Олег Винник: Даже во сне видел, как пою на украинском языке для земляков!

Но артист против всяких сравнений и считает, что круто быть самим. Перед гастролями в Беларусь мы расспросили популярного певца Олега Винника, чей концерт во Дворце Республики состоится 17 ноября, о жизни в Германии, мюзиклах, поклонницах и о корнях

- Крутые виражи у вас, Олег, в жизни: из украинской глубинки в Германию, там - в звезды мюзикла…

- «Немецкая страница» в жизни случилась в начале 90-х. После окончания училища культуры вместе с Черкасским народным хором, солистом которого я тогда был, мы поехали на гастроли в немецкий Фирзен. Тогда и зародилась мысль поработать в Германии. На тот момент языка не знал, поэтому, вернувшись домой, за немалые деньги нанял репетитора и в течение восьми месяцев вызубрил немецкую грамматику. Обогащал же словарный запас уже в Германии, куда уехал через какое-то время по специальной программе - заниматься музыкой с детьми. Я мечтал петь в мюзиклах, но понимал, что получить хорошую роль, разговаривая с акцентом, невозможно. Брал уроки фонетики, анализировал ошибки и таки добился своего!

- Вы много и плодотворно работали в Западной Европе. А какой из проектов особенно лег на сердце?

- Около 500 шоу я отработал в мюзикле «Отверженные» в роли Жана Вальжана. Это одна из самых больших и самых сложных партий. Лично для меня Жан Вальжан - это образец настоящего мужчины, который не имеет права сломаться и дать себя сломать. Восхищаюсь силой духа и терпением этого героя.

- В Германии вы добились и славы, и денег, но вернулись на родину. Что искали в Украине?

- С 2003 года я начал писать песни и хотел, чтобы они прозвучали. Даже во сне видел, как стою на сцене в родной стране и пою на родном языке для своих земляков. К тому же в Германии я очень скучал. Наверное, так было задумано свыше: уехать в другую страну, чтобы там научиться любить свою. В Германии мои песни в любом случае были неактуальны. Поэтому отказался от продления европейских контрактов и вернулся на родину.

- Поклонницы появились на родине быстро?

- Первые поклонницы у меня появились, когда мне было 4 годика (улыбается). На самом деле я не делю людей на поклонников и не поклонников. Есть люди, которые ездят за мной практически на все концерты в разные города, а есть те, кто время от времени приходит на мои выступления. Я люблю всех своих слушателей и благодарен им за то, что они меня почувствовали, поверили мне и приняли в свои сердца.

- Каково это - быть все время на виду?

- Откровенно говоря, не всегда комфортно, сидя в ресторане с тарелкой борща, чувствовать себя словно на сцене. Но человек ко всему привыкает. В Украине просто так по улице уже не пройдешь и в магазине не закупишься. А вот в Беларуси этим летом я заходил в магазин за черешней и сырками (они у вас очень вкусные!), и пока любители сделать селфи не затоптали (смеется).

- Расскажите о своих корнях.

- Род у нас истинно украинский. Мама рассказывала, что мои предки были высокими, красивыми и статными. Когда мой прадед Елисей шел по селу, все девчонки на него засматривались. А фамилия Винник пошла от первых виноградарей и виноделов. У нас в Украине во Львовской области есть районный центр - Винники, из него к княжескому столу поставляли вино и виноград. Кстати, я как-то ехал из Германии на авто и специально туда заезжал. Что касается моих родителей, они были простыми, открытыми и душевными людьми. Мама - боевая женщина, отец никогда никому не отказывал в помощи. И меня воспитали достойно, за что я им очень благодарен.

- Вы стараетесь не распространяться о своей личной жизни. Это чтоб не сглазили?

- Я очень дорожу своими близкими людьми, оберегаю их и не хочу, чтобы они отвечали за мою профессию. Что же останется мне, если моя личная жизнь станет достоянием общественности?

- Постоянные гастроли - это все-таки стресс. Как обустраиваете свой быт вне дома?

- Не люблю пафоса - между городами передвигаюсь на микроавтобусе, где у меня есть комфортный диванчик, на котором я сплю, если нет возможности переночевать в гостинице. К отелям главное пожелание - чтобы была чистая постель и полная тишина. Когда ты чуть ли не каждый день даешь концерты, важно хорошо высыпаться.

- Вы не жалуете отпуск, потому что таковой у вас отсутствует годами. А как отдыхать предпочитаете?

- В прошлом году я действительно выбрался в отпуск на 9 дней впервые за 12 лет. В нынешнем удалось сделать перерыв в гастролях на целых три недели. Отдохнул в Доминикане, покатался на багги, попробовал серфинг. Просто так загорать на солнце - не про меня. Предпочитаю активно проводить время. Ну а в повседневной жизни, когда нет отпуска, лучший отдых - это сон. А еще я люблю рыбалку. Недавно удалось закинуть удочку в родных краях.

- Как переживаете черные полосы в жизни?

- Само по себе понятие «черные полосы» - достаточно размытое. Жизнь состоит из плюсов и минусов. И слава Богу, что на смену неприятностям всегда приходит доброе и светлое.

- Вы уже приезжали с гастролями в Беларусь. Уютно вам у соседей?

- Очень. У вас теплая, искренняя и душевная публика. В этом году в июле мы выступали в нескольких городах в рамках Дней культуры Украины в Беларуси, и мне очень приятно, что под мои песни люди встают и начинают танцевать.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Украинский певец Олег Винник представит программу «Ты в курсе» 17 ноября в 19.00 во Дворце Республики. Билеты: 25 - 85 руб. Т.(033) 365-00-00.