«Игорь Лученок не хотел стареть, говорил: «Мне всегда 27!»

12 ноября не стало великого композитора, автора таких хитов, как «Алеся», «Спадчына», «Мой родны кут» Игоря Лученка. В этом году он отметил свой 80-летний юбилей.

Его близкий друг, знаменитый фотограф Юрий Иванов вспоминает, как впервые с ним встретился.

- Я познакомился с Игорем Михайловичем в 60-ек годы на съемках программы «Я из 60-х», я делал фото студии, среди гостей был Лученок. Это был экспансивный молодой человек, с пытливым взглядом. Я попросил для фото сесть за рояль . И он начал играть «Память сердца», это было очень чувственно. Снимок получился блестящий! - вспоминает Юрий Иванов. - Потом мы с ним часто встречались, дружили семьями. Он был настоящим другом. Однажды все вместе пошли в театр, а Игорь Михайлович во время спектакля все бубнил под нос себе и записывал что-то. А когда мы вышли из театра, он мне сказал: «Знаешь, а я песню написал!». Он мне ее напел по дороге, а потом у меня дома сыграл. Это была баллада «Венский вальс».

Юрий Иванов говорит, что Игорь Лученок был очень контактным и экспансивным человеком Фото: Юрий Иванов

Юрий Сергеевич говорит, что Игорь Михайлович был фактически человеком без возраста.

- Он всегда был комсомольцем, не чувствовал свой возраст! И говорил: «Мне всегда 27 лет». Даже когда стал дедушкой, представил мне своего внука и сказал: «Знакомься, это Сява, мой младший брат». Он не хотел стареть, всегда был в первых рядах, - говорит фотограф. - Я организовал при Институте культуры Совет по общественным связям. Он посещал все выставки, мероприятия, давал интервью, выступал. Он держал руку на пульсе жизни, недавно написал песню вместе с Федором Боровым про докторов. Он тратил себя, не щадил, вот результат…С ним рядом всегда была его жена Александра Григорьевна. Она его опекала, она тоже музыкант, но всю себя отдала ему и детям. Она всегда была рядом.

ВИА Песняры - Песня о Минске.

Знаменитого композитора не стало после обширного инсульта. Напомним, ему стало плохо в ночь на 2 ноября, тогда его госпитализировали, провели операцию.

- Я тогда был не в Минске, позвонил министру здравоохранения, были брошены все силы, но, к сожалению... Очень сложно, он умер во сне, - говорит Юрий Сергеевич. - Мы потеряли человека, который был нервом страны, который чувствовал все. Его нельзя заменить! Его произведения - это истинная Беларусь. И «Память сердца», и «Мой родны кут», и «Спадчына».

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