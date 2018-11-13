«Лученок водил «Песняров» по вагонам берлинского поезда и знакомил с Пахмутовой, Кобзоном и Маресьевым»

12 ноября умер народный артист СССР, народный артист Беларуси композитор Игорь Лученок. Его не стало после инсульта: Игоря Михайловича доставили в минскую больницу скорой помощи, провели операцию, а затем ввели его в состояние искусственой комы. Он скончался не приходя в сознание.

«Песняр» Владислав Мисевич говорит, что композиции Игоря Лученка – особая страницы в жизни самого известного белорусского ВИА. Это более двух десятков известных песен, среди них - "Мой родны кут", "Алеся", "Жураўлі на Палессе ляцяць", "Зачарованая мая", "Вераніка", "Хатынь", "Спадчына". 15 лет назад эти работы вышли на двойном диске "Произведения Игоря Лученка в исполнении ансамбля "Песняры".

- Жить в одно время с Лученком - большая честь. Он невероятно помог карьере «Песняров», и мы, думается, его авторитет тоже только укрепили. В нем все сошлось идеально: музыкальный, национальный. С его песней «Хатынь», среди прочих, мы участвовали в эпохальном для «Песняров» московском Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Это был второй тур - песни военно-патриотической тематики. И сразу после того, как «Песняры» завоевали второе место (а первого не было!), нам вручили расписание на неделю в Москве: телесъемки, концерты на предприятиях, выступления перед интеллигенцией. В один из таких выездов от недостатка репетиций случился конфуз. В песне Лученка «Хатынь» Володя Мулявин давал тональность, и она оказалась слишком высокой. И вот инструменталисты заиграли в ней - и мы вдруг понимаем: катастрофа! Но и не останавливаться же! И тут кто-то из членов конкурсного жюри, находившихся в том зале, говорит Хилю: «Рановато мы с вами, Эдуард Анатольевич, дали им премию!» А ведь именно Эдик за нас сражался! Стало нам ужасно неудобно. Даже Мулявин, железный в проявлении эмоций человек, разволновался. Так мы получили первый урок большой сцены: артисты всегда живут в долг.

Мисевич вспоминает, что Игорь Лученок помог ансамблю примириться с фольклористами, которые не признавали современных мотивов в народной песне.

В последние годы Мисевич и Лученок много общались. Фото: Юрий ИВАНОВ

- Это случилось на моих глазах в Чебоксарах. Во время банкета по случаю дней культуры Рыгор Шырма, поглаживая усы, сказал Мулявину со своим характерным «о»: «Хорошо, Володя, хорошо!..» Кстати, случайно или нет – не знаю, но именно после этого концерта Мулявину дали звание заслуженного артиста БССР. Может, и правда хорошо поговорил Лученок с нужным человеком? А когда в 1973-м «Песняров» отправили в составе советской делегации в Берлин поучаствовать во Всемирном фестивале молодежи и студентов, именно Лученок познакомил нас со всеми советскими артистами и комсомольскими боссами. Везли нас в купейных вагонах, и Игорь водил «Песняров» по купе. Под гитару Володи Мулявина мы пообщались поближе с Александрой Пахмутовой, Иосифом Кобзоном, а потом «зависли» с «настоящим человеком» Алексеем Маресьевым. Ну а когда ансамбль вернулся лауреатом конкурса политической песни этого фестиваля, Володя Мулявин с Игорем Лученком «отчитались» об успехе слегшему тогда в больницу Машерову лично – принесли показать диплом. Пусть даже места в Берлине не определялись, это была наша первая настоящая международная оценка.

Американские гастроли "Песняров" в 1991-м: Владислав Мисевич, Валерий Дайнеко и Игорь Лученок. А на здании за их спиной - бело-красно-белый флаг молодой Беларуси. Фото: Архив Владислава Мисевича

Самая яркая первая поездка в США тоже связана с Лученком, который тоже был в составе делегации.

- Американский менеджер Сид Гаррис планировал выпустить совместную пластинку «Песняров» с американской группой The New Christy Minstrels. Песни, наверное, выбирал из тех, что цепляли публику на концертах. Некоторые частично перевели (совершенно вольно - свои куплеты американцы сочиняли прямо во время переездов) на английский – такие вещи, полагал Гаррис, будет проще раскрутить. Та же «Вераніка», к примеру, многим ребятам-«менестрелям» пришлась по душе, да ещё и композитор присутствовал! Ну а «Добры вечар, дзяўчыначка» (тоже песня Лученка - совместно с Мулявиным) – что-то вроде кантри, близкое американскому уху.

"Песняры" сделали настолько свежую аранжировку "Зачарованай", что у автора в какой-то момент даже не было слов.

Но Игорь Лученок в памяти Владислава Мисевича останется не только великим композитором и талантливым организатором, но и земным человеком, обладавшим великолепным чувством юмора и ценившим шутки. Это касалось не только бытовых, но и творческих вопросов.

- Песню Игоря «Зачарованая мая» аранжировали в ансамбле Ткаченко, Бернштейн, Дайнеко. Лученок не раз рассказывал (а я его при случае всегда просил повторить эту историю), что на премьере «Зачарованай…» он песню не узнал. К немного ошарашенному композитору подсел Мулявин. Сидят, молчат минуту, три, пять - пауза очевидно затянулась. Тогда Володя не выдержал - и с фирменной своей подколочкой спрашивает Игоря: «Что, не нравится?»

Игорь Лученок и Александра Пахмутова всегда дружили - великих композиторов объединяла музыка. Фото: ИВАНОВ Юрий

А однажды Мисевич подвел Лученка. Игорь Михайлович первым познакомился в одной из загранкомандировок с певцом из США Данчиком – представителем белорусской эмиграции, певшим по-белорусски. Во время второй поездки в Америку в 1977-м встретились с ним и «Песняры».

После раскола "Песняров" песню "Спадчына" стал исполнять сам Владимир Мулявин - она зазвучала с особенным надрывом.

- Это было совсем не по официальной программе поездки. Игорь Лученок предупредил заранее: может быть такая встреча. Так и вышло. А уже в поездке конца 1980-х, когда Лученок не поехал, он попросил передать от него сувенир Данчику - сборник белорусских песен. «Ну и добавь что-нибудь от ансамбля, ему приятно будет», - сказал Игорь. Никаких ЦУ на этот счёт не дал, так что пришлось действовать по ситуации. У нас с собой были разные плакаты ансамбля, которые к моменту встречи мы почти полностью раздали. Оставалось только несколько буклетов к программе «Во весь голос!» - финская печать, самые красивые из всей нашей полиграфии. В общем, один я и заначил для Данчика. А потом с горячим приветом от Игоря вручил певцу из рядов антисоветской эмиграции вместе со сборником белорусских песен буклет со стихами Маяковского: мол, лучшее - не сомневайся! Данчика аж передернуло от такой любезности.

"Песняры" и Игорь Лученок в гостях у художников Георгия Поплавского и Анатолия Аникейчика. Фото: Архив Владислава Мисевича

В последнее время Мисевич довольно часто общался с Лученком.

- Недавно заметил, что в благостном расположении Игорь напевает не свои блестящие «Вераніку» или «Мой родны кут», а… комсомольскую песню! «Что, Змей (кличка Мисевича в ансамбле – Ред.), - говорит он и затягивает: «Мы идем по стране!»

В конце "Веран к " звучит очень сложный вокализ - послушайте.

Мисевич также говорит, что признание – это еще и оценка коллег. И в отношении Лученка она была однозначной.

- Помню, как после авторского вечера Лученка в Москве был банкет в гостинице «Националь» - огромное фойе, фонтанчики журчат. Дирижер Юрий Силантьев самогонку дегустирует, которую Игорь специальной привёз для москвичей из Беларуси. И вот Эдуард Ханок (тоже ведь композитор, у кого песен известных и всенародно любимых предостаточно) встает и произносит тост: «Прекрасный концерт, отличная музыка, и я понял одно: сейчас я готов только к банкету». Тонко подчеркнул талант Игоря.

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