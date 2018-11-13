2018-11-13T12:19:39+03:00
Общество

История одной фотографии. Молодой Игорь Лученок играет на аккордеоне вместе с Александрой Пахмутовой

Автор снимка Юрий Иванов рассказывает о творческой встрече двух великих композиторов
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Интересный кадр был сделан во время творческой встречи Игоря Лученка и Александры Пахмутовой Фото: Юрий ИВАНОВИнтересный кадр был сделан во время творческой встречи Игоря Лученка и Александры Пахмутовой Фото: Юрий ИВАНОВ
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12 ноября умер народный артист СССР и Беларуси композитор Игорь Лученок. В эти дни многие его друзья и коллеги вспоминают Игоря Михайловича, пересматривают фотографии с ним...

Интересный кадр был сделан во время творческой встречи композиторов Игоря Лученка и Александры Пахмутовой в Марьиной Горке. Видно, что Александра Николаевна чуть ли не учит играть Игоря Михайловича на аккордеоне.

Автор снимка Юрий Иванов рассказывает, как был сделано это фото.

- В конце 1960-х в гости к Лученку в Марьину Горку приезжают Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Там был такой авторский вечер двух композиторов, там читали стихи, исполняли песни. Все происходило в городском клубе, - говорит Юрий Иванов. - Лученок был там организатором, особо не выступал, но у него всегда с собой был мини-аккордеон. Когда он его взял в руки, Пахмутова стала тоже нажимать клавиши, как бы помогая ему играть.

- Оба известные композиторы, а не было ли у них конкуренции?

- Никакой конкуренции, они были коллегами и друзьями. Можно сказать, что они параллельно воспевали Беларусь. Пахмутова к тому времени писала песни, которые исполняли «Песняры», например, «Беловежскую пущу». Кстати, когда Игорю Михайловичу в Москве открывали звезду, там присутствовала и Пахмутова.

Песняры - Спадчына (1972).

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