Белорусские школьники показали в Минске спектакли на немецком языке

В выходные в Республиканском театре белорусской драматургии прошел фестиваль школьных театров. За пару часов зрители увидели несколько коротких постановок на немецком языке. Так в Минске отмечали десятилетие инициативы PASCH.

PASCH-школы, или их еще называют школы-партнеры, есть во всем мире - только в Беларуси таких учебных заведений больше двадцати. Школьники там изучают немецкий язык, интересуются немецкой культурой.

Посол Германии в Беларуси Петер Деттмар. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ.

- Смысл PASCH-инициативы состоит, кроме прочего, в том, чтобы объединить в сеть эту большую семью школ, - объясняет Посол Германии в Беларуси Петер Деттмар. - Театральный фестиваль - один из примеров, прекрасно отражающий эту мысль. Это пример взаимодействия школ друг с другом, встреч, обмена опытом - важно, что все происходит на немецком языке. Если таким образом все больше людей будут проявлять интерес к немецкой культуре, мы станем еще счастливее.

Ученики минской гимназии №56 показали постановку "Мещанская свадьба".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Поучаствовал в одном проекте - теперь участвую во всех!»

На театральном фестивале школьники из Минска, Борисова, Орши, Гродно, Слуцка, Вильнюса и Молодечно убедили зрителей, что немецкий язык они знают отлично. Абсолютно все, что происходило на сцене, звучало, конечно, по-немецки. Но и не только представления на сцене, в зале было слышно, как ребята переводили родителям, что происходит вокруг, по-немецки общались и некоторые ученики с учителями.

- Мне понравилось, что школьники сами были заинтересованы в создании этих пьес. Это не учитель пришел и сказал: «Тебе надо выучить все наизусть, делай все на отлично!» - комментирует координатор проекта «Школы: партнеры будущего» Таня Бальдрайх. - Это совершенно другой подход. Учителя, которые работают с ребятами, участвовали в семинарах по театральной педагогике. Понятно, что школьники не профессиональные актеры, но меня радует, что я замечаю изменения и вижу их стремления.

Координатор проекта «Школы: партнеры будущего» Таня Бальдрайх. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ.

Постановки были тематически разнообразными. Школьники из 56-й гимназии Минска разыграли на сцене свадьбу, ученики из 24-й гимназии рассказали, как важно знать иностранный язык, ребята из Борисова показали спектакль о лучшем и худшем дне рождения. Накануне фестиваля со школьниками работали театральные педагоги из Германии.

Школьники минской гимназии №24 рассказали, почему важно хорошо знать язык.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Ребята в Беларуси более дисциплинированные, в отличие от ребят в Германии. Но в то же время они более скромные - особенно это было заметно в первый день, - комментирует Сесилия, которая учила ребят работать с голосом и дыханием. Но ко второму дню они уже немного растаяли и показали на сцене все отлично.

Школьники из Борисова показали лучший и худший дни рождения.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Раскрепостить школьников помогало упражнение, когда ребята следили за своим дыханием - наблюдали, как оно «путешествует» по их телу.

- Потом они сказали, что им это помогло в дальнейшей работе, - улыбается педагог.

Еще один специалист, Анне, учила школьников работать с телом.

- Белорусским ребятам нужно больше времени, чтобы поверить в себя и открыться, - подтверждает слова коллеги Анне.

Постановки были тематически разнообразными.

На третьем мастер-классе школьники учились импровизировать с самыми простыми предметами. Например, со стулом.

- Ребята наблюдали, что меняется, если сесть на стул злым или, наоборот, счастливым и веселым. Подключали фантазию - и из стула делали автобус, - рассказывает Катарина. - Белорусские дети импровизируют так же, как и немецкие. Они строили те же объекты из стульев. Отличались только стулья в немецких и белорусских школах.

Исполнитель одной из главных ролей в постановке «Ромео и Джульетта» - девятиклассник из 28-й школы в Гродно Саша Быльчинский - учит немецкий с третьего класса.

"Ромео и Джульетта" в исполнении школьников из Гродно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сразу, скажу честно, я несильно интересовался немецким языком, но примерно с 6 - 7-го класса все изменилось, вообще! - эмоционально рассказывает парень. - Все началось с того, как я поучаствовал в одном из проектов, теперь участвую во всех! С этим спектаклем мы побывали в Германии, в Бонне. Еще я был в лагере на Браславских озерах с немецкими педагогами. Кстати, мне учителя посоветовали стать ассистентом Института Гёте в нашей школе. Это значит, что

Белорусские школьники показали в Минске спектакли на немецком языке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

я буду рассказывать обо всех проектах PASCH школьникам и помогать к ним готовиться.

Почему немецкую культуру решили развивать за рубежом?

Особое внимание на сферу культуры и образования во внешней политике Германии обратил Франк-Вальтер Штайнмайер в 2005 году - тогда он вступил в должность министра иностранных дел. По его словам, сферы культуры и образования должны были вновь обрести то место во внешней политике, которое они действительно заслуживают.

- Тогда министр инициировал реформирование немецкого школьного образования за рубежом. Как результат, спустя 3 года родилась инициатива «Школы: партнеры будущего», сокращенно PASCH.

Директор Института Гете в Минске Якоб Рачек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Для таких программ существование на протяжении 10 лет - это уже успех, но в рамках PASCH-инициативы было достигнуто намного больше, чем просто факт существования, - говорит руководитель Института Гёте Якоб Рачек.

За 10 лет количество PASCH-школ в Беларуси выросло до 22. Они есть не только в Минске, но и в других городах - например, в Молодечно, Орше, Гродно.

Абсолютно все, что происходило на сцене, звучало по-немецки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Многие родители хотят отправить детей специально в PASCH-школу, потому что знают, что там качественное преподавание немецкого языка, можно участвовать в разных проектах или получить стипендию и съездить в Германию, - объясняет интерес координатор Таня Бальдрайх. - 10 лет назад была просто идея построить сеть, сейчас эта сеть очень хорошо работает, даже без нашей помощи. Мы стараемся заинтересовать не только тех школьников, у которых интерес к языкам. Но и тех, кому нравятся другие предметы.

Показали спектакль и гости из Вильнюса.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Например, месяц назад у нас прошла «Цифровая академия для девушек» - приезжали программисты из Германии и вместе со школьниками программировали приложения для изучения немецкого языка.

Рассказали об отношениях бабушек и дедушек с внуками.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У ребят все получилось!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Статья подготовлена по поручению Посольства Германии.