоне…

Мележ оценил «Спадчыну», а мелодия минских курантов – из фильма по военному роману

О песне «Спадчына» Игорь Михайлович рассказал такую историю:

- Когда я ее написал, в нашем доме жил народный писатель Иван Мележ. «Спадчына» вместе с кулешовской «Алесяй» зазвучали по радио и на ТВ. Как-то встретившись в подъезде, Мележ сказал мне»: «Если бы ты написал одну только «Спадчыну», то уже вошел бы в историю». Я бывал у него в гостях, писал музыку для фильма по роману Ивана Павловича «Мінскі напрамак».

Песняры - Спадчына (1972).

В этой картине началась жизнь «Песні пра Мінск», исполненной Мулявиным. В новом веке она стала звуком ежечасного боя Минской ратуши. Мележ не был поэтом, поэтому стихи к песне написал Пимен Панченко.

ВИА Песняры - Песня о Минске.

Расплакался, услышав свою «Баладу пра маці»

Лученок часто говорил, что многие его песни позабыты. А сам он, мол, уже не живет тут – его место в Москве. Правда, друзья и знакомые говорили, мол, юмор Игоря Михайловича, самого знаменитого композитора Беларуси второй половины ХХ и начала ХХI века, надо понимать. Но, думается мне, надо понимать и его обиду. В последние десятилетия песни народного композитора звучали поменьше. Вот история из его уст на эту тему:

- Недавно я был очень взволнован. Почти не звучала по радио моя «Балада пра маці» на стихи Аркадия Кулешова – ни когда я ее написал в 1970-х, ни теперь. Там были прекрасные стихи о материнской трагедии в войну, я их отлично помню. И мать в конце, чтобы сын вернулся домой, готова стать камнем. В Пуховичах, это мой район, я из Марьиной Горки, оказался на праздновании по поводу Дня освобождения Беларуси. Там сделали постановку под фонограмму это песни, участвовали в действе и военные. Знаете, я чуть не заплакал на собственном сочинении.

Песняры - Балада аб мацi (1975).

«Майский вальс»: радовался, когда в Вене пели «Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай…»

Да, Лученок искренне радовался, когда его песни жили.

- Год назад (в 2009-м – Ред.) с певцом Владимиром Провалинским был в Вене. И весь город тогда пел: «Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай...». Это моя с Михаилом Ясенем песня «Майский вальс».

Ярослав Евдокимов - Майский вальс.

Возил Мулявина по Полесью на своей Волге, а потом сдал ее в музей

О связи своей музыки с народными мотивами Игорь Михайлович говорил: я был заряжен Полесьем.

- Мне довелось в свое время поучаствовать в экспедиции туда вместе с известным ученым Лидией Мухаринской и композитором Дмитрием Смольским еще в начале 1960-х. А потом на Полесье, на Житковиччине, я приучил и Володю Мулявина к нашей народной песне. Ни через радио или телевидение, ни через хор Титовича. Мы записывали там песни, путешествовали. Вам, наверное, интересно, на чем мы поехали? На моей «Волге», я был водителем. Кстати, теперь эта машина находится в «Дудутках», хранится там как музейный экспонат.

Первая песня для «Песняров» пролежала полвека под сукном

- Я познакомился с Мулявиным, когда однажды пришел в филармонию посмотреть, что это за «Лявоны» объявились. И сразу предложил ему песню.

Песняры. Алеся. Леонид Борткевич.

Потом маэстро скажет, что это были не «Хатынь», с которой «Песняры» поедут на свой победоносный конкурс артистов эстрады в Москве, и не «Спадчына» с «Алесяй».

Песняры - Хатынь.

- Только она, эта песня на слова Михаила Ясеня, так и не родилась. Я помню первые строки (напевает):

Какая же ты, Венера,

Туманная и неясная!

И верю я и не верю,

Что ты такая прекрасная.

Брожу под твоими окнами,

Хожу весь день неприкаянный,

Беседую я со звёздами

И думаю все, какая ты...

Лявоны - Какая же ты, Венера.ЛЯВОНЫ.Золотое кольцо.

Знаете, я и сегодня ее хочу услышать со сцены. Но, наверное, уже не суждено.

Маэстро все-таки ошибся – песню все-таки спела группа «Лявоны», которая была одним из осколков госансамбля «Песняры».

На премьере рок-оперы «Гусляр» Лученку не нашлось места

О своей кантате «Гусляр», которая в исполнении «Песняров» стала рок-оперой, Игорь Лученок говорил нечасто. Может, потому что процесс создания ее нескольких версий считал мучительным, как говорил сам, ведь до самой известной было еще два варианта. Интересно, что, по словам композитора, для него не нашлось свободного места ни на одной из премьер – ни в Доме литератора, ни в филармонии.

Песняры - Гусляр - 1979.

А вот что еще Лученок вспоминал о деталях «Гусляра»:

- В партии Гусляра – 12 купаловских четверостиший. Они очень много держат на себе и в музыкальном, и в смысловом плане. И важно, что в этом произведении, кроме слова Купалы, есть – ме-ло-ди-я! Мелодия. которую хочется напеть, послушать.

Да, а ведь Лученка называли лучшим белорусским мелодистом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Игорь Лученок: «Как я вообще в этой жизни выжил?!»

Композитор рассказал о клинической смерти и о том, откуда берутся песни (читать далее)

Игорь Лученок: В Государственном гимне Беларуси четыре ошибки!

Народный артист СССР и Беларуси, председатель белорусского Союза композиторов Игорь Лученок в гимнах большой специалист. На счету Лученка гимн Смолевичей, Жодино, Марьиной Горки, гимн пожарников, марш экскаваторщиков, гимн «Линии Сталина», гимн спецназа, гимн волейболистов… Дважды Игорь Михайлович был членом комиссии по утверждению Государственного гимна Беларуси… (читать далее)