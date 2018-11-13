2018-11-13T15:29:45+03:00
Общество

Анатолий Ярмоленко: «Будучи депутатом, Лученок выбивал телефоны, квартиры и машины для других»

Художественный руководитель «Сяброў» приглашал Лученка на свой концерт накануне инсульта – но композитор не смог прийти, потому что неважно себя чувствовал
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Игорь Лученок и Анатолий Ярмоленко. Фото: личный архивИгорь Лученок и Анатолий Ярмоленко. Фото: личный архив
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Знаменитого композитора, народного артиста Беларуси и СССР Игоря Лученка не стало 12 ноября.

- У меня остались самые светлые воспоминания об этом человеке, и не только как о композиторе – эта его деятельность на виду, о ней все знают, - рассказал нам народный артист Беларуси Анатолий Иванович. - Я хочу сказать о его человеческих качествах – он всегда шел навстречу и помогал каждому. Я много раз мог убеждаться в этом лично. Помню, когда Лученок был депутатом Верховного Совета, ему бесконечно писали простые люди, просили о помощи. И ни одному человеку он не отказал – помогал выбивать телефоны, квартиры, машины, да и место на кладбище, если были проблемы и нужно было срочно решить. При этом не имел никакой личной выгоды, ему просто важно быть полезным людям.

Сябры - Полька.

Что касается его композиторского таланта – Игорь Михайлович оставил огромное наследие и, наверное, только спустя время мы поймем, какую утрату понесла белорусская культура. Мы созванивались, общались. Я приглашал Игоря Михайловича на юбилейный концерт «Сяброў» 31 октября, но сам он прийти не смог, были его жена и сын Андрей. На концерте я представил родных Лученка, и сказал, что песни Игоря Михайловича всегда будут в нашей программе. И, знаете, что-то в этот момент в душе ёкнуло, было очень тяжелое ощущение…

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