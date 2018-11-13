Новый год-2019: куда можно пойти с ребенком в Минске?

Это ничего, что нет мороза и снега, а городские елки зажгутся только 15 декабря. Новый год все равно не за горами! А с ним и детские новогодние спектакли и представления, которые создают приподнятое праздничное настроение. Мы выбрали самые интересные предложения.

«Формула Добра» от Главной елки страны

Во Дворец Республики перед Новым годом и Рождеством идут малыши на Главную елку страны, подпрыгивая и чинно, за руку с мамами-папами, бабушками-дедушками. Десятки тысяч семей ежегодно приходят сюда на яркое и веселое представление, и для многих это уже хорошая традиция. Нынче здесь музыкальная сказка в одном действии «Формула Добра». Зрителей ждет увлекательное рождественское приключение. Вместе с героями представления они побывают и в знойной пустыне, и на заснеженных просторах, узнают много нового о тайнах и традициях рождественских поздравлений, постигнут истинный смысл музыки и станут свидетелями чуда - волшебного сада в холодных снегах.

21 декабря - 6 января, в 11.00, 14.30, 18.00, Большой зал Дворца Республики.

Билеты: 6 - 25 руб.

Т.(017) 229-91-41, (017) 229-90-39.

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Как стать креативной Снегурочкой?

Главная елочка страны, которая по традиции проходит в Малом зале Дворца Республики, уступает Главной елке только масштабом. В этом году музыкальное представление называется «Как стать Снегурочкой?», в его создании участвовал театральный проект «ТриТформаТ» и лучшие актеры Театра-студии Киноактера. Зажигательная Баба-яга, креативная внучка Ёжка, влюбленный Леший, уморительные Снеговики, романтичная Кикимора и, конечно же, Дед Мороз, Снегурочка и малыш Новый год. Перед началом представления - зажигательная дискотека у новогодней елки.

21 - 30 декабря, 11.00, 15.00, 18.00; 31 декабря, 11.00, 15.00; 1 января, 18.00; 2 - 7 января, 11.00, 15.00, 18.00, Малая сцена Дворца Республики.

Билеты: в будние дни - 8 - 14 руб., в выходные - 10 - 15 руб.

Т.(017) 229-91-41, (017) 229-90-39.

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Кот в сапогах и сказочник Плут Малыш

КЗ «Минск» под Новый год предлагает два варианта представлений для детей в Большом зале. Выбирайте, кого из героев ваш ребенок любит больше: Кота в сапогах или Кикимору с Лешим. Первое представление «Новогодние приключения Кота в сапогах» создано вместе с режиссерами и актерами ТЮЗа. Это новая сказка для старых героев. Королевская дочка Принцесса, ее муж Жак-простак и Кот в сапогах готовятся встретить Новый год вместе с Королем, у которого есть любимый сказочник Плут Малыш. Король просит Плута Малыша придумать новую сказку - о невзгодах, опасностях, страшных великанах и коварных людоедах. А Принцесса и Жак хотят сказку о новогодних развлечениях и приключениях с Дедом Морозом и Снегурочкой. Как быть Плуту Малышу? Он просит помощи у своего старого друга Кота в сапогах, а тот решает, что если сказочнику будут помогать дети, то она обязательно понравится всем. И сказка получается такой интересной, что Королю жалко расставаться с детьми, и он приглашает их вместе отпраздновать Новый год. Продолжительность представления с интерактивом - около часа.

23, 24, 25 декабря, 15.30, 18.00; 30 декабря, 10.30, 13.00, 15.30, 18.00, Большой зал КЗ «Минск».

Билеты: 8 - 13 руб.

Т.(017) 328-66-38.

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Капризная Кикимора метит на место Снегурочки!

Вроде бы правильно и чинно начинается представление «Волшебство в Новогоднем лесу»: у Деда Мороза и Снегурочки самое хлопотное время, ведь Новый год вот-вот придет, надо дорогого гостя встретить как положено. Все жители сказочного леса с радостью и волнением ждут новогодних праздников, украшают елки, готовят угощения и поздравляют друг друга. И только вредная Кикимора всем недовольна: то наряд не моден, то подарки не те, то внимания ее персоне мало уделяют. Даже давний поклонник леший Лёха не может справиться с ее капризами. И решила Кикимора поменяться местами со Снегурочкой, чтобы все в лесу только ее любили, завидовали и восхищались. Получился ли у Кикиморы ее замысел, что станет с настоящей Снегурочкой, какие приключения ждут лешего Лёху и придет ли Новый год? Разгадка новогодней интриги - в этом веселом представлении, где будет много смеха, игры и обязательно счастливый финал. Продолжительность - 50 - 60 минут (с учетом интерактива в зале).

2, 3, 4 января, 15.30, 18.00; 5, 6 января, 10.30, 13.00, 15.30, 18.00; 7 января, 13.00, 15.30, 18.00.

Билеты: 8 - 10 руб.

Т.(017) 328-66-38.

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Новый год с милыми Троллями

Камерный драматический театр уже успел заслужить похвалы своими постановками для детей. Под Новый год в его репертуаре сразу три представления. «Тролли. Новогоднее чудо» - это действительно какое-то чудо, адресованное младшим школьникам. Невероятный и красочный, увлекательный и фееричный спектакль о тех самых Троллях: самых певучих, плясучих и любящих обнимашки созданиях на свете. У них тоже раз в год - Новый год, и по этому поводу карнавал и всевозможные приключения.

23, 30 декабря, 11.00, 15.00, 18.00; 24 декабря, 11.00, 15.00; 3 января, 11.00, на сцене Дома литератора (ул. Фрунзе, 5).

Билеты: 8 - 15 руб. Т.(017) 396-30-32, (029) 674-00-92.

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Обокрали Деда Мороза. Следствие ведут не знатоки, а Снегурочка

Для малышей и новогодний детектив Камерного драматического театра «По следам Нового года». Под покровом ночи, под свист злой и лютой вьюги в комнату Деда Мороза врываются воры. Караул! Кража века! Деда Мороза обокрали. Под угрозой срыва новогодний праздник. Но следствие решила вести смелая и умная Снегурочка - и не безуспешно. Коварный Снежище, глупая Кикимора, робкий Снеговик и Дед Мороз со Снегурочкой - участники представления, сдобренного юмором, музыкой и танцами.

19 - 22 декабря, 15.00; 4 января, 11.00; 5 января, 11.00, 15.00, на сцене Дома литератора (ул. Фрунзе, 5).

Билеты: 8 - 12 руб.

Т.(017) 396-30-32, (029) 674-00-92.

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Кто поможет любимой игрушке?

«Волшебные игрушки» - добрая сказка для тех малышей, кто считает любимую игрушку своим лучшим другом, рассказывает ей все свои беды и радости. Многие детские игрушки хранят в себе тайны. К сожалению, мало времени им отведено, чтобы радовать своего хозяина. Но в один темный вечер старые игрушки оказываются выброшенными на улицу. Они не ждут спасения даже всемогущего Волшебника. Но желание маленькой девочки вмешивается в планы судьбы: неожиданный сюрприз подарит игрушкам новую жизнь, магическим образом преобразив их внешний вид и характеры. А юные зрители будут активно помогать игрушкам вернуться домой!

После всех трех представлений Камерного драматического театра гостей ждет колядный бал-маскарад у елки, веселые игры и танцы. Волшебная печка предложит им новогодние угощения, а сделать селфи с мамой и папой и любимыми персонажами можно будет в фотозонах.

15 декабря и 12 января, 11.00, на сцене Дома литератора (ул. Фрунзе, 5).

Билеты: 8 - 15 руб.

Т.(017) 396-30-32, (029) 674-00-92.

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«Красавица и Чудовище»

На музыкальном, танцевальном и театрализованном шоу «Красавица и Чудовище» гости не заскучают! Весь праздник условно разделен на три мини-проекта. С порога - интерактивная сказка, действие которой развивается в рамках рождественской ярмарки с угощениями в кафе Матушки Метелицы. Конкурсы, игры, призы создадут праздничное настроение. Потом зрителей пригласят в зал на спектакль - сказку «Красавица и Чудовище», известную в нескольких вариантах, которая станет своеобразным продолжением знаменитого мультфильма, мюзикла и кинофильма. По окончании представления гостей пригласят в фойе на карнавал и зажигательную дискотеку. Подарки каждому ребенку (полкило шоколадных конфет!) от Деда Мороза и Снегурочки. Все действо от фирмы Vegatour, которая уже 10 лет с успехом устраивает детские представления и праздники на разных площадках страны, - динамичное, активное и креативное.

21 - 30 декабря, 12.30, 16.30, ДК тракторного завода.

Билеты: 27 руб.

Т.(029) 331-99-32, (029) 306-78-55.

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Алексей Ягудин - Мышиный король

Ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король» - новогодняя сказка с олимпийскими чемпионами Алексеем Ягудиным, Татьяной Тотьмяниной и Максимом Марининым. Cказка Гофмана оживет на ледовой сцене благодаря звездам мировой величины, роскошным костюмам и декорациям, неожиданным спецэффектам. Это шоу Авербух создавал, обкатывал и доводил до совершенства несколько лет. Поэтому в нем все продумано до мелочей: дизайн костюмов разработан во Франции, многотонные декорации способны воплотить многоуровневую сценографию, а авторская обработка сценария и музыки делает классическую сказку очень современной. Все шоу пронизано спецэффектами: настоящие фейерверки и гигантский флюгер, ожившая голова Дроссельмейера, огонь на льду, в котором, кстати, и погибнет злой Мышиный король в искрометном исполнении олимпийского и мирового чемпиона - Алексея Ягудина. А еще на ледовой арене и над ней - лучшие вокалисты, воздушные гимнасты, акробаты. Классический балет Чайковского зазвучит по-новому - музыкальные партии стали песнями.

15 декабря, 11.00, 15.00, 19.00, «Минск-Арена».

Билеты: 15 - 35 руб.

Т.(033) 365-00-00.

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И еще один «Щелкунчик»

И тоже на льду! Завораживающая классическая музыка Чайковского в современной обработке, спецэффекты, оригинальные, яркие костюмы и маски актеров, видеодекорации - это все новогодняя ледовая сказка «Щелкунчик и Повелитель тьмы». Сюжет увлекает, музыкальное сопровождение, аранжированное в стиле рок, - притягивает. Лед придает этой постановке присущую ему эмоциональность, скорость, объем пространства и энергетику, а в основу ляжет блестящая игра актеров. «Щелкунчик и Повелитель тьмы» - сочетание самого красивого вида спорта и эмоциональной актерской игры.

24 декабря, 14.30, 18.00, «Чижовка-Арена».

Билеты: 15 - 36,5 руб., детям до пяти лет бесплатно.

Т.(044) 5-947-947.

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Война валенками, Емеля на печке и Принцесса, примкнувшая к нечисти

Молодежный театр эстрады славится своими веселыми детскими спектаклями. Их любят даже взрослые - а это показатель качества! Новогоднее представление «По Щучьему велению, по Новогоднему хотению» - исключением не станет. Старая история про Емелю и говорящую Щуку приобретает новое звучание. Что только не случается со старыми героями новой истории: валенковая война с царскими слугами, пляшущие и катающиеся с горки ведра, а еще нечисть всякая любит в гости наведаться. Баба-яга, Кикимора, Принцесса Царская… Вы спросите, почему Принцесса - нечисть? А так, как говорится, для полного комплекту. «Раз по болотам шастает, значить, нечисть».

23, 26, 28, 29 декабря, 11.00, 13.30, 16.00; 22, 27, 31 декабря, 11.00, 13.30; 25 декабря, 3, 4 января, 11.00; 30 декабря, 13.30, 16.00; 5 января, 13.30, 16.00; 6 января, 11.00, 13.30, 7 января, 13.30.

Билеты: 8 - 11 руб.

Т.(017) 222-82-96, (029) 700-33-55.

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Где учат на Деда Мороза?

У Молодежного театра эстрады на детский Новый год есть и еще одна площадка - это выставочный центр «БелЭкспо» (пр. Победителей, 14) - и еще один спектакль - «Новогодняя академия». Веселое представление о том, где и как учат волшебству Дедов Морозов, Снегурочек, Снеговиков и других персонажей. А начнется все, как всегда, с самого интересного и странного - с того, что в Новогодней академии потеряли начало сказки…

26 - 30 декабря, 2 - 6 января, 11.00, 13.30, 16.00; 31 декабря, 7 января, 11.00, 13.30; 1 января, 16.00.

Билеты: 8 руб.

Т.(017) 222-82-96, (029) 700-33-55.

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А Снежная Королева против!

Мюзикл «Новогодний звездопад» представят под Новый год в Белгосфилармонии. Кто на сцене будет? Сказочные персонажи: Винни Пух и Пятачок, веселый рыжий Щенок (символом уходящего года), Железный Человек и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка. О чем представление? О приготовлении к Новому году в сказочном лесу: Волшебная флейта помогает Снегурочке покрыть веточки деревьев мягким, пушистым снегом, добрый Сказочник придумывает для детей новую новогоднюю сказку. Но Снежная Королева не разделяет всеобщей радости от приближения новогоднего праздника. Ей наскучили веселье, детский смех и подарки, она хочет тишины и покоя. Королева решает украсть Волшебную флейту.

22, 24, 25, 30 декабря, 6 января, 11.00 - 14.00; 26, 27, 31 декабря, 4, 7 января, 11.00; 28 декабря, 15.00, 18.00; 29 декабря, 11.00, 15.00, 18.00.

Билеты: 8 - 20 руб.

Т.(017) 331-16-17.

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Пин-код + колдовство + космос

20, 21, 22, 23, 26, 28 декабря, Мраморный зал Дворца детей и молодежи.

Билет: 8,5 руб. Т.(029) 691-12-50.

- Немногие берутся устраивать новогоднее представление для самых маленьких зрителей, потому что эти малюпаськи - люди непредсказуемые: могут и к Деду Морозу пойти на колени, а могут и у мамы на руках канючить весь праздник. У дворца есть опыт елок для самых маленьких, которым еще до школы далеко. Все вроде в интерактивном представлении «Заколдованный Новый год» просто: вот хорошие герои, а вот плохие. Но деткам предстоит преодолеть испытания, проявить смекалку, сноровку, активность, и в итоге добро, дружба, вера в чудеса помогут снять любые чары и колдовство.

19 декабря - 7 января (время оговаривайте с организатором!).

Билеты: детям 12 руб. (само представление + угощение + дискотека у елки); родителям - 6 руб. (с местом за столиком) и 3 руб. - просто входной билет.

Т.(017) 233-85-34, (029) 309-33-68.

- Для детей от 7 до 12 лет интерактивный и веселый «Космический Новый год». Это увлекательное приключение космических героев, которые вместе с детьми отправляются в необыкновенное путешествие. В космосе их ждет незабываемая история, сложные загадки и опасные приключения. Чтобы преодолеть все трудности, героям придется проявить храбрость, логику и сноровку.

19 декабря - 7 января (время оговаривайте с организатором!).

Билеты: детям 12 - 22 руб. (само представление + угощение + дискотека); родителям - 6 руб. (с местом за столиком) и 3 руб. - просто входной билет.

Т.(017) 233-85-34, (029) 309-33-68.